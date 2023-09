Hy hữu: Bé gái 18 tháng tuổi phải cắt bỏ buồng trứng vì xoắn hoại tử, không thể phục hồi

Thông tin từ Báo Sức khỏe đời sống, bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 18 tháng tuổi bị xoắn buồng trứng hiếm gặp. Theo người nhà bệnh nhân, cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân H.T.U. (18 tháng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị sốt cao trên 38,5 độ, quấy khóc. Người nhà cho bé uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ nên đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua thăm khám, bác sĩ cho làm các cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán. Tại khoa Thăm dò chức năng, bác sĩ tiến hành siêu âm ổ bụng và phát hiện kích thước buồng trứng phải của bé là 3cm. Đây là kích thước bất thường, không phù hợp với độ tuổi của trẻ. Buồng trứng phải không còn thấy tín hiệu mạch máu nuôi dưỡng, nhu mô buồng trứng dày bất thường, các nang noãn bị đẩy ra ngoại vi, xung quanh có thâm nhiễm.