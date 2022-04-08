Giảm thiểu tình trạng hao mòn khớp gối và những bí quyết giúp bạn bảo vệ sức khỏe bộ phận này hiệu quả

Khớp gối là một khớp hoạt dịch có bản lề. Khớp hoạt dịch là một khoang khớp nằm ở vị trí mà các bề mặt chuyển động của xương tiếp xúc với nhau. Một lớp sụn mỏng uốn quanh bên trong và bên ngoài của đầu gối để khớp được đệm và xương có thể cử động trơn tru.

Bắt đầu từ những ngày đầu đời, việc chăm sóc đầu gối của bạn là rất quan trọng. Khớp gối là một trong những khớp quan trọng nhất của cơ thể vì nó giúp bạn có thể đi, đứng, chạy đồng thời chịu được sức nặng của cơ thể. Vì nó đóng một vai trò quan trọng trong rất nhiều chuyển động và gánh quá nhiều trọng lượng cơ thể, nhiều người gặp các vấn đề về đầu gối vào một thời điểm nào đó trong đời mà thường có thể phòng ngừa được.

Giữ cho khớp gối khỏe mạnh đòi hỏi phải chăm sóc các thành phần khác nhau của cấu trúc đầu gối bằng cách giữ:

Các xương được kết nối với các dây chằng bên ngoài khớp và các gân kết nối cơ với xương, tạo cho khớp sự vững chắc. Một khớp hoạt dịch khỏe mạnh chứa đầy chất lỏng hoạt dịch do màng hoạt dịch mỏng trong khớp tiết ra. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hoạt động bình thường của khớp vì nó hoạt động như một chất bôi trơn và cung cấp chất dinh dưỡng cho sụn khớp.

Màng hoạt dịch trong khoang khớp còn nguyên vẹn nên tiếp tục tiết dịch bôi trơn.

Sụn ​​xương còn nguyên vẹn nên xương có thể vận động trơn tru.

Dây chằng chắc khỏe để chúng tiếp tục hỗ trợ và tăng cường sức mạnh cho khớp.

Cơ đầu gối (cơ xung quanh đầu gối) linh hoạt và mạnh mẽ.

Cơ lưng, cốt lõi và cơ chân linh hoạt và mạnh mẽ để tránh áp lực quá mức lên đầu gối.

Giữ cho đầu gối khỏe mạnh và không bị thương

Có hai cách chính để bảo vệ đầu gối:

Duy trì sức khỏe khớp gối

Ngăn ngừa chấn thương đầu gối

Duy trì sức khỏe khớp đầu gối

Đầu gối làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời của một người. Khi bạn già đi, đầu gối bị hao mòn là chuyện bình thường, sụn đầu gối sẽ bị mòn đi, xương bắt đầu cọ xát với nhau và niêm mạc khớp không thể sản xuất đủ chất lỏng hoạt dịch bôi trơn. Tốt nhất bạn nên chăm sóc đầu gối của mình cả đời, nhưng không bao giờ là quá muộn để áp dụng những thói quen mới.

Một số lời khuyên thiết thực để duy trì sức khỏe khớp bao gồm:

Giảm cân

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Nếu thừa cân hoặc béo phì, các khớp của bạn phải chịu thêm áp lực. Đi bộ gây áp lực tương đương với trọng lượng cơ thể lên đến năm lần. Trọng lượng tăng thêm sẽ làm tăng thêm áp lực đó và có thể kích hoạt hoặc đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp.

Giữ tư thế tốt

Tư thế không tốt là nguyên nhân chính gây ra đau khớp. Khung xương là một cấu trúc được liên kết cân đối. Thật không may, nhiều người không giữ được tư thế tốt khi không giữ cho cột sống thẳng hàng.

Thả người khi đứng, khom lưng trên bàn và đi với vai và đầu bị đẩy về phía trước dẫn đến cột sống bị lệch và làm yếu cơ lưng. Điều này gây căng thẳng cho tất cả các khớp, bao gồm cả khớp hông và khớp gối, vì trọng lượng cơ thể không được phân bổ bình thường. Luôn duy trì tư thế tốt, ngẩng cao đầu, lưng vai và cột sống thẳng.

Thể dục

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Khớp gối được ổn định nhờ cơ bắp chân, và các dây chằng, gân. Thực hiện các bài tập tăng cường cơ bắp, dây chằng và gân trên khắp cơ thể, nhưng hãy đảm bảo bao gồm các bài tập nhắm vào đầu gối và hỗ trợ các cơ ở mông, lõi và chân. Chúng bao gồm các bài tập như ngồi xổm trên tường và bước lên trên.

Nâng các vật nặng đúng cách

Thông thường, mọi người nâng hộp, trẻ nhỏ và các trọng lượng khác không đúng cách hoặc họ cố gắng nâng một trọng lượng vượt quá sức nâng của họ. Chúng sẽ làm xói mòn sụn ở đầu gối hoặc làm căng các cơ hỗ trợ ở lưng, hông hoặc chân.

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Luôn nâng bằng cơ chân mà không làm vặn đầu gối hoặc cơ thể, giúp tăng thêm độ ổn định và sức mạnh cho động tác. Gập đầu gối, ngồi xổm xuống, nhấc tải và duỗi thẳng chân trong khi nâng. Không bao giờ vặn cơ thể để nâng từ bên phải hoặc bên trái và yêu cầu trợ giúp khi nâng các vật đặc biệt nặng.

Mang giày phù hợp

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Những đôi giày thời trang đôi khi rất cứng và gây ảnh hưởng đế đầu gối. Gót giày nam hoặc giày nữ cao hơn một inch khiến cột sống không thẳng hàng buộc các cơ bắp chân phải thắt lại và tạo áp lực lên khớp mắt cá chân và khớp gối. Bằng cách đi sai giày, đau đầu gối có thể phát triển hoặc trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, hãy mang giày có đệm hoặc giày có lót gel khi công việc phải đứng trong thời gian dài.

Làm thế nào để ngăn ngừa chấn thương đầu gối và tránh phẫu thuật đầu gối

Đầu gối có thể bị chấn thương bao gồm gãy xương xung quanh đầu gối, trật khớp, rách mô mềm và bong gân. Đầu gối cũng bị thương khi mọi người làm những việc như quỳ trên bề mặt cứng và làm hỏng các dây chằng đệm gân và dây chằng. Viêm bao hoạt dịch có thể rất đau.

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Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa chấn thương đầu gối và bảo vệ đầu gối trong các hoạt động có khả năng làm tổn thương khớp gối, như chạy bộ hoặc chạy bộ, có thể ngăn ngừa một số chấn thương đầu gối mà mọi người thường gặp phải. Các biện pháp phòng ngừa cũng có thể giúp mọi người tránh phẫu thuật đầu gối.

Thực hiện theo các gợi ý để giữ cho khớp khỏe mạnh cũng góp phần ngăn ngừa chấn thương đầu gối. Các khuyến nghị bổ sung để ngăn ngừa chấn thương đầu gối bao gồm:

Tránh đập mạnh và vặn khớp gối

Một số hoạt động gây khó khăn cho đầu gối vì chúng đập mạnh vào khớp gối. Chúng bao gồm chạy bộ hoặc chạy bộ và thể dục nhịp điệu. Tốt hơn là sử dụng máy tập hình elip, đi bộ hoặc bơi lội.

Tuy nhiên, những người thích các hoạt động này không có khả năng dừng lại. Nếu tham gia, hãy nhớ học cách bảo vệ đầu gối khi chạy bằng cách duy trì tư thế tốt hoặc cách tập thể dục nhịp điệu bằng cách tránh xoay đầu gối và hông. Khi tập các môn thể thao đòi hỏi phải bật nhảy, hãy học cách giữ cho các khớp thẳng hàng khi tiếp đất sau khi nhảy, nghĩa là hông vẫn trên đầu gối và đầu gối cao hơn mắt cá chân. Ngoài ra, hãy mang giày có đệm trong bất kỳ thói quen tập thể dục đập mạnh vào đầu gối.

Giữ cho cơ bắp khỏe mạnh

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Đứng trong thời gian dài, vận động mạnh và tham gia các môn thể thao đều là những hoạt động có thể dẫn đến chấn thương đầu gối. Chìa khóa để ngăn ngừa chấn thương là giữ cho cơ hông, chân, mông và cơ lõi luôn khỏe bằng cách thường xuyên tập thể dục, bao gồm cả tập tạ.

Làm nóng và kéo căng cơ

Cải thiện khả năng vận động của đầu gối và phạm vi chuyển động của đầu gối bằng cách kéo căng hông, đầu gối và mắt cá chân trước khi tập thể dục, tham gia các hoạt động thể thao hoặc vận động khi công việc phải sử dụng đầu gối nhiều. Khi hông và cổ chân bị căng, đầu gối sẽ bị tác động.

Việc kéo căng các cơ ở phía trước và sau của đùi giúp giảm căng thẳng cho gân và do đó giúp giảm áp lực lên đầu gối.

Mang gối đỡ đầu gối

Đôi khi, bạn nên đeo các vật dụng hỗ trợ đầu gối, chẳng hạn như ống tay áo co giãn, khi tham gia các môn thể thao tiếp xúc hoặc khi bị đau đầu gối do viêm khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình lão hóa

Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho khớp gối khỏe mạnh và không bị chấn thương có thể ngăn ngừa đau đầu gối. Tất nhiên, quá trình lão hóa tự nhiên cũng có thể dẫn đến thoái hóa khớp gối. Làm chậm quá trình lão hóa ở khớp gối có thể ngăn ngừa thoái hóa khớp, một tình trạng hao mòn, phát triển hoặc có thể làm chậm đáng kể quá trình thoái hóa.

Để già đi một cách tốt nhất có thể, hãy ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhiều, duy trì cân nặng hợp lý, ngủ từ bảy đến tám giờ mỗi đêm và tận hưởng thời gian với bạn bè và gia đình. Không có con đường tắt nào để giữ cho đầu gối và phần còn lại của cơ thể khỏe mạnh nếu không có sự kiên trì và chăm sóc thường xuyên.

Theo Sapnamed