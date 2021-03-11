4 loại trái cây không nên ăn vào buổi tối, rất nhiều người ăn loại thứ 3

Trong một ngày ngoài việc ăn thức ăn và rau củ, chúng ta còn bổ sung dinh dưỡng từ các loại trái cây bằng nhiều hình thức khác nhau. Trái cây có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các vitamin nên rất tốt cho sức khỏe con người. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày một cách thích hợp sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Dứa là một loại trái cây được nhiều người ưa thích vì vừa ngon vừa giàu chất dinh dưỡng. Vậy nhưng nếu ăn dứa sai cách có thể gây dị ứng hoặc sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của chúng ta. Theo Sohu, dứa có chứa ni tơ hữu cơ và glycoside nên nếu ăn nhiều sẽ bị nhức đầu, đau bụng, nôn ói, ngoài ra còn có thể bị tê chân tay và tê lưỡi. Chính vì vậy, chúng ta không nên ăn dứa vào buổi tối.

Sầu riêng

Dạ dày sẽ tăng gánh nặng nếu chúng ta ăn sầu riêng vào buổi tối

Sầu riêng là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất giàu chất béo. Mặc dù hữu ích là vậy nhưng chúng ta không nên ăn sầu riêng vào buổi tối. Vì nếu hàm lượng calo trong sầu riêng không được hệ tiêu hóa hấp thụ hết thì cơ thể rất dễ “bốc hỏa”. Ăn sầu riêng vào buổi tối sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Xoài

Với một số người, ăn xoài vào buổi tối có thể gây dị ứng

Xoài là loại trái cây khá phổ biến, có nhiều sinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu ăn xoài quá nhiều và không đúng cách có thể sẽ gây tác dụng phụ. Trên thực tế, xoài chứa nhiều chất gây kích ứng, khi ăn xoài chúng ta dễ bị dính nước xoài vào miệng, má và các bộ phận khác. Điều này dễ gây kích ứng da mặt khiến da sưng, trường hợp nặng còn sưng và đau mắt. Vì vậy, dù thích ăn xoài đến mấy chúng ta cũng nên chọn thời điểm ăn, không nên ăn xoài trước khi đi ngủ.

Măng cụt

Ăn măng cụt vào buổi tối sẽ khiến cơ thể mệt mỏi

Măng cụt là loại trái cây mà rất nhiều người thích ăn, đây là loại trái cây rất ngon và nhiều dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nếu ăn nhiều măng cụt có thể dẫn đến ngộ độc. Chúng ta không nên ăn măng cụt trước khi đi ngủ vì như vậy sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, khó đi vào giấc ngủ hơn.

Mỗi loại trái cây đều có giá trị dinh dưỡng khác nhau, nếu bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày một cách hợp lý sẽ giúp cơ thể bổ sung vitamin và các dưỡng chất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tìm hiểu thời điểm nào nên ăn trái cây để mang lại lợi ích tốt nhất cho cơ thể.