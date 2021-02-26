Mỗi khi học bài là đau đầu mẹ nghĩ con lười biếng, không ngờ 20 năm sau mới phát hiện mắc căn bệnh này

Sức khỏe 26/02/2021 18:00

Thường xuyên đau đầu nhưng không tìm ra nguyên nhân, năm 35 tuổi cô Trịnh mới biết trái tim mình có một lỗ hổng.

Theo Sohu, một người phụ nữ họ Trịnh năm nay 35 tuổi có tiền sử bệnh đau đầu 20 năm. Ngay từ khi còn nhỏ mỗi khi học bài là cô Trịnh lại thấy đau đầu và không thể tập trung vào việc học được. Gần đây sau khi nhập viện kiểm tra cô mới phát hiện ra nguyên nhân gây đau đầu nằm ở tim.

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Từ nhỏ, mỗi khi học bài là cô Trịnh bị đau đầu, cô nói với mẹ nhưng mẹ cô cho rằng cô không muốn học

Cô Trịnh chia sẻ rằng khi còn nhỏ: “Cứ học bài là tôi đau đầu, tôi nói với mẹ nhưng mẹ không tin, bà nghĩ rằng tôi không thích học”. Cô Trịnh luôn gặp rắc rối với chứng đau đầu, gần đây các triệu chứng của cô ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí cô còn bị khó thở. Chính vì vậy cô Trịnh đã đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại Bệnh viện số 4 thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cô Trịnh đã trải qua các cuộc kiểm tra MRI (chụp cộng hưởng từ) và đốt sống cổ nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Vậy nhưng những cơn đau đầu vẫn liên tục xảy ra với cô Trịnh. Sau đó bác sĩ tiếp tục thực hiện siêu âm Doppler cho cô Trịnh và đã phát hiện ra rằng tim của cô xuất hiện tình trạng lỗ bầu dục không đóng.

Bác sĩ Thiện Nham Đông, bác sĩ khoa nội thần kinh Bện viện số 4 Vũ Hán cho biết lỗ bầu dục là lỗ nằm ở giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái của tim. Con người sinh ra sẽ tồn tại lỗ bầu dục này nhưng thường sẽ đóng lại trong vòng một năm đầu đời. Nếu đến 3 tuổi mà lỗ bầu dục này chưa khép lại thì được gọi là lỗ bầu dục không đóng.

Sau đó các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật “vá” lỗ bầu dục ở tim cho cô Trịnh, các triệu chứng đau đầu đeo bám cô trong nhiều năm thực sự đã biến mất. Theo các bác sĩ, mặc dù hiện tượng lỗ bầu dục không đóng chúng ta thường ít nghe đến nhưng trên thực tế nó lại rất phổ biến.

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Sau khi được các bác sĩ điều trị, chứng bệnh thường xuyên đau đầu của cô Trịnh đã hết

Bác sĩ Trương Cương Thành công tác tại Bệnh viện tim Châu Á Vũ Hán cũng cho biết, theo những kiểm tra lâm sàng cho thấy khoảng 38% người bình thường đều có lỗ bầu dục. Vì vậy đây là một lỗ sinh lý bình thường.

Nhưng đối với một số người có lỗ bầu dục không đóng, trong tim họ sẽ có thêm một “lỗ nhỏ”. Vậy nên một số tạp chất trong cơ thể sẽ từ lỗ bầu dục không đóng này tránh được tuần hoàn phổi và sẽ trực tiếp đến động mạch não. Điều này có thể gây ra các cơn đau nửa đầu, trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể gây ra thuyên tắc não.

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Lỗ bầu dục không khép cũng có thể là nguyên nhân gây đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trương Cương Thành cũng nói thêm rằng: “Nếu các trường hợp trẻ em đột quỵ, người trẻ đột quỵ hoặc đột quỵ ở người già mà không có xơ vữa động mạch hoặc không tìm được nguyên nhân nào khác thì chúng ta nên xem xét đến việc có phải nguyên nhân là do lỗ bầu dục không khép hay không".

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Từ khóa:   lỗ bầu dục ở tim lỗ bầu dục không đóng đột quỵ

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