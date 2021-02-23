Cô gái 26 tuổi phát hiện ung thư ruột vì xì hơi 30 lần mỗi ngày

Sống khỏe 23/02/2021 05:21

Vốn dĩ xì hơi là một hoạt động bình thường của cơ thể nhưng nếu xì hơi quá nhiều trong một ngày thì có lẽ đây lại là triệu chứng của bệnh ung thư ruột.

Gần đây cơ thể Tiểu Mẫn xuất hiện một số triệu chứng lạ, cô thường xuyên bị xì hơi và không thể kiểm soát hành động này. Mỗi ngày Tiểu Mẫn xì hơi hơn 30 lần, cô là một nhân viên văn phòng 26 tuổi, cô vô cùng xấu hổ vì sự việc này hay xảy ra trong thang máy của công ty. Ngoài triệu chứng xì hơi, Tiểu Mẫn còn thường xuyên bị đau bụng và tiêu chảy. Sau khi bố mẹ phát hiện ra điều bất thường đã đưa Tiểu Mẫn đến bệnh viện làm xét nghiệm.

Cô gái 26 tuổi phát hiện ung thư ruột vì xì hơi 30 lần mỗi ngày - Ảnh 1
Tiểu Mẫn bị ung thư ruột giai đoạn 3 khi mới 26 tuổi - Ảnh: Internet

Tưởng rằng Tiểu Mẫn chỉ gặp vấn đề nhỏ ở dạ dày và ruột nhưng sau khi chụp CT, bác sĩ đã cau mày và tiến hành nội soi đại tràng cho cô. Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm cho thấy Tiểu Mẫn bị ung thư ruột giai đoạn 3. Ca bệnh của Tiểu Mẫn được đăng trên Tạp chí Y học Thực hành Trung Quốc.

Một cô gái trẻ như Tiểu Mẫn chỉ thường xuyên xì hơi và đau bụng làm sao có thể bị ung thư ruột được? Theo Sohu, bác sĩ giải thích rằng khi ruột non phải hấp thụ quá nhiều chất đạm và chất béo động vật nhưng không thể tiêu hóa, các chất cặn bã này sẽ xuống ruột già, lượng lớn các chất dinh dưỡng dư thừa hợp thành các amin, đây chính là các chất dẫn đến ung thư.

Việc Tiểu Mẫn thường xuyên xì hơi là dấu hiệu của việc có quá nhiều amin trong ruột già. Amin tồn tại dưới hai trạng thái lỏng và khí dễ bay hơi. Khi xì hơi nhiều bất thường, chúng ta nên cảnh giác với sự hiện diện của amin cũng như sự xuất hiện của ung thư ruột.

Nhiều người nghĩ rằng nguy cơ duy nhất của việc xì hơi là cảm thấy xấu hổ vậy nhưng trên thực tế xì hơi và ung thư ruột lại có mối quan hệ phức tạp. Nếu xì hơi có hai loại mùi sau đây chúng ta phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe đường ruột của mình.

Xì hơi có mùi trứng thối

Kiểu xì hơi này thực chất đang báo cho bạn biết rằng protein trong cơ thể đã chuyển hóa sang trạng thái lỏng. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng tiêu hóa của đường tiêu hóa có vấn đề, cần đặc biệt chú ý.

Xì hơi có mùi máu

Khi xì hơi có mùi máu đồng nghĩa với việc có triệu chứng chảy máu ở đường tiêu hóa. Đồng thời xì hơi có mùi hôi, tanh cũng báo hiệu sự xuất hiện của khối u ác tính, lúc này máu đã bị phân hủy bởi các vi khuẩn trong đường tiêu hóa dẫn đến có mùi hôi, thậm chí phân có thể có màu đen.

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Khi có các biểu hiện sớm của ung thư ruột chúng ta cần xét nghiệm và điều trị kịp thời

Các biểu hiện sớm của ung thư ruột

Có máu trong phân

Các khối u trong đường tiêu hóa của bệnh nhân ung thư ruột bị vỡ ra có thể dẫn đến việc có máu trong phân. Khi đại tiện phân có máu đỏ sẫm, tiết dịch nhầy, phân tanh có lẫn mủ và máu. Đây đều là những dấu hiệu nguy hiểm của bệnh ung thư ruột.

Thói quen đại tiện thay đổi

Bệnh nhân ung thư ruột giai đoạn đầu đều có dấu hiệu đại tiện bất thường bao gồm tiêu chảy, táo bón… Bên cạnh đó hình dạng và màu sắc của phân cũng có sự thay đổi.

Khó chịu liên tục ở bụng

Trong trường hợp của Tiểu Mẫn, trước khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột cô cũng thường xuyên khó chịu ở bụng. Sự phát triển liên tục của các khối u trong đường tiêu hóa của bệnh nhân ung thư ruột có thể gây đau bụng và khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài chúng ta cần đặc biệt cảnh giác.

khối u ở bụng

Nếu phát hiện có khối u ở bụng chúng ta cần lập tức đi khám bệnh vì một nửa số bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng đều xuất hiện hiện tượng sưng bụng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời khối u sẽ di căn tới các cơ quan khác.

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Từ khóa:   khối u ở bụng ung thư đại trực tràng các chất gây ung thư

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