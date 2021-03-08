Sau khi thức dậy vào buổi sáng, đừng vội uống nước, hãy ăn một vài hạt đậu phộng khi bụng đói, bạn sẽ gặt hái được 3 lợi ích tuyệt vời

Sức khỏe 08/03/2021 18:00

Đậu phộng là loại thực phẩm rất phổ biến, nó có thể được sử dụng như một món ăn nhẹ hoặc một món chính, vậy nhưng ít ai biết đến những tác dụng mà đậu phộng mang lại cho sức khỏe con người.

Dù đậu phộng là loại thực phẩm rất thông dụng với mỗi gia đình và có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng chúng ta phải biết ăn đúng cách mới mang lại những điều hữu ích cho sức khỏe con người. Trong số rất nhiều cách để ăn đậu phộng, có một cách chúng ta có thể làm thử đó là, sau khi ngủ dậy vào buổi sáng, trước tiên đừng vội uống nước, hãy ăn một vài hạt đậu phộng sẽ mang lại 3 lợi ích rất tốt cho sức khỏe.

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Đậu phộng là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe con người

Cải thiện nhu động đường tiêu hóa và chức năng trao đổi chất

Chức năng của đường tiêu hóa chủ yếu bao gồm nhu động và trao đổi chất, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến một số người có khả năng tiêu hóa mạnh trong khi những người khác lại tiêu hóa kém. Chúng ta có thể cải thiện khả năng này bằng ngoại lực hoặc tự điều chỉnh từ bên trong cơ thể. 

Theo QQ, đậu phộng rất có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa, vì vậy chúng ta có thể thử ăn đậu phộng vào buổi sáng. Cụ thể, sau khi ngủ dậy, chúng ta đừng vội uống nước ngay mà hãy ăn một vài hạt đậu phộng sống. Điều này giống như “đánh thức” dạ dày của bạn, đậu phộng sẽ giúp niêm mạc dạ dày không bị tổn thương.

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Nếu sử dụng đúng cách, đậu phộng sẽ giúp cải thiện nhu động đường tiêu hóa và chức năng trao đổi chất trong cơ thể

Bổ sung năng lượng và dinh dưỡng kịp thời cho cơ thể 

Đậu phộng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nó chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, đậu phộng rất giàu axit linoleic và axit oleic, đây đều là những chất cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Vì vậy nếu lấy đậu phộng làm bữa ăn chính vào buổi sáng sẽ giúp bổ sung năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài ra, đậu phộng rất dễ hấp thụ và sẽ không ở trong dạ dày quá lâu nên những người có đường tiêu hóa không tốt cũng có thể sử dụng được. Vậy tại sao khi mới thức dậy, chúng ta nên ăn đậu phộng ngay khi bụng đói mà không nên uống nước trước? Theo QQ, nếu uống nhiều nước trước, chất béo trong đậu phộng sẽ không được hấp thụ hết nên dễ gây tiêu chảy. Chính vì vậy, ăn đậu phộng khi bụng đói là một cách rất tốt để cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa.

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Những người có đường tiêu hóa không tốt cũng có thể ăn đậu phộng vào bữa sáng

Thúc đẩy sự bài tiết và lưu thông của gan và túi mật

Ngày nay, nhiều bạn trẻ không thích ăn sáng, vậy nhưng đây lại là một hành động sai lầm. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, bất kể có thèm ăn hay không bạn cũng phải ăn sáng. Sau một đêm ngủ, rất nhiều cơ quan trong cơ thể chúng ta cần được “đánh thức”, đặc biệt là gan.

Gan là cơ quan giải độc, tổng hợp và chuyển hóa lớn nhất trong có thể con người. Để các chức năng này hoạt động tốt thì chúng ta cần có một chế độ ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, nếu như không ăn sáng thường xuyên có thể sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật. Vì vậy chúng ta cần ăn sáng với bữa sáng nhiều chất béo để gan và mật duy trì sự tuần hoàn và trao đổi chất. Đậu phộng chính là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng, vừa giàu chất béo vừa không quá nhiều dầu mỡ.

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