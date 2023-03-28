Hy hữu: Bé gái 18 tháng tuổi phải cắt bỏ buồng trứng vì xoắn hoại tử, không thể phục hồi

Khi phát hiện bệnh bé đã bị hoại tử, không thể phục hồi và phải cắt bỏ.

Thông tin từ Báo Sức khỏe đời sống, bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 18 tháng tuổi bị xoắn buồng trứng hiếm gặp. Theo người nhà bệnh nhân, cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân H.T.U. (18 tháng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị sốt cao trên 38,5 độ, quấy khóc. Người nhà cho bé uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ nên đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Qua thăm khám, bác sĩ cho làm các cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán. Tại khoa Thăm dò chức năng, bác sĩ tiến hành siêu âm ổ bụng và phát hiện kích thước buồng trứng phải của bé là 3cm. Đây là kích thước bất thường, không phù hợp với độ tuổi của trẻ. Buồng trứng phải không còn thấy tín hiệu mạch máu nuôi dưỡng, nhu mô buồng trứng dày bất thường, các nang noãn bị đẩy ra ngoại vi, xung quanh có thâm nhiễm.

Xoắn hoại tử buồng trứng. Ảnh minh họa Hình ảnh trên siêu âm nghĩ đến một tình trạng buồng trứng bị xoắn đơn thuần, không tìm thấy các khối u buồng trứng liên quan. Bệnh nhi được chuyển mổ cấp cứu, ê kíp khoa Ngoại Tổng Hợp phẫu thuật nội soi tháo xoắn. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là sau khoảng 30 phút tháo, buồng trứng phải không hồng trở lại. Xác định do phát hiện quá muộn, buồng trứng bệnh nhân đã bị hoại tử, không thể phục hồi, bác sỹ bắt buộc phải cắt bỏ buồng trứng bên phải.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa MEDLATEC, buồng trứng bị xoắn ở nữ giới không loại trừ độ tuổi nào, từ sơ sinh cho đến phụ nữ tiền mãn kinh đều có thể mắc phải. Tuy nhiên,phổ biến nhất là ở độ tuổi từ 20 - 40 tuổi. Xoắn buồng trứng là một loại biến chứng nguy hiểm xảy ra ở buồng trứng và các dây chằng xung quanh nó nhưng không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào. Cách duy nhất để ngăn chặn những hậu quả nguy hiểm từ buồng trứng bị xoắn là thường xuyên thăm khám, để tâm đến những biểu hiện đau bất thường của cơ thể. Tập thể dục đều đặn và nhẹ nhàng, không thực hiện những bài tập nặng có thể ảnh hưởng đến buồng trứng. Xoắn buồng trứng nguy hiểm. Ảnh: Internet Biến chứng lớn nhất của xoắn buồng trứng là hoại tử buồng trứng phải phẫu thuật cắt bỏ, làm ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con sau này của chị em phụ nữ. Nhưng nếu không cắt ổ xoắn sẽ gây nhiễm trùng nặng hoặc gây áp xe và viêm phúc mạc. Sau khi làm phẫu thuật cắt buồng trứng cần tuân theo những biện pháp của bác sĩ để giảm nguy cơ tái phát và tránh các yếu tố nhiễm trùng của các dây chằng xung quanh buồng trứng. Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai cần cẩn trọng vận động trong suốt thai kỳ để phòng ngừa biến chứng của xoắn buồng trứng. Và hơn hết, hãy chọn những cơ sở y tế có uy tín để xét nghiệm chẩn đoán cũng như làm các phẫu thuật để đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân. Chúc bạn luôn tràn đầy sức khoẻ và hạnh phúc bên gia đình.Xoắn buồng trứng không chỉ gây đau đớn cho người mắc phải mà còn gây nhiễm trùng nặng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thậm chí là tính mạng của phái nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hy-huu-be-gai-18-thang-tuoi-phai-cat-bo-buong-trung-vi-xoan-hoai-tu-khong-the-phuc-hoi-567278.html