Phát hiện biến chứng nguy hiểm trên mắt, có thể gây mất thị lực ở bệnh nhân Covid-19

Sống khỏe 21/02/2021 12:19

Cùng với việc điều trị và khống chế đại dịch, hiện nay các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những tác hại mà Covid-19 gây ra cho sức khỏe con người.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy, trong số các cơ quan của cơ thể người nhiễm Covid-19 thì phổi là bộ phận bị tàn phá mạnh nhất. Ngoài phổi, Covid-19 còn gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây tổn thương gan và thận.

Bên cạnh đó, các bác sĩ Trung Quốc còn chứng minh được rằng virus SARS-CoV-2 có thể làm tổn thương hệ thần kinh trung ương của người bệnh. Cùng với việc điều trị và khống chế đại dịch, hiện nay các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những tác hại khủng khiếp mà Covid-19 gây ra cho sức khỏe con người.

Phát hiện biến chứng nguy hiểm trên mắt, có thể gây mất thị lực ở bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1
Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra các dấu hiệu bất thường về mắt trên ảnh chụp MRI ở bệnh nhân bị COVID-19 nặng. Ảnh chụp MRI sọ não của một bệnh nhân 56 tuổi cho thấy có 'nốt' ở phía sau mắt (dấu mũi tên). Đây có thể là dấu hiệu của viêm hoặc tổn thương trực tiếp đến mắt - Ảnh: Hiệp hội phóng xạ Bắc Mỹ

Mới đây, trên chuyên trang Live Science, một nhóm chuyên gia của Pháp đã phát hiện ra rằng, Covid-19 có thể gây tác hại nghiêm trọng cho mắt của những người nhiễm bệnh. Để có được kết luận này, phó giáo sư Augustin Lecler, nhà thần kinh học tại Bệnh viện Foundation Adolphe de Rothschild ở Paris và cũng là thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm thực hiện nghiên cứu với 129 bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích hình chụp MRI não (cộng hưởng từ não) cho 129 bệnh nhân và phát hiện ra rằng 7% trong số họ có những nốt sần bất thường trên nhãn cầu mắt, điều này có thể dẫn đến việc mất thị lực.

"Các vấn đề về mắt mà chúng tôi phát hiện ra có thể rất nghiêm trọng vì chúng xảy ra ở vùng điểm vàng, là vùng giúp chúng ta tầm nhìn rõ ràng và khả năng nhìn rõ chi tiết. Nếu kéo dài, nó có thể dẫn đến mất thị lực nghiêm trọng hoặc thậm chí mù lòa" - phó giáo sư Augustin Lecler cho hay. 

Nhóm nghiên cứu của phó giáo sư Augustin Lecler cũng cho biết, họ sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân này để xem việc nhiễm Covid-19 có thể dẫn đến tình trạng mù vĩnh viễn hay không.

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Nhiễm Covid-19 có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của những người có bệnh lý nền - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong báo cáo này, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các vấn đề nghiêm trọng về mắt "phần lớn có thể không được chú ý" ở các bệnh nhân trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU), khi mà các bác sĩ tập trung vào việc điều trị các triệu chứng chính khiến đe dọa tính mạng của người bệnh.

Liên quan đến ảnh hưởng của Covid tới thị lực, theo một bài viết khác gần đây trên Daily Mail, một số bệnh nhân COVID-19 đã bị buộc phải cắt cụt ngón tay vì hoại thư. Trong nhóm bệnh nhân này, có người cũng đã bị mất thị lực sau quá trình điều trị. Đó là ông bố hai con tên Mal Martin đến từ Cardiff. Bệnh nhân này bị mất một số ngón tay vào năm ngoái sau khi anh nhiễm Coronavirus và phải thở máy 61 ngày. Sau khi khỏi bệnh, Mal Martin còn vĩnh viễn mất thị lực ở mắt phải của mình.

Phát hiện biến chứng nguy hiểm trên mắt, có thể gây mất thị lực ở bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 3
Mal Martin, 58 tuổi, đã trải qua 61 ngày thở máy sau khi được đưa đến bệnh viện Bridgend's Princess of Wales vào tháng 3 và cuối cùng, anh mất thị lực vĩnh viễn ở mắt phải

Nhiễm Covid-19 sẽ gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe con người đặc biệt là với những bệnh nhân có bệnh lý nền. Những nghiên cứu này sẽ giúp các bác sĩ đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp và kiểm soát được tình hình sức khỏe về mắt cho các bệnh nhân.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 khống chế đại dịch Bệnh nhân nhiễm Covid-19

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