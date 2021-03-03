Cặp song sinh vừa chào đời đã phải đưa vào phòng cấp cứu vì thói quen chết người của bố

Sức khỏe 03/03/2021 05:00

Cả gia đình chết lặng khi cặp song sinh vừa mới chào đời đã phải chuyển sang khoa cấp cứu vì một thói quen khó bỏ của bố.

Câu chuyện này được Sohu đăng tải và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc. Một cặp vợ chồng vừa mới cưới vô cùng hạnh phúc, tình cảm của họ khiến mọi người đều phải ghen tị. Vậy nhưng anh chồng có một tật xấu mà nhiều người mắc phải, đó là thích hút thuốc.

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Thói quen hút thuốc của người bố khiến cặp song sinh vừa chào đời đã phải chuyển sang phòng cấp cứu

Một năm sau khi kết hôn, người vợ mang thai. Đến bệnh viện kiểm tra, anh chồng như vỡ òa khi biết vợ mình mang song thai. Cả gia đình tất bật chuẩn bị chào đón hai thiên thần nhỏ. Vậy nhưng khi vừa sinh ra, cặp song sinh đã được chuyển ngay đến khoa cấp cứu. Nguyên nhân là do hai bé đều có vấn đề ở phổi, cả nhà chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo tin này.

Qua tìm hiểu, bác sĩ biết anh chồng thường xuyên hút thuốc ở nhà và đề nghị cả hai vợ chồng cùng đi khám phổi. Kết quả cho thấy phổi của hai người đều không ổn, nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này có thể dẫn đến ung thư phổi. Ngay sau đó, anh chồng đã tự nguyện từ bỏ thói quen chết người này.

Như chúng ta đã biết, hút thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người hít phải khói thuốc. Một nghiên cứu cho thấy, xác suất các cặp vợ chồng trên thế giới cùng mắc một loại bệnh là 5%. Vì vậy, người sống chung với những người hút thuốc sẽ có nguy cơ bị mắc những bệnh có liên quan đến phổi rất cao.

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Một người hút thuốc nhưng cả nhà sẽ phải gánh hậu quả

Một vài dấu hiệu trên tay cảnh báo nguy cơ bị ung thư phổi

Ngón tay đột nhiên thô hơn

Thông thường độ dày của các ngon tay là giống nhau. Những người có đặc thù nghề nghiệp như bác sĩ, giáo viên hoặc học sinh, các đốt ngón tay sẽ to hơn người bình thường một chút vì tay hoạt động nhiều. Vậy nhưng, nếu không phải các trường hợp trên mà ngón tay bỗng nhiên to bất thường thì bạn nên đặc biệt cảnh giác. Ngón tay to bất thường là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.

Ngón tay không đàn hồi

Những người thức đêm nhiều sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Ngoài mệt mỏi, hiều người còn xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng đó là sưng ở mắt và ngón tay. Lúc này bạn hãy thử ấn ngón tay của mình, nếu không đàn hồi quay về trạng thái ban đầu thì nên đi bệnh viện kiểm tra. Rất có thể phổi của bạn đang gặp vấn đề.

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Hút thuốc là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi

Xuất hiện đường màu đen ở tay

Chất độc trong cơ thể không được thải ra ngoài kịp thời sẽ theo mạch máu đến tay, lúc đó trên tay sẽ xuất hiện các đường màu đen. Nếu tình trạng này xảy ra với bản thân, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra vì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang phải đối phó với căn bệnh ung thư.

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Từ khóa:   ung thư phổi bệnh ung thư mang song thai

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