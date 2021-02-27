Phụ nữ không có tử cung có ảnh hưởng đến ‘chuyện ấy’ không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Tử cung là cơ quan chỉ có ở phụ nữ, nó vô cùng quan trọng. Vậy nhưng trong cuộc sống, có những người phụ nữ buộc phải cắt bỏ tử cung vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng không có tử cung sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.

Khi chị em phụ nữ bị ung thư cổ tử cung hoặc ung thư buồng trứng thường sẽ phải cắt bỏ tử cung để loại bỏ tế bào ung thư. Bên cạnh đó, khi một số cơ quan ở gần tử cung có dấu hiệu ung thư như: Ung thư trực tràng hoặc ung thư bàng quang thì người bệnh cũng được khuyên nên cắt tử cung để ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.

U xơ tử cung

Không phải tất cả các trường hợp u xơ tử cung đều phải cắt bỏ tử cung. Khi u xơ tử cung đủ lớn sẽ ra máu nhiều, nếu dùng thuốc không kiểm soát được thì cần phải cắt bỏ.

Lạc nội mạc tử cung

Khi chị em phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung nhưng lại xảy ra các biến chứng nghiêm trọng. Trong trường hợp này có thể cũng sẽ phải cắt bỏ tử cung.

Vì nhiều lý do khác nhau, một số chị em phải cắt bỏ tử cung

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể sau khi cắt bỏ tử cung?

Tử cung là nơi sản sinh kinh nguyệt và cũng là cơ quan để chị em phụ nữ sinh con. Một khi tử cung bị cắt bỏ, hàng tháng người phụ nữ sẽ không có kinh và không thể mang thai được nữa. Ngoài ra, sau khi cắt bỏ tử cung, tình trạng lão hóa ở phụ nữ sẽ diễn ra nhanh hơn. Vì tử cung có thể tiết ra estrogen – một yếu tố giúp duy trì sự trẻ trung ở chị em phụ nữ

Cuộc sống vợ chồng của phụ nữ sẽ như thế nào sau khi cắt tử cung?

Theo Sohu, một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, sau khi cắt bỏ tử cung, đời sống tình dục của chị em phụ nữ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn tăng sự thỏa mãn hơn trước đây. Nghiên cứu này theo dõi 70 phụ nữ đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Kết quả cho thấy, nửa hăm sau khi phẫu thuật, hơn 70% phụ nữ cho rằng đời sống tình dục của họ không bị ảnh hưởng. Thậm chí họ còn háo hức quan hệ hơn trước. Nghiên cứu thứ hai được thực hiện với 352 phụ nữ, nửa năm sau khi phẫu thuật, mức độ hài lòng về đời sống tình dục của họ tăng từ 7% lên 7.5%.

Một nghiên cứu cho thấy cắt bỏ tử cung không ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng

Dù sau khi cắt bỏ tử cung, “chuyện vợ chồng” của chị em không bị ảnh hưởng nhưng khi “hành sự” cần có sự chuẩn bị kỹ càng hoặc cũng có thể dùng chất bôi trơn để hỗ trợ. Mỗi cơ quan trong cơ thể chúng ta đều có ý nghĩa riêng, tử cung của người phụ nữ cũng vậy. Trong trường hợp bắt buộc phải cắt bỏ tử cung, bác sĩ sẽ phải xem xét toàn bộ bệnh tình của bệnh nhân rồi mới đưa ra quyết định.