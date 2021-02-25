Đường ruột cũng có 'TUỔI THỌ', nếu cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này, bạn hãy 'hành động' ngay để trì hoãn sự lão hóa của ruột

Sống khỏe 25/02/2021 21:47

Ruột là cơ quan vô cùng quan trọng của hệ tiêu hóa nếu ruột lão hóa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người.

Trong các bộ phận cơ thể người, ruột chịu trách nhiệm tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài ra cơ quan này cũng được coi là bộ não thứ hai của con người vì nó chứa 100 tỷ tế bào thần kinh và là cơ quan tiêu hóa chính, 99% các chất dinh dưỡng được tiêu hóa và hấp thụ bởi ruột. Vì vậy ruột là một trong những cơ quan vô cùng quan trọng đảm bảo cho sức khỏetuổi thọ của con người.

Đường ruột cũng có 'TUỔI THỌ', nếu cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này, bạn hãy 'hành động' ngay để trì hoãn sự lão hóa của ruột - Ảnh 1
Ruột là một cơ quan vô cùng quan trọng, nếu ruột bị lão hóa sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người

Theo Sohu, ruột thực sự có tuổi thọ, một vài người mặc dù còn trẻ nhưng ruột đã bị lão hóa. Một khi cơ quan này bắt đầu lão hóa, tác dụng bảo vệ của nó sẽ mất dần tác dụng, các loại bệnh sẽ theo đó dần dần xuất hiện. Vậy nhưng sự lão hóa của ruột không phải là không thể phục hồi được, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần có các biện pháp “chăm sóc” đường ruột để cải thiện sức sống của các probiotic giúp trì hoãn sự lão hóa ở ruột.

Vì vậy, nếu như cơ thể thường xuyên xuất hiện 5 triệu chứng này, rất có thể ruột của bạn đang bắt đầu lão hóa:

1. Táo bón

2. Phân có mùi hôi

3. Tiêu chảy

4. Đầy hơi

5. Chán ăn

Theo các chuyên gia y tế, khi cơ thể bạn thường xuyên xuất hiện hai hoặc ba triệu chứng trong nhóm các triệu chứng kể trên thì bạn nên bắt đầu cảnh giác với các bệnh về đường ruột. Tốt nhất nên đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

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Tập thể dục có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột, trì hoãn sự lão hóa của ruột

Một vài cách trì hoãn quá trình lão hóa và duy trì tuổi thọ cho đường ruột

Để ruột thư giãn

Ruột của chúng ta có khả năng tiêu hóa nhất định, chính vì vậy, giữa các bữa ăn chúng ta cần cung cấp đủ thời gian để ruột nghỉ ngơi. Ngoài ra, vào buổi tối chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều trước khi đi ngủ, điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho ruột và làm gián đoạn quá trình thư giãn của ruột.

Nhai chậm

Do nhịp sống hiện đại chúng ta thường ăn rất nhanh, nhiều người biết rằng nhai chậm tốt cho đường ruột nhưng lại không thể thực hiện thói quen này. Nếu thường xuyên ăn quá nhanh sẽ khiến thức ăn đọng lại trong ruột, lâu dần dẫn đến các triệu chứng táo bón, tiêu chảy.

Tập thể dục

Hiện nay rất nhiều người không thích tập thể dục, dẫn đến khả năng miễn dịch kém. Chúng ta nên dành một khoảng thời nhất định để tập thể dục hàng tuần. Hoạt động này có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng cường khả năng miễn dịch và trì hoãn sự lão hóa của ruột.

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