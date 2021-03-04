5 biểu hiện bất thường trong giấc ngủ dễ khiến con người 'TỔN THỌ'

Sức khỏe 04/03/2021 18:00

Mỗi người dành gần một nửa cuộc đời cho giấc ngủ, một giấc ngủ ngon giúp chúng ta duy trì thể lực và tăng cường khả năng miễn dịch.

Thời gian gần đây, ông Dương gặp chuyện phiền lòng, ông thường tỉnh dậy vào nửa đêm. Ông Dương đi khám bệnh và nói với bác sĩ rằng, ông thường cảm thấy đau tức ngực, cảm giác giống như có một hòn đá lớn đè lên ngực mình. Sau khi khám bệnh, bác sĩ phát hiện những cơn đau này của ông Dương không hề đơn giản chút nào.

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Những cơn đau tức ngực nghiêm trọng kéo dài có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp

Những cơn đau thắt của ông Dương nghiêm trọng hơn những cơn đau tức ngực bình thường. Theo thời gian, nó có thể dễ dàng chuyển thành nhồi máu cơ tim cấp. Bác sĩ nhắc nhở rằng, mỗi người dành khoảng một nửa cuộc đời cho giấc ngủ. Ngủ ngon sẽ giúp duy trì thể lực và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên nếu khi ngủ xuất hiện một số biểu hiện bất thường thì bạn phải cảnh giác với các bệnh lý, tốt nhất nên đến bệnh viện để theo dõi kịp thời.

Theo Sohu, khi ngủ có 5 biểu hiện bất thường khiến chúng ta tổn thọ như sau:

Tê chân, chuột rút, đau nhức

Nếu khi ngủ có hiện tượng tê chân, chuột rút hoặc đau nhức thì tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kiểm tra kịp thời. Khi ngủ máu lưu thông chậm hơn, nếu cơ thể mắc các bệnh liên quan đến mạch máu mà xuất hiện các triệu chứng này khi ngủ thì cần đề phòng sự xuất hiện của huyết khối.

Đau tức ngực

Nếu xuất hiện triệu chứng đau tức ngực khi ngủ, bạn phải đặc biệt cảnh giác với bệnh tim. Nửa đêm là thời điểm thường xảy ra những ca cấp cứu tim mạch, nếu không chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này rất dễ gây đột tử.

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Giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe mỗi người, vì vậy nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào trong khi ngủ chúng ta đều phải cảnh giác

Trào ngược axit, ợ chua, đau bụng

Khi ngủ mà bị trào ngược axit, ợ chua, đau bụng thì bạn bên đặc biệt cảnh giác với các bệnh về hệ tiêu hóa. Khi ngủ chúng ta thường xuyên thay đổi tư thế nên dễ gây ra tình trạng trào ngược axit. Đối với những người bị trào ngược dạ dày thì các triệu chứng có thể nặng hơn.

Chóng mặt, đau đầu

Đối với những bệnh nhân hẹp mạch máu não rất dễ bị chóng mặt, đau đầu khi ngủ. Hiện tượng lưu thông máu bị chậm lại khi chúng ta ngủ cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu não.

Đổ mồ hôi và sốt

Nhiều người thường đổ mồ hôi, sốt hoặc thậm chí giật mình tỉnh giấc nhiều lần khi ngủ. Chúng ta cần đặc biệt chú ý đến triệu chứng này vì đây là dấu hiệu cảnh báo những bệnh về lao phổi hay những bệnh liên quan đến trung khu thần kinh.

Giấc ngủ ngon vô cùng quan trọng đối với sức khỏe mỗi người, nếu trong giấc ngủ thường xuất hiện một trong những dấu hiệu trên bạn nên đi khám để được điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   cấp cứu tim mạch tăng cường khả năng miễn dịch nhồi máu cơ tim

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