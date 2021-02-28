Người phụ nữ 48 tuổi tử vong do nhồi máu cơ tim, 3 dấu hiện bất thường cảnh báo chị em trong thời kỳ mãn kinh

Sức khỏe 28/02/2021 05:00

Trong thời kỳ mãn kinh, chị em phụ nữ có nguy cơ đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao như nhồi máu cơ tim.

Hiện nay các bệnh về tim mạch và mạch máu não đã trở thành một trong những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm với con người. Ở phụ nữ, khi còn trẻ, cơ thể tiết ra estrogen có thể cải thện độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa sự lão hóa. Nhưng khi bước vào thời kỳ mãn kinh, quá trình tiết estrogen của cơ thể sẽ giảm dần, tác dụng bảo vệ mạch máu cũng giảm. Ngoài ra, độ đàn hồi của mạch máu cũng bắt đầu giảm sau tuổi trung niên, lipid máu tăng làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

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Nhồi máu cơ tim là căn bệnh khá phổ biến hiện nay

Sự việc xảy ra với người phụ nữ 48 tuổi tại Trung Quốc như một lời cảnh báo cho tất cả chị em phụ nữ. Theo Sohu, vào lúc nửa đêm, một người phụ nữ trung niên được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Lúc này bệnh nhân đã hôn mê sâu, điện tâm đồ cho thấy mạch máu bị tắc. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn tử vong sau đó một giờ vì nhồi máu cơ tim.

Chồng của bệnh nhân suy sụp, ông cho biết vợ mình họ Vương năm nay 48 tuổi. Có thể do bước vào thời kỳ mãn kinh nên thời gian gần đây bà Vương thường xuyên nổi nóng, ông rất thông cảm với vợ. Vậy nhưng một tháng trở lại đây bà Vương thường đổ mồ hôi rất nhiều. Ông nghĩ đây là dấu hiệu của phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh nên không mấy để tâm. Gần đây, do việc đăng ký thi đại học của con nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã, đúng lúc đó bà Vương bất ngờ ngất xỉu rồi ngã xuống đất.

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Trong thời kỳ mãn kinh, người phụ nữ thường dễ nổi nóng

Theo phân tích của bác sĩ, trên thực tế, người phụ nữ này đã có những biểu hiện bất thường về thể chất trước khi phát bệnh. Vậy nhưng những dấu hiệu này đều bị bản thân bệnh nhân và người nhà bỏ qua. Bên cạnh đó, việc cãi vã với chồng khiến tâm trạng bà Vương chịu tác động mạnh dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Trước khi xảy ra hiện tượng nhồi máu cơ tim, cơ thể phụ nữ thường phát đi những cảnh báo như sau:

Nướu bị sưng và đau

Nướu bị sưng và đau là một hiện tượng sinh lý rất phổ biến. Triệu chứng này cũng có thể xảy ra khi bị nóng trong người và sẽ giảm sau khi uống thuốc. Nếu như sau khi dùng thuốc mà không cải thiện gì thì hầu hết nguyên nhân đau là do nhồi máu cơ tim. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện thăm khám kịp thời.

Đổ mồ hôi nhiều

Nếu phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh đột nhiên thấy mình thường xuyên đổ mồ hôi thì đó không hẳn là biểu hiện của mãn kinh. Đổ mồ hôi trong thời kỳ mãn kinh phần lớn liến quan đến các cơn "bốc hỏa" và ra mồ hôi cục bộ. Vậy nhưng nếu là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim thì mồ hôi sẽ xuất hiện trên khắp cơ thể, diện tích lớn và thường lặp lại. Vì vậy chúng ta cần phân biệt giữa đổ mồ hôi do mãn kinh hay đổ mồ hôi do nhồi máu cơ tim để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.

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Mặc dù trước khi phát bệnh, cơ thể phụ nữ có phát đi những dấu hiệu bất thường nhưng thường không được chú ý đến

Nôn ói và tiêu chảy

Khi bị nôn ói và tiêu chảy nhiều người lầm tưởng rằng nguyên nhân là do dạ dày có vấn đề. Vậy nhưng trên thực tế, hiện tượng này cũng xảy ra trong giai đoạn đầu của bệnh nhồi máu cơ tim, kèm theo đó là những cơn đau đột ngột. Vì vậy nếu cơ thể có những triệu chứng này, chị em phụ nữ cần đặc biệt chú vì rất có thể đó là những dấu hiệu cảnh báo của bệnh nhồi máu cơ tim.

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