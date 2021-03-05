Một vài nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư có liên quan đến nhóm máu của người bệnh.

Cũng giống như các chòm sao, nhóm máu cũng được nhiều người cho là có liên quan mật thiết đến tính cách của con người. Ví dụ nhóm máu A nghiêm túc và có trách nhiệm, nhóm máu B vui vẻ, hoạt bát hay nhóm máu O có ý chí mạnh mẽ… Nhưng có một điều mà ít người biết đến đó là nhóm máu và bệnh ung thư cũng có mối liên hệ với nhau. Một vài nghiên cứu cho thấy, dựa vào nhóm máu có thể đoán trước nguy cơ mắc bệnh ung thư Mối quan hệ giữa nhóm máu và bệnh ung thư

“Có thể đoán trước nguy cơ mắc bệnh ung thư từ nhóm máu”. Theo Sohu, điều này tưởng chừng viển vông nhưng đó lại là sự thật. Một nghiên cứu trên 100.554 bệnh nhân ung thư tại 30 quốc gia trong 60 năm qua cho thấy. Những người có nhóm máu A có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn các nhóm máu khác 12%. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ nhóm máu A có nguy cơ dễ bị ung thư hơn. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ nguy cơ mắc ung thư của người thuộc nhóm máu A cao hơn các nhóm máu khác cụ thể như sau: Ung thư dạ dày 18%, ung thư tuyến tụy 23%, ung thư vú 12%, ung thư buồng trứng 16%, ung thư vòm họng 17%. Trong số đó, không có mối tương quan rõ ràng giữa tỷ lệ mắc ung thư vú ở phụ nữ Trung Quốc với nhóm máu. Nhưng nguy cơ ung thư vú với những người da trắng có nhóm máu A lại tăng lên. Ngoài ra, nhóm máu A có nguy cơ ung thư gan thấp hơn các nhóm máu khác.

Nguy cơ ung thư của nhóm máu O thấp hơn các nhóm còn lại 16%, bao gồm ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy và ung thư vú. Một nghiên cứu năm 2010 của Châu Âu cho thấy, tỷ lệ sống của những người bị ung thư dạ dày, ung thư vú có nhóm máu O cũng cao hơn những nhóm máu khác. Nhưng đối với ung thư ruột kết và ung thư bàng quang tỷ lệ này lại không cao. Những người nhóm máu O có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn các nhóm máu khác Đối với nhóm máu AB, nam giới của nhóm máu này có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn nữ giới. Thời gian sống trung bình của những bệnh nhân ung thư ruột kết thuộc nhóm máu AB cũng cao hơn các nhóm máu khác. Vậy nhưng tỷ lệ sống của bệnh nhân ung thư buồng trứng thuộc nhóm máu này tương đối thấp. Nếu so sánh với nhóm máu A, những người thuộc nhóm máu B tại Trung Quốc có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp hơn, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Nam giới nhóm máu B có nguy cơ ung thư bàng quang thấp hơn nhưng lại tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, trên thực tế việc hình thành bệnh ung thư bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nếu đánh giá tỷ lệ mắc bệnh ung thư chỉ dựa vào nhóm máu sẽ cho kết quả không chính xác và không hợp logic. Chúng ta chỉ tham khảo và đưa ra phán đoán để phòng ngừa.

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