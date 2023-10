5 dấu hiệu xuất hiện vào buổi sáng như một lời cảnh báo cho những người ‘ĐOẢN MỆNH’

Ông Phùng 62 tuổi đột nhiên cảm thấy tức ngực dữ dội khi thức dậy vào buổi sáng. Hóa ra đây là dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim cấp. May mắn thay, vì được cứu chữa kịp thời, ông Phùng đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng người hàng xóm Ngô Khả của ông lại không được may mắn như vậy. Buổi sáng ông Ngô thức dậy, khi vào nhà vệ sinh ông bỗng thấy đau đầu và sau đó bất tỉnh. Ông Ngô được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi do xuất huyết não.

Bước vào tuổi 60, những người lớn tuổi cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo bất thường từ cơ thể

Theo Sohu, thời điểm thức dậy vào buổi sáng là thời khắc rất quan trọng. Lúc này do thần kinh giao cảm hưng phấn, huyết áp tăng, nhịp tim cũng nhanh hơn nên dễ gây ra một chuỗi khó chịu cho cơ thể. Điều này rất nguy hiểm với những người bị bệnh mãn tính, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý.