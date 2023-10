Một năm sau khi kết hôn, người vợ mang thai. Đến bệnh viện kiểm tra, anh chồng như vỡ òa khi biết vợ mình mang song thai. Cả gia đình tất bật chuẩn bị chào đón hai thiên thần nhỏ. Vậy nhưng khi vừa sinh ra, cặp song sinh đã được chuyển ngay đến khoa cấp cứu. Nguyên nhân là do hai bé đều có vấn đề ở phổi, cả nhà chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo tin này.

Một người hút thuốc nhưng cả nhà sẽ phải gánh hậu quả

Một vài dấu hiệu trên tay cảnh báo nguy cơ bị ung thư phổi

Ngón tay đột nhiên thô hơn

Thông thường độ dày của các ngon tay là giống nhau. Những người có đặc thù nghề nghiệp như bác sĩ, giáo viên hoặc học sinh, các đốt ngón tay sẽ to hơn người bình thường một chút vì tay hoạt động nhiều. Vậy nhưng, nếu không phải các trường hợp trên mà ngón tay bỗng nhiên to bất thường thì bạn nên đặc biệt cảnh giác. Ngón tay to bất thường là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.

Ngón tay không đàn hồi

Những người thức đêm nhiều sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Ngoài mệt mỏi, hiều người còn xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng đó là sưng ở mắt và ngón tay. Lúc này bạn hãy thử ấn ngón tay của mình, nếu không đàn hồi quay về trạng thái ban đầu thì nên đi bệnh viện kiểm tra. Rất có thể phổi của bạn đang gặp vấn đề.

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi

Xuất hiện đường màu đen ở tay

Chất độc trong cơ thể không được thải ra ngoài kịp thời sẽ theo mạch máu đến tay, lúc đó trên tay sẽ xuất hiện các đường màu đen. Nếu tình trạng này xảy ra với bản thân, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra vì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang phải đối phó với căn bệnh ung thư.