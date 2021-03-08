Ba ‘thủ phạm’ gây lão hóa nhanh ở đàn ông, thuốc lá và rượu đều nằm ngoài danh sách

Con người luôn không ngừng học hỏi và trưởng thành trong suốt cuộc đời mình. Có thể ngày nay, nhiều người trẻ tuổi vẫn nghĩ rằng sự lão hóa còn lâu mới tìm đến họ. Vậy nhưng nếu hàng ngày chúng ta không chú ý chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thì cho dù tuổi còn trẻ nhưng trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn báo hiệu sự già nua rồi. Riêng đối với đàn ông, nếu trong cuộc sống thường ngày có những thói quen không tốt dưới đây sẽ khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn bình thường.

Nam giới là trụ cột của gia đình, hầu hết đàn ông đều chịu nhiều áp lực đến từ công việc, cuộc sống và gia đình. Nếu áp lực quá lớn mà không biết cách giải tỏa thì không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn khiến quá trình lão hóa diễn ra rất nhanh. Chính vì vậy, nếu các bạn nam gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống và công việc thì nên học cách tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.

Do ảnh hưởng bởi tính chất công việc nên nhiều bạn nam thường ít vận động khi làm việc. Mặc dù họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc tập thể dục nhưng thời gian vận động một ngày lại rất ít. Kết thúc một ngày làm việc với cơ thể mệ mỏi, khi về nhà bạn cũng không còn muốn tập thể dục nữa.

Ngồi lâu có thể ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, khiến các chất độc trong cơ thể không thể thải ra bên ngoài một cách thuận lợi. Nếu tình trạng này kéo dài có thể sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa cho cơ thể. Do đó, các bạn nam nên tham gia một số bài tập vận động mỗi ngày để duy trì sự trẻ trung của mình.

Ngồi nhiều không chịu vận động cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự lão hóa của đàn ông

Những món ăn khoái khẩu

Trên thực tế rất nhiều bạn nam thích ăn đồ sống, đồ ăn lạnh và cay, có thể với họ đây là những món ăn khoái khẩu, vậy nhưng ăn không đúng cách không chỉ gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa mà còn có thể khiến cơ thể không nhận được chất dinh dưỡng cần thiết. Theo thời gian, cơ thể sẽ thiếu hụt chất dinh dưỡng và sẽ phải đối mặt với quá trình lão hóa.

Theo Sohu, đối với đàn ông, những áp lực lớn đến từ cuộc sống cũng như gia đình cùng với thói quen ngồi lâu không chịu vận động và ăn uống không khoa học còn khiến họ lão hóa nhanh hơn là hút thuốc và uống rượu. Chính vì vậy, để hạn chế quá trình lão hóa, các quý ông cần thay đổi những thói quen gây hại sức khỏe, thay vào đó hãy cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi và vận động một cách khoa học nhất để duy trì sự dẻo dai cho cơ thể.