 Khối bướu choán lấy vùng cổ người phụ nữ 41 tuổi vì áp xe tuyến giáp do tự ý đắp thuốc nam

Số lượng dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ trên do Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Bản Phiệt – huyện Bảo Thắng phát hiện và xử lý.