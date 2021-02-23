Khi yêu nhau các cặp đôi thường đóng dấu chủ quyền bằng một dấu hôn ở cổ, vậy nhưng nếu không cẩn thận ‘vết cắn yêu’ này có thể lại là nguyên nhân gây tử vong.

Hiện nay nhiều cặp đôi yêu nhau thường đóng dấu chủ quyền bằng cách tạo dấu hôn ở cổ (hay còn được gọi là hickey), ở vai hoặc ở ngực của người mình yêu. Loại dấu ấn này là một hình thức thể hiện tình cảm nồng cháy của các cặp đôi. Vậy nhưng nếu như không biết cách, hành động này có thể sẽ là nguyên nhân gây tử vong, đột quỵ. Đặt dấu hôn ở cổ có thể sẽ khiến người được hôn đột quỵ, tử vong Theo QQ, một vài trường hợp đã xảy ra trên thế giới cho thấy nụ hôn mạnh ở cổ có thể gây tử vong cho người được hôn. Năm 2019, cô gái 16 tuổi tên Tiểu Nha sống tại Trung Quốc đã tử vong vì một vết hôn ở cổ. Một cô dâu ở tỉnh Hồ Nam cũng qua đời vì được chồng hôn quá mạnh vào cổ. Năm 2016 chàng trai Julio Macias Gonzalez người Mexico cũng bị đột quỵ rồi tử vong sau khi được bạn gái hôn vào cổ.

Nguyên lý hình thành những vết hôn này cũng giống như giác hơi, dưới tác động của ngoại lực sẽ khiến các mao mạch dưới da bị vỡ và chảy máu. Những trường hợp tử vong được nói ở trên chính là bằng chứng cho thấy hôn vào cổ thực sự có thể gây tử vong. Hai lý do gây tử vong khi hôn vào cổ

Đột quỵ do cục máu đông Theo các chuyên gia y tế, qua thời gian, các mạch máu của con người sẽ dần bị lão hóa và độ đàn hồi cũng giảm đi. Bên cạnh đó trên thành mạch máu sẽ dần xuất hiện các cặn lipid, nếu tích tụ liên tục sẽ hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Nhiều người nghĩ rằng xơ vữa động mạch chỉ xảy ra ở người cao tuổi nhưng thực tế không phải vậy. Hiện nay những thói quen sinh hoạt và ăn uống không điều độ khiến nhiều người trẻ cũng gặp phải tình trạng này. Vậy nên khi tinh thần bị kích động mạnh hoặc cơ thể chịu tác động của ngoại lực sẽ dễ khiến các mảng xơ vữa vỡ ra. Nếu các cục máu đông theo mạch máu chảy sang các bộ phận khác của cơ thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Xoang động mạch cảnh Xoang động mạch cảnh có thể điều chỉnh huyết áp và nhịp tim Có thể nhiều người vẫn chưa quen với thuật ngữ xoang động mạch cảnh nhưng đây lại là một bộ phận quan trọng của cơ thể. Xoang động mạch cảnh nằm ở hai bên cổ của chúng ta, nó có các đầu dây thần kinh cảm giác đặc biệt, có thể điều chỉnh huyết áp và nhịp tim. Chính vì có chức năng đặc biệt này nên khi có ngoại lực đè lên cổ sẽ gây phản xạ tụt huyết áp, trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê. Bình thường, tình trạng hôn mê này chỉ là do thiếu máu não và thiếu oxy tạm thời. Tuy nhiên cũng có nhiều người đặc biệt nhạy cảm, có thể ngất đi ngay cả khi áp lực không cao. Mặc dù các trường hợp tử vong do hôn vào cổ khá hiếm nhưng chúng ta không nên xem nhẹ, đặc biệt không tự ý ấn vào xoang động mạch cảnh trên cổ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hon-o-co-gay-tu-vong-bac-si-canh-bao-2-nguyen-nhan-bat-ngo-khien-vet-can-yeu-tro-thanh-diem-chet-396659.html