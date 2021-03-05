Suốt đời không uống rượu, nhân viên bảo vệ 47 tuổi qua đời do ung thư gan vì thói quen nghề nghiệp

Sức khỏe 05/03/2021 18:00

Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể đảm nhiệm chức năng thanh lọc, giải độc. Tuy nhiên có những thói quen xấu trong cuộc sống sẽ làm tăng độc tố trong cơ thể gây ung thư gan.

Anh Vương 47 tuổi là bảo vệ của một khách sạn, ban đầu anh thấy vùng bụng bên phải của mình đau âm ỉ, da vàng, cơ thể gầy đi trông thấy. Anh Vương cho rằng đó là vấn đề của dạ dày nên không chú ý đến. Nhưng đến một ngày, anh Vương lại bị đau bụng bên phải, lần này cơn đau dữ dội hơn trước rất nhiều khiến anh không chịu nổi và đồng nghiệp đã phải đưa anh đến bệnh viện.

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Anh Vương bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối sau nhiều lần bị đau bụng

Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ thông báo anh Vương bị ung thư gan giai đoạn cuối. Anh Vương vô cùng bàng hoàng, cả đời anh không hút thuốc, không uống rượu thì sao lại bị ung thư gan?. Theo QQ, công việc hàng ngày của anh Vương có lẽ là nguyên nhân khiến anh bị ung thư gan. Do tính chất công việc nên anh Vương phải đi làm ca đêm, thời gian nghỉ ngơi và thời gian làm việc bị đảo lộn vô hình chung đã tạo thêm gánh nặng cho gan dẫn đến ung thư gan. Sáu tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh anh Vương đã qua đời.

Cũng theo QQ, khi mắc bệnh về gan, cơ thể sẽ xuất hiện “2 đau, 2 ngứa” dưới đây:

Đau bụng

Trong cơ thể, gan được gọi là “cơ quan câm” vì bình thường sẽ không bị đau. Một khi bị đau ở khu vực gan, rất có thể gan của bạn đã bị bệnh. Nếu cơ thể xuất hiện những cơn đau ở bên phải bụng trên thì hãy đặc biệt cảnh giác với những căn bệnh liên quan đến gan.

Đau vai

Nếu bị ung thư gan, các tế bào ung thư sẽ liên tục di căn, khối u bên trong không ngừng phát triển sẽ chèn ép đến các dây thần kinh. Nếu các triệu chứng ngày một nặng sẽ xuất hiện hiện tượng đau mỏi vai gáy. Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng này chúng ta hãy đề phòng các bệnh về gan.

Da bị ngứa

Khi gan bị tổn thương, quá trình chuyển hóa bilirubin trong cơ thể diễn ra bất thường, không kịp thời đào thải ra bên ngoài. Lượng bilirubin dư thừa sẽ lắng đọng dưới da tạo thành muối mật, có thể kích thích thần kinh và gây ngứa da.

Ngứa mắt

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Ngứa mắt cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo gan không khỏe

Sau khi gan bị tổn thương, máu gan không đủ sẽ gây ra chứng khô mắt. Mắt bị ngứa và đặc biệt sợ ánh sáng mạnh thì bạn nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày, nếu đã điều chỉnh mà vẫn không thuyên giảm thì bạn phải hết sức cảnh giác với các bệnh về gan.

Để bảo vệ gan và ngăn ngừa ung thư gan chúng ta cần giữ một tâm trạng tốt, nên uống đủ lượng nước mỗi ngày và đảm bảo một giấc ngủ ngon. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường trên cơ thể hãy đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

Có thể đoán trước nguy cơ mắc bệnh ung thư qua nhóm máu?

Có thể đoán trước nguy cơ mắc bệnh ung thư qua nhóm máu?

Một vài nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư có liên quan đến nhóm máu của người bệnh.

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