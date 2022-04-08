Thực phẩm tuyệt vời dành cho người ăn kiêng, nhỏ nhưng có võ!

Giảm cân 08/04/2022 10:59

Để giảm cân hiệu quả thì một chế độ ăn kiêng hợp lí rất quan trọng, trong đó việc nên lựa chọn thực phẩm nào để vừa đủ chất vừa giảm cân hiệu quả nhận được nhiều người quan tâm.

Thích hợp cho chế độ luyện tập hoặc ăn kiêng

Protein là một chất dinh dưỡng rất cần thiết đối với cơ thể, vì vậy đối với những người đang ăn kiêng hoặc đang thực hiện các chế độ luyện tập thì không thể thiếu protein.

Thực phẩm tuyệt vời dành cho người ăn kiêng, nhỏ nhưng có võ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: cooky.vn

Do luyện tập cơ bắp và vận động cường độ cao tạo áp lực đè nặng lên các cơ dẫn đến các sợi cơ có thể bị tổn thương. Bằng cách nghỉ ngơi các cơ bị tổn thương có thể hồi phục trở lại. Bằng cách lặp lại chu kỳ tổn thương hồi phục lại cơ bắp sẽ khỏe mạnh hơn.

Bằng cách bổ sung protein cơ sẽ được phục hồi một cách hiệu quả hơn. Nên lý tưởng nhất là mỗi ngày bạn nên bổ sung protein bằng cách ăn ba bữa chính và bữa phụ. Trứng luộc rất dễ thực hiện và có thể ăn bất cứ lúc nào.

Do ăn kiêng mà hạn chế ăn uống quá mức sẽ không bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, điều này trái lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Khi không cos một cơ thể khỏe mạnh thì dù bạn ăn kiêng bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Giảm cân lành mạnh là phải nạp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Một số người nghĩ rằng protein là nguyên nhân gây béo nhưng đó là một sự hiểu lầm. Nếu bạn ăn kiêng quá mức như bỏ bữa hoặc chỉ ăn salad, khi đó các chất dinh dưỡng cần thiết tạo ra năng lượng cho cơ thể dần cạn kiệt. Khi cơ thể cảm thấy thiếu dinh dưỡng nó sẽ cố gắng tích trữ chất béo trong các bữa ăn tiếp theo để bổ sung năng lượng bị thiếu hụt nên sẽ phản tác dụng với chế độ ăn kiêng.

Thực phẩm tuyệt vời dành cho người ăn kiêng, nhỏ nhưng có võ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng chứa nhiều đạm và ít calo nên cũng rất thích hợp để ăn kiêng.

Duy trì vẻ đẹp và sức khỏe!

Thực phẩm tuyệt vời dành cho người ăn kiêng, nhỏ nhưng có võ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng cũng có tác dụng duy trì sắc đẹp và sức khỏe. Trứng chứa hàm lượng protein cao đồng thời cũng là nguồn cung cấp collagen giúp kiểm soát độ đàn hồi của da.

Việc sản xuất collagen giảm dần theo tuổi tác nhưng ăn trứng hàng ngày sẽ giúp cơ thể sản xuất collagen. Biotin có trong lòng đỏ trứng gà có chức năng ngăn ngừa tóc bạc, rụng tóc và tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Biotin cũng giúp duy trì làn da khỏe mạnh và giữ cho tóc, móng tay khỏe đẹp. Ngoài ra các axit amin thiết yếu chứa trong trứng có thể mang lại hiệu quả trong việc cải thiện sự trao đổi chất và ngăn ngừa trầm cảm.

Lưu ý không nên ăn quá nhiều trứng, để tránh hấp thụ nhiều cholesterol hơn mức cần thiết, tốt nhất bạn nên ăn một quả trứng mỗi ngày.

Theo Kenko Netto

Tác hại của chế độ ăn kiêng đường, tinh bột không những mất cân bằng dinh dưỡng mà còn không thể giảm cân

Tác hại của chế độ ăn kiêng đường, tinh bột không những mất cân bằng dinh dưỡng mà còn không thể giảm cân

Chế độ ăn kiêng Low-card là một phương pháp ăn kiêng làm giảm lượng carbohydrate (đường, tinh bột, chất xơ). Người ta thường hạn chế các thực phẩm chủ yếu như gạo, bánh mì và mì. Tuy đây là một phương pháp ăn kiêng dễ dàng thành công nhưng việc giảm quá mức lượng carbohydrate sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

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