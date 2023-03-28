Chuyên gia: Đã tìm thấy loại trực khuẩn sinh độc tố thần kinh trong món cá chép ủ chua

Tin y tế 28/03/2023 17:22

Loại sinh độc tố thần kinh Botulinum typ E. đã được tìm thấy trong các mẫu chất thông qua kết quả kiểm nghiệm ban đầu.

Cụ thể, theo hông tin từ VTV, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, đã phát hiện Clotridia sinh độc tố thần kinh trong 2 mẫu cá chép muối ủ chua tại Quảng Nam.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia nhận 22 mẫu do Chi cục ATVSTP Quảng Nam cung cấp, liên quan đến vụ ngộ độc, bao gồm: 4 mẫu cá ủ chua; 6 mẫu thịt gà đông lạnh; 1 mẫu giá; 1 mẫu nước nguồn tự chảy; 9 mẫu máu của các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại bệnh viện; 1 mẫu chất nôn của bệnh nhân Hồ Thị M.

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Văn bản Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia trả lời Chi cục ATVSTP Quảng Nam. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu đối với mẫu chất nôn của Hồ Thị M. và mẫu cá ủ chua của hộ Hồ Thị T. đã phát hiện thấy trực khuẩn Clotridia sinh độc tố thần kinh Botulinum type E.

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Chuyên gia: Đã tìm thấy loại trực khuẩn sinh độc tố thần kinh trong món cá chép ủ chua - Ảnh 3
Độc tố cực mạnh trong món cá chép ủ chua. Ảnh: Giáo dục Thủ Đô

Đơn vị này cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục thông báo đến các đơn vị kết quả kiểm nghiệm của 20 mẫu còn lại khi hoàn thành quá trình phân tích.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cũng cho thấy mẫu thức ăn này dương tính với Clostridium botulinum tuýp E.

Theo TS.BS Mai Văn Mười thông tin trên Báo Đại Đoàn Kết cho biết: “Hiện tại sức khỏe của 3 bệnh nhân ngộ độc nặng nhất được truyền thuốc giải độc Botulinum do Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ đã cải thiện tích cực, 3 bệnh nhân đã cai được máy thở, chỉ số sinh hiệu ổn định. Sức khỏe của các bệnh nhân còn lại đều tiến triển tốt”.

Trước đó, nhiều tin bài về vụ ngộ độc cá chép ủ chua tại huyện Phước Sơn, đã ghi nhận 10 nạn nhân nhập viện, trong đó một người đã tử vong.

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Từ khóa:   cá chép ủ chua ngộ độc vụ cá chép ủ chua

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