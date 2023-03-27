Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng mạnh, một bé trai nguy kịch

Tin y tế 27/03/2023 16:48

Tình hình dịch bệnh phức tạp hơn khi số ca liên tục tăng. Một bé trai gặp phải tình trạng sốt xuất huyết dẫn đến tổn thương gan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, nguy kịch.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 18 đến 24/3), Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 9 trường hợp so với tuần trước), không có ca tử vong.

Cộng dồn, từ đầu năm 2023 đến nay, TP Hà Nội có 189 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 10 ca so với cùng kỳ năm 2022). Bệnh nhân phân bố tại 26/30 quận, huyện, thị xã; 120/579 xã, phường, thị trấn.

Đánh giá tình hình dịch, CDC Hà Nội nhận định, trong tuần, số ca mắc sốt xuất huyết tăng. Dự báo trong thời gian tới có thể vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận bệnh nhân tại các quận, huyện, thị xã.

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 Số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng. Ảnh: Kinh tế đô thị

Cũng theo Báo Người Lao Động, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết các bác sĩ tại đây đã điều trị cho bé trai H.H.Đ.K (27 tháng tuổi, ngụ Tiền Giang) bị sốt xuất huyết tình trạng nặng.

Trước khi nhập viện, 3 ngày đầu, bé sốt và ho. Ngày thứ tư, bé bớt sốt, lừ đừ, tay chân lạnh. Gia đình đưa bé nhập cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, bác sĩ ghi nhận trẻ sốc, mạch nhẹ chi mát, huyết áp 75/50mmHg.

Sau thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4, tổn thương gan cấp mức độ nặng trên nền bệnh tim bẩm sinh phức tạp do bé K. có tiền căn bệnh tim bẩm sinh nặng và đã phẫu thuật.

Bác sĩ tiến hành truyền dịch chống sốc. Tuy nhiên, diễn tiến ngày càng nặng, bé bị sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhi tiếp tục được truyền dung dịch cao phân tử và albumin 10%, thuốc vận mạch; hỗ trợ thở áp lực dương liên tục, thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu.

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Bé trai bị sốt xuất huyết nặng. Ảnh: Người Lao Động

Tình trạng càng phức tạp hơn khi bé bị rối loạn nhịp tim, cơn nhịp nhanh trên thất và phản ứng viêm nặng. Bác sĩ quyết định sử dụng thuốc chống loạn nhịp, kháng sinh phổ rộng, truyền kháng thể miễn dịch.

Sau gần 2 tuần điều trị căng thẳng, sức khỏe bé cải thiện dần. Bệnh nhi cai được máy thở, tỉnh táo, các chức năng gan, thận, đông máu trở về bình thường.

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Từ khóa:   sốt xuất huyết TP.HCM Hà Nội

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