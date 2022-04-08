5 loại thực phẩm này khiến bạn "càng ăn càng thấy mệt"

Chúng ta không biết rằng, có một vài loại thực phẩm khi tiêu thụ sẽ làm nguy hại đến sức khỏe và ngoại hình của mình, làm chúng ta trông mệt mỏi hơn.

Ngoài ra, đồ chiên rán cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tắc nghẽn động mạch và gây béo phì. Tiêu thụ nhiều dầu cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến da mặt của chúng ta, lý do là vì:

Thực phẩm chiên rán là một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây hại cho sức khỏe. Dù có chứa thành phần gì, chỉ cần chiên thực phẩm trong dầu sẽ khiến cơ thể chúng ta "chậm lại" và sẽ cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa chất béo và dầu.

Phá vỡ collagen trong da mặt.

Dù bạn có uống đủ nước nhưng da mặt vẫn bị khô do thiếu độ ẩm.

Xuất hiện nhiều mụn mủ và mụn đầu đen.

2. Cà phê

Cà phê khiến khuôn mặt bạn mệt mỏi, có thật vậy không? Chúng ta thường nghĩ cà phê như là một loại "thuốc" bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, caffeine trong cà phê có cả ưu và nhược điểm. Uống cà phê một giờ trước khi tập luyện sẽ giúp bạn tỉnh táo và đốt cháy nhiều calo hơn.

Nhưng quá nhiều caffeine sẽ khiến cơ thể chúng ta tiếp tục hoạt động ngay cả khi cạn kiệt năng lượng. Đó là lý do tại sao bạn không thể ngủ ngon khi uống cà phê. Caffeine dư thừa có thể dẫn đến:

Bọng mắt

Mệt mỏi

Căng thẳng

Caffeine cũng làm cơ thể chúng ta mất nước. Nếu bạn không uống đủ nước sau khi uống cà phê, bạn có thể sẽ bị:

Mất nước

Hôn mê

Thiếu năng lượng

3. Thức ăn quá cay

Nếu ăn quá cay có thể làm sạm da hoặc đổi màu da, khiến gương mặt trông mệt mỏi hơn hẳn. Ngoài ra, nếu các mạch máu bị giãn nở và to ra, chúng sẽ nổi rõ trên mặt, gây mất thẩm mỹ.

4. Rượu

Cũng giống như đồ ăn chiên rán, rượu không nhất thiết cần phải bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Nhưng bạn cũng đừng quên rằng rượu nằm trong danh sách những thực phẩm khiến bạn trông mệt mỏi, tiều tụy.

Rượu và cà phê có tác dụng tương tự nhau, hầu hết đều làm mất nước cơ thể.

Thông thường, bạn uống mà không để ý xem mình đã uống bao nhiêu, vì vậy tình trạng mất nước do rượu gây ra có thể nặng hơn.

Để bổ sung lượng chất lỏng đã mất, hãy uống 2 cốc nước cho mỗi cốc rượu.

5. Carbohydrate

Bạn ăn bao nhiêu loại carbohydrate mỗi ngày? Nhiều người nghĩ rằng carbohydrate có hại và cắt giảm hoàn toàn trong khẩu phần ăn.

Nếu bạn cũng đang làm điều này, bạn nên biết rằng carbs không xấu. Có những loại carbohydrate mà chúng ta phải ăn, ví dụ như đậu là loại carbohydrate cung cấp cho chúng ta một nguồn năng lượng lớn. Nhưng các loại carbohydrate khiến chúng ta mệt mỏi thì nên được cắt giảm, chẳng hạn như bột hoặc đường tinh luyện.

Theo Step To Health