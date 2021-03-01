5 dấu hiệu xuất hiện vào buổi sáng như một lời cảnh báo cho những người ‘ĐOẢN MỆNH’

Sức khỏe 01/03/2021 05:00

Khi thức dậy vào buổi sáng, nếu cơ thể bạn xuất hiện 5 dấu hiệu dưới đây thì hãy đặc biệt cảnh giác với sức khỏe vì rất có thể bạn thuộc vào nhóm những người ‘đoản mệnh’.

Ông Phùng 62 tuổi đột nhiên cảm thấy tức ngực dữ dội khi thức dậy vào buổi sáng. Hóa ra đây là dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim cấp. May mắn thay, vì được cứu chữa kịp thời, ông Phùng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng người hàng xóm Ngô Khả của ông lại không được may mắn như vậy. Buổi sáng ông Ngô thức dậy, khi vào nhà vệ sinh ông bỗng thấy đau đầu và sau đó bất tỉnh. Ông Ngô được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi do xuất huyết não.

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Bước vào tuổi 60, những người lớn tuổi cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo bất thường từ cơ thể

Theo Sohu, thời điểm thức dậy vào buổi sáng là thời khắc rất quan trọng. Lúc này do thần kinh giao cảm hưng phấn, huyết áp tăng, nhịp tim cũng nhanh hơn nên dễ gây ra một chuỗi khó chịu cho cơ thể. Điều này rất nguy hiểm với những người bị bệnh mãn tính, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý.

Dưới đây là 5 dấu hiệu xuất hiện vào buổi sáng như một lời cảnh báo cho những người “đoản mệnh” do Sohu tổng hợp:

Đau đầu, chóng mặt

Nhiều người đột nhiên cảm thấy đau đầu và chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng. Lúc này chúng ta phải hết sức lưu ý vì nó thường báo hiệu những căn bệnh liên quan đến mạch máu não, đặc biệt là xuất huyết não và nhồi máu não.

Tê và yếu một chi

Nếu đột nhiên cảm thấy tê và yếu một chi vào buổi sáng thì bạn nên đặc biệt chú ý. Khi những bệnh liên quan đến mạch máu não xuất hiện thường kèm theo các triệu chứng tê và yếu tay chân, thậm chí có trường hợp liệt nửa người.

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Vào buổi sáng, cơ thể phát đi một vài dấu hiệu như một lời cảnh báo cho những người 'đoản mệnh' nhưng thường không được chúng ta chú ý tới 

Đau và tức ngực

Đau và tức ngực vào buổi sáng là một tín hiệu quan trọng của bệnh mạch vành, nó thường báo hiệu nhồi máu cơ tim cấp. Vì vậy nếu xuất hiện dấu hiệu này bạn phải đặc biệt cảnh giác vì nhồi máu cơ tim là một căn bệnh rất dễ gây tử vong.

Đau bụng và đầy bụng

Sau một đêm dài, axit trong dạ dày tiết ra nhều hơn, nhiều người bị bệnh dạ dày rất dễ bị đau dạ dày khi đói. Vì vậy khi thức dậy vào buổi sáng nếu cảm thấy đau bụng và đầy bụng thì bạn cần phải chú ý đến sức khỏe đường tiêu hóa của mình.

Mệt mỏi vào buổi sáng

Mệt mỏi vào buổi sáng là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn không được ổn. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

Người trẻ và những người bắt đầu bước vào tuổi 60 cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường từ cơ thể, đặc biệt là vào buổi sáng. Nếu như cơ thể phát đi một trong 5 tín hiệu trên thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị sớm nhất.

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Từ khóa:   nhồi máu cơ tim bệnh mãn tính xuất huyết não

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