9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng

Sống khỏe 07/04/2022 22:42

Nguyên nhân của chứng chướng bụng đầy hơi hầu như là do ăn uống sai cách, ăn nhiều thực phẩm khó tiêu. Trong trường hợp đó, người bệnh nên ăn các thực phẩm dễ tiêu, hỗ trợ tiêu hóa.

Chướng bụng đầy hơi là một chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa gồm các cơ quan từ miệng, tuyến nước bọt cho đến dạ dày, ruột, hậu môn. Hệ thống tiêu hóa có nhiệm vụ xử lý thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể.

Chướng bụng đầy hơi được hình thành do thức ăn khó tiêu hóa, tồn đọng lại trong ống tiêu hóa. Từ đó dẫn đến việc dạ dày, đường ruột bị quá tải trong xử lý và hấp thụ. Tình trạng thức ăn khó tiêu đó sẽ gây ra triệu chứng chướng bụng, đầy hơi.

Dưới đây là những thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng khi bị đầy hơi, chướng bụng.

Giấm táo

Giấm táo đã được chứng minh rất hữu ích trong việc chữa trị chứng đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng. Vì chúng có tác dụng trung hòa, làm giảm độ axít của dạ dày – nguyên nhân khiến ợ hơi, đầy bụng.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 1

Chúng cũng có tác dụng ngay lập tức làm giảm triệu chứng chướng bụng. Axit acetic trong dấm táo có tác dụng điều tiết glucose trong thực phẩm làm giảm gánh nặng cho dạ dày. Bạn có thể pha 1 thìa giấm táo với 1 cốc nước, uống trước bữa ăn sẽ cho tác dụng hiệu quả.

Mận

Mận có chứa chất sorbitol, có tác dụng nhuận tràng.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, mận cũng giàu chất xơ. Cả mận khô và tươi đều có thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác đầy hơi.

Chuối

Chuối là một loại trái cây quen thuộc với mọi người. Chuối giàu dưỡng chất và mang lại những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 3

Đối với người mắc chứng đầy hơi, chướng bụng, chuối sẽ là loại thực phẩm dễ ăn, giúp cải thiện tình trạng chướng bụng.

Theo nhiều nghiên cứu, một chế độ ăn thừa mứa natri sẽ gây ra tình trạng chướng bụng khó chịu. Trong chuối có nhiều kali, lượng kali này sẽ giúp cân bằng natri trong môi trường dạ dày. Do đó, hãy chọn ăn chuối để chứng đầy bụng, khó tiêu được thuyên giảm.

Dứa

Dứa có chứa nhiều enzyme kích thích tiêu hóa, do đó có tác dụng cải thiện chứng chướng Enzym bromelin trong dứa là một loại enzym trong quá trình tiêu hóa thức ăn có chức năng phá vỡ các protein chữa đầy hơi, khó chịu ở dạ dày.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 4

Do đó người bị đầy bụng khó tiêu nên ăn dứa để giúp giảm bớt cảm giác khó chịu này và giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được tốt hơn.

Thịt gà được khuyến khích là một thực phẩm tốt khi bạn bị đầy hơi, chướng bụng. Thịt gà là một loại thực phẩm giàu protein nguyên chất nhưng không làm đầy hơi trong dạ dày.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 5

Nên ăn thịt gà hầm hoặc súp gà để ấm bụng và giúp dạ dày tiêu hóa tốt hơn.

Rau diếp xoăn

Theo y học hiện đại thì trong rau diếp có chứa chất đắng, vitamin A, B, C, D, E, K, các loại khoáng chất như canxi, natri, phốt pho… Các chuyên gia y học đã chứng minh được rau diếp xoăn có thể giải nhiệt, lọc máu, cung cấp nhiều khoáng chất cho cơ thể người.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 6

Rau diếp xoăn được sử dụng để chữa chứng chán ăn, khó chịu ở dạ dày, trị táo bón, giúp lợi tiểu và nhuận tràng, chống rối loạn gan và túi mật, phòng ngừa ung thư và chữa chứng tim đập nhanh.

Trà hoa cúc

Hoa cúc là một trong những loại thảo dược phổ biến nhất trên thế giới, có đặc tính chống chống viêm, chống co thắt và giảm đầy hơi. Trà hoa cúc có thể làm giảm đau bụng, co thắt dạ dày, kích ứng dạ dày, hội chứng ruột kích thích, khó tiêu và đầy hơi.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 7

Sữa chua

Sữa chua là thực phẩm dễ ăn, thơm ngon và chứa nhiều chất bổ dưỡng. Điều đặc biệt, sữa chua chứa nhiều probiotic, một dạng lợi khuẩn được tạo ra trong quá trình lên men sữa chua.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 8

Probiotic mang lại rất nhiều lợi ích cho đường ruột, giúp việc tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn, làm dịu dạ dày, giúp ruột non hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn,… Do đó, nếu bạn bị mắc chứng đầy bụng, hãy ăn sữa chua để đường ruột làm việc tốt hơn, tiêu hóa các loại thức ăn khó tiêu và giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng đầy bụng.

Củ cải

Củ cải có tác dụng phân giải chất xơ, chất đạm và chất béo nên là thực phẩm tốt cho người đau dạ dày.

9 loại thực phẩm tối ưu được bác sĩ khuyến nghị nên ăn khi dạ dày bị đầy hơi, chướng bụng - Ảnh 9

Nếu bạn bị táo bón và lo lắng về sức khỏe ruột kết của mình, bạn có thể xay củ cải và làm nước ép hoặc cắt nhỏ củ cải để hầm canh.

Chướng bụng đầy hơi gây ra cảm giác khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người bệnh. Bên cạnh việc dùng thuốc hỗ trợ tiêu hóa, việc ăn uống khi bị chướng bụng cũng cực kỳ quan trọng. Người bệnh cần lưu ý đến những món ăn nên ăn để hỗ trợ tốt hơn cho việc tiêu hóa. 

Theo Vitamin Health

Top 3 loại thịt tốt nhất cho gan mà bạn không thể bỏ qua

Top 3 loại thịt tốt nhất cho gan mà bạn không thể bỏ qua

Gan là cơ quan tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng sống còn, thực hiện nhiều chức năng thiết yếu cho sự sống. Dưới đây là những loại thịt tốt cho gan.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa bệnh đầy hơi mẹo chữa bụng đầy hơi khó tiêu Kiến thức về chăm sóc sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?