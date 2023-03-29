Thông tin mới vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Tình hình điều trị

Tin y tế 29/03/2023 07:24

Các bệnh viện như Bạch Mai, Xây dựng, Đống Đa... đã tiếp nhận và tích cực điều trị, sơ cứu các em học sinh nghi bị ngộ độc.

Theo Báo Giao Thông, tối 28/3, tại BV Bạch Mai, một phụ huynh lớp 2A4, trường Tiểu học Kim Giang cho biết, anh nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thông báo con được nhà trường đưa vào cấp cứu tại đây do bị đau bụng trên đường về sau chuyến dã ngoại. Hiện con có dấu hiệu sốt, nôn ói và được truyền dịch.

Một phụ huynh khác sốt ruột đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu cho hay: "Lúc biết tin con phải nhập viện tôi vô cùng sốt ruột, vội vàng lao xe vào bệnh viện. Vào thì thấy vợ đã có mặt, con yếu, môi nhợt nhạt, tuy nhiên con cũng khá tỉnh táo và chỉ kêu buồn ngủ. Bác sĩ nói mạch con hơi yếu, sốt nhẹ, và đang được truyền thuốc".

Tại đây đang tiếp nhận và điều trị cho khoảng 20 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Thông tin mới vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Tình hình điều trị - Ảnh 1

Nhiều học sinh trường Tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được cấp cứu tại BV Bạch Mai. Ảnh: Báo Giao Thông

Còn tại BV ĐK Đống Đa, lãnh đạo bệnh viện cũng xác định thông tin nhiều học sinh của trường này nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Về sự việc này, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân xác nhận: “Sau khi nhận thông tin báo cáo từ nhà trường, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp để sơ cứu cho học sinh. Các cháu có biểu hiện nặng đã được đưa vào các bệnh viện như Bạch Mai, Xây dựng, Đống Đa... để sơ cứu.

Hiện nay, chưa xác định rõ là ngộ độc thực phẩm hay bị lạnh bụng. Các học sinh ăn cơm bình thường do bếp ăn của trường nấu, không phải ăn ở ngoài. Chúng tôi đang xác định nguyên nhân và sẽ thông tin khi có kết luận cuối cùng”.

Cũng theo ông Hữu, ngày 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho hơn 900 học sinh gồm lớp 1 và lớp 2 đi học tập ngoại khóa "Trải nghiệm nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh” ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng 60 em có biểu hiện bị ngộ độc.

Thông tin mới vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Tình hình điều trị - Ảnh 2
Bác sĩ thông tin về tình hình bệnh nhi. Ảnh: VietNamNet

Theo HaNoiMoi trước đó, hằng ngày, Trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 2.398 học sinh ăn bán trú tại trường.

Vào khoảng 6h 45 ngày 28-3, nhà trường có tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h00 trong ngày.

Thông tin mới vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Tình hình điều trị - Ảnh 3
Ngôi trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet

Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19l của trang trại Cánh Buồm Xanh. Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14h30. Khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu có biểu hiện đi ngoài phân lỏng 2-3 lần.

Từ 15h30 đến 18h cùng ngày, có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó, 21 trẻ khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 5 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 22 trẻ khám tại Bệnh viện Xây dựng, 1 trẻ khám tại Bệnh viện Nhi trung ương và 1 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hiện tại, các học sinh tiếp tục được theo dõi tại các bệnh viện.

Vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Đề nghị tạm dừng hoạt động bếp ăn

Vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Đề nghị tạm dừng hoạt động bếp ăn

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử 2 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, điều tra.

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