9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng

Chướng bụng đầy hơi được hình thành do thức ăn khó tiêu hóa, tồn đọng lại trong ống tiêu hóa. Từ đó dẫn đến việc dạ dày, đường ruột bị quá tải trong xử lý và hấp thụ. Tình trạng thức ăn khó tiêu đó sẽ gây ra triệu chứng chướng bụng, đầy hơi.

Chướng bụng đầy hơi là một chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa gồm các cơ quan từ miệng, tuyến nước bọt cho đến dạ dày, ruột, hậu môn. Hệ thống tiêu hóa có nhiệm vụ xử lý thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể.

Dưới đây là những thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng khi bị đầy hơi, chướng bụng.

Giấm táo đã được chứng minh rất hữu ích trong việc chữa trị chứng đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng. Vì chúng có tác dụng trung hòa, làm giảm độ axít của dạ dày – nguyên nhân khiến ợ hơi, đầy bụng.

Chúng cũng có tác dụng ngay lập tức làm giảm triệu chứng chướng bụng. Axit acetic trong dấm táo có tác dụng điều tiết glucose trong thực phẩm làm giảm gánh nặng cho dạ dày. Bạn có thể pha 1 thìa giấm táo với 1 cốc nước, uống trước bữa ăn sẽ cho tác dụng hiệu quả.

Mận

Mận có chứa chất sorbitol, có tác dụng nhuận tràng.

Bên cạnh đó, mận cũng giàu chất xơ. Cả mận khô và tươi đều có thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác đầy hơi.

Chuối

Chuối là một loại trái cây quen thuộc với mọi người. Chuối giàu dưỡng chất và mang lại những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp.

Đối với người mắc chứng đầy hơi, chướng bụng, chuối sẽ là loại thực phẩm dễ ăn, giúp cải thiện tình trạng chướng bụng.

Theo nhiều nghiên cứu, một chế độ ăn thừa mứa natri sẽ gây ra tình trạng chướng bụng khó chịu. Trong chuối có nhiều kali, lượng kali này sẽ giúp cân bằng natri trong môi trường dạ dày. Do đó, hãy chọn ăn chuối để chứng đầy bụng, khó tiêu được thuyên giảm.

Dứa

Dứa có chứa nhiều enzyme kích thích tiêu hóa, do đó có tác dụng cải thiện chứng chướng Enzym bromelin trong dứa là một loại enzym trong quá trình tiêu hóa thức ăn có chức năng phá vỡ các protein chữa đầy hơi, khó chịu ở dạ dày.

Do đó người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn dứa để giúp giảm bớt cảm giác khó chịu này và giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được tốt hơn.

Gà

Thịt gà được khuyến khích là một thực phẩm tốt khi bạn bị đầy hơi, chướng bụng. Thịt gà là một loại thực phẩm giàu protein nguyên chất nhưng không làm đầy hơi trong dạ dày.

Nên ăn thịt gà hầm hoặc súp gà để ấm bụng và giúp dạ dày tiêu hóa tốt hơn.

Rau diếp xoăn

Theo y học hiện đại thì trong rau diếp có chứa chất đắng, vitamin A, B, C, D, E, K, các loại khoáng chất như canxi, natri, phốt pho… Các chuyên gia y học đã chứng minh được rau diếp xoăn có thể giải nhiệt, lọc máu, cung cấp nhiều khoáng chất cho cơ thể người.

Rau diếp xoăn được sử dụng để chữa chứng chán ăn, khó chịu ở dạ dày, trị táo bón, giúp lợi tiểu và nhuận tràng, chống rối loạn gan và túi mật, phòng ngừa ung thư và chữa chứng tim đập nhanh.

Trà hoa cúc

Hoa cúc là một trong những loại thảo dược phổ biến nhất trên thế giới, có đặc tính chống chống viêm, chống co thắt và giảm đầy hơi. Trà hoa cúc có thể làm giảm đau bụng, co thắt dạ dày, kích ứng dạ dày, hội chứng ruột kích thích, khó tiêu và đầy hơi.

Sữa chua

Sữa chua là thực phẩm dễ ăn, thơm ngon và chứa nhiều chất bổ dưỡng. Điều đặc biệt, sữa chua chứa nhiều probiotic, một dạng lợi khuẩn được tạo ra trong quá trình lên men sữa chua.

Probiotic mang lại rất nhiều lợi ích cho đường ruột, giúp việc tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn, làm dịu dạ dày, giúp ruột non hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn,… Do đó, nếu bạn bị mắc chứng đầy bụng, hãy ăn sữa chua để đường ruột làm việc tốt hơn, tiêu hóa các loại thức ăn khó tiêu và giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng đầy bụng.

Củ cải

Củ cải có tác dụng phân giải chất xơ, chất đạm và chất béo nên là thực phẩm tốt cho người đau dạ dày.

Nếu bạn bị táo bón và lo lắng về sức khỏe ruột kết của mình, bạn có thể xay củ cải và làm nước ép hoặc cắt nhỏ củ cải để hầm canh.

Chướng bụng đầy hơi gây ra cảm giác khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người bệnh. Bên cạnh việc dùng thuốc hỗ trợ tiêu hóa, việc ăn uống khi bị chướng bụng cũng cực kỳ quan trọng. Người bệnh cần lưu ý đến những món ăn nên ăn để hỗ trợ tốt hơn cho việc tiêu hóa.

Theo Vitamin Health