3 thực phẩm giàu cholesterol nhưng rất tốt cho sức khỏe lại bị bạn hiểu lầm từ lâu

Tuy nhiên, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao có thể không làm tăng nguy cơ của chúng ta.

Đã có lúc, chúng ta được yêu cầu tránh các thực phẩm giàu cholesterol vì chúng được cho là có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu của chúng ta và có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ và tiểu đường loại 2.

Gina Thayer, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết: "Trước đây chúng tôi nghĩ rằng cholesterol trong chế độ ăn uống gây ra cholesterol trong máu cao, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra rằng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa thực sự có nhiều ảnh hưởng đến cholesterol trong máu hơn so với cholesterol trong chế độ ăn uống. Những gì bạn thực sự nên đề phòng là thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, vì chúng có thể làm tăng mức cholesterol LDL, hoặc "cholesterol xấu" trong máu, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh của bạn."

Điều này không có nghĩa là bạn có thể "phát cuồng" với những món như bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và sữa lắc. Đây là lý do tại sao.

Một lưu ý khác mà Thayer chỉ ra là phần lớn cholesterol trong cơ thể chúng ta được sản xuất bởi gan của chúng ta chứ không phải thức ăn. Cô nói: "Cơ thể của bạn sẽ tạo ra lượng cholesterol cần thiết để thực hiện các chức năng chính, như tạo ra hormone, vitamin D và axit mật. Cholesterol không phải là chất dinh dưỡng bắt buộc mà chúng ta cần trong chế độ ăn uống của mình, nhưng có một số chất này là an toàn miễn là bạn chú ý đến loại thực phẩm giàu cholesterol mà bạn đang ăn".

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Để giúp bạn điều hướng và chọn lựa thực phẩm an toàn, Thayer đã chia sẻ hai danh sách các loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao: những thực phẩm nên bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn và một số bạn nên tránh.

3 loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao nên thêm vào chế độ ăn uống của bạn

Trứng

Một quả trứng trung bình chứa khoảng 215 miligam (mg) cholesterol, tùy thuộc vào kích thước của nó, nhưng là một nguồn protein trong tế bào trứng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đồng ý rằng trứng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Lòng đỏ trứng chứa tất cả các loại vitamin (ngoại trừ vitamin C) và được coi là một nguồn cung cấp vitamin A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B9 và B12.

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Chuyên gia Thayer nói: "Hạn chế lòng đỏ trứng từ 2-4 lòng đỏ mỗi tuần có thể giúp giữ lượng cholesterol trong chế độ ăn uống ở mức lành mạnh. Bạn có thể sử dụng 1 lòng đỏ trứng gà và hai lòng trắng trứng gà để làm món trứng với nhiều protein nhưng ít cholesterol hơn".

Cá hồi và các loại cá béo khác

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Cá hồi chứa khoảng 70 mg cholesterol cho 113 gam. Dù là thịt phi lê, nhưng nó rất giàu axit béo Omega-3, một chất béo và protein có lợi cho tim mạch.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá hồi và cá thu hai lần một tuần.

Tôm

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Là một "người bạn khác" của biển, tôm có hàm lượng cholesterol cao, nhưng nó cũng chứa chất chống oxy hóa và axit béo omega-3. Thayer nói: "Đây cũng là một nguồn protein nạc tuyệt vời và là một trong những nguồn tốt nhất về iốt, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe não bộ và chức năng tuyến giáp. 85 gam tôm trong khẩu phần ăn chứa khoảng 166 mg cholesterol".

3 loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao cần tránh

Thức ăn nhanh

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Bạn có nhớ món hamburger, khoai tây chiên và lắc lúc trước không? Nó có thể ngon và hấp dẫn với rất nhiều người, nhưng thức ăn nhanh như thế này có nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, carbohydrate tinh chế, thêm đường và muối.

Ăn thức ăn nhanh là một yếu tố nguy cơ chính đối với nhiều bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và béo phì.

Thịt nội tạng như gan

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Gan, mề và các loại thịt nội tạng khác rất giàu cholesterol, mỗi lá gan gà có khoảng 250 mg cholesterol và không thực sự cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Trừ khi bạn thực sự yêu thích các món gan, ngoài ra bạn nên hạn chế ăn là một ý kiến ​​hay.

Sữa đầy đủ chất béo

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Thực phẩm từ sữa đầy đủ chất béo như sữa, pho mát, sữa chua và kem có nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Phô mai cũng có xu hướng chứa nhiều natri, trong đó người Mỹ tiêu thụ quá nhiều hàng ngày.

Thay vì các sản phẩm dựa trên kem, hãy cân nhắc chuyển sang các sản phẩm thay thế ít chất béo, có nguồn gốc thực vật hoặc dầu.

Hãy nhớ: Mọi thứ ở mức độ vừa phải

Cholesterol sẽ không còn là một từ dài đáng sợ nữa. Cholesterol trong chế độ ăn uống điều độ, chỉ có tác động tối thiểu đến lượng cholesterol trong máu ở hầu hết mọi người.

Tất cả các loại thực phẩm ở mức độ vừa phải thực sự quan trọng. Lý do chính cho điều này là bạn không phải cảm thấy thiếu thốn khi thưởng thức những món ăn mà bạn thực sự yêu thích.

Khi bạn từ bỏ những món ăn yêu thích của mình vì lý do sức khỏe (thường là giảm cân), kết quả cuối cùng là bạn sẽ muốn ăn lại những món ăn đó. Bạn có nhiều khả năng sẽ ăn quá nhiều những thực phẩm đó khi bạn đã cho phép mình ăn chúng.

Thay đổi tư duy bao gồm tất cả các loại thực phẩm để có lợi cho sức khỏe một cách điều độ giúp bạn tự do lắng nghe cơ thể mình và tin tưởng rằng bạn có thể nuôi dưỡng cơ thể khi đói nhưng cũng có thể ngừng ăn khi thấy hài lòng.

Theo Banner Health