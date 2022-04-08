5 loại thực phẩm này khiến bạn "càng ăn càng thấy mệt"

Sức khỏe 08/04/2022 13:52

Bạn có biết rằng khi chúng ta ăn một số loại thực phẩm, chúng có thể khiến cơ thể trở nên mệt mỏi hơn. Đọc bài viết này và tìm hiểu những loại thực phẩm đó là gì nhé!

Chúng ta không biết rằng, có một vài loại thực phẩm khi tiêu thụ sẽ làm nguy hại đến sức khỏe và ngoại hình của mình, làm chúng ta trông mệt mỏi hơn.

1. Đồ chiên

5 loại thực phẩm này khiến bạn 'càng ăn càng thấy mệt' - Ảnh 1

Thực phẩm chiên rán là một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây hại cho sức khỏe. Dù có chứa thành phần gì, chỉ cần chiên thực phẩm trong dầu sẽ khiến cơ thể chúng ta "chậm lại" và sẽ cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chất béo và dầu.

Ngoài ra, đồ chiên rán cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tắc nghẽn động mạch và gây béo phì. Tiêu thụ nhiều dầu cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến da mặt của chúng ta, lý do là vì:

  • Phá vỡ collagen trong da mặt.
  • Dù bạn có uống đủ nước nhưng da mặt vẫn bị khô do thiếu độ ẩm.
  • Xuất hiện nhiều mụn mủ và mụn đầu đen. 

2. Cà phê

5 loại thực phẩm này khiến bạn 'càng ăn càng thấy mệt' - Ảnh 2

Cà phê khiến khuôn mặt bạn mệt mỏi, có thật vậy không? Chúng ta thường nghĩ cà phê như là một loại "thuốc" bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, caffeine trong cà phê  có cả ưu và nhược điểm. Uống cà phê một giờ trước khi tập luyện sẽ giúp bạn tỉnh táo và đốt cháy nhiều calo hơn.

Nhưng quá nhiều caffeine sẽ khiến cơ thể chúng ta tiếp tục hoạt động ngay cả khi cạn kiệt năng lượng. Đó là lý do tại sao bạn không thể ngủ ngon khi uống cà phê. Caffeine dư thừa có thể dẫn đến:

  • Bọng mắt
  • Mệt mỏi
  • Căng thẳng

Caffeine cũng làm cơ thể chúng ta mất nước. Nếu bạn không uống đủ nước sau khi uống cà phê, bạn có thể sẽ bị:

  • Mất nước
  • Hôn mê
  • Thiếu năng lượng

3. Thức ăn quá cay

Nếu ăn quá cay có thể làm sạm da hoặc đổi màu da, khiến gương mặt trông mệt mỏi hơn hẳn. Ngoài ra, nếu các mạch máu bị giãn nở và to ra, chúng sẽ nổi rõ trên mặt, gây mất thẩm mỹ. 

4. Rượu

 

Cũng giống như đồ ăn chiên rán, rượu không nhất thiết cần phải bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Nhưng bạn cũng đừng quên rằng rượu nằm trong danh sách những thực phẩm khiến bạn trông mệt mỏi, tiều tụy. 

Rượu và cà phê có tác dụng tương tự nhau, hầu hết đều làm mất nước cơ thể.

  • Thông thường, bạn uống mà không để ý xem mình đã uống bao nhiêu, vì vậy tình trạng mất nước do rượu gây ra có thể nặng hơn.
  • Để bổ sung lượng chất lỏng đã mất, hãy uống 2 cốc nước cho mỗi cốc rượu.

5. Carbohydrate

5 loại thực phẩm này khiến bạn 'càng ăn càng thấy mệt' - Ảnh 3

Bạn ăn bao nhiêu loại carbohydrate mỗi ngày? Nhiều người nghĩ rằng carbohydrate có hại và cắt giảm hoàn toàn trong khẩu phần ăn.

Nếu bạn cũng đang làm điều này, bạn nên biết rằng carbs không xấu. Có những loại carbohydrate mà chúng ta phải ăn, ví dụ như đậu là loại carbohydrate cung cấp cho chúng ta một nguồn năng lượng lớn. Nhưng các loại carbohydrate khiến chúng ta mệt mỏi thì nên được cắt giảm, chẳng hạn như bột hoặc đường tinh luyện.

Theo Step To Health 

3 thực phẩm giàu cholesterol nhưng rất tốt cho sức khỏe lại bị bạn hiểu lầm từ lâu

3 thực phẩm giàu cholesterol nhưng rất tốt cho sức khỏe lại bị bạn hiểu lầm từ lâu

Cholesterol, đặc biệt là cholesterol được tìm thấy trong một số loại thực phẩm chúng ta ăn từ lâu đã bị hiểu nhầm, thậm chí nhiều người có suy nghĩ biến nó thành "chất béo".

Xem thêm
Từ khóa:   5 thực phẩm có hại thực phẩm có hại chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm