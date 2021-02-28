Bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa, 8 dấu hiện cảnh báo tế bào ung thư đang đến gần

Sức khỏe 28/02/2021 18:00

Hiện nay, do nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nên tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở giới trẻ ngày càng gia tăng.

Một bệnh viện ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đã tiếp nhận và chẩn đoán ung thư cho 3 bệnh nhân thuộc thế hệ 9X trong một thời gian ngắn. Điều đáng lo lắng là tỷ lệ mắc bệnh ung thư của những người trẻ tuổi ngày một tăng lên.

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Tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở người trẻ ngày một tăng cao

Trường hợp đầu tiên là Ngô Cương, 26 tuổi đến từ Giang Tây và mới kết hôn được một năm. Sau khi đến bệnh viện vì đau bụng anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước đây Ngô Cương từng là bệnh nhân viêm gan B, nhưng do không có triệu chứng khó chịu nên anh không thường xuyên đi khám. Chính vì vậy Ngô Cương đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất.

Trường hợp thứ hai là một cô gái 20 tuổi sống ở Hàng Châu. Đang học đại học nhưng cô gái này lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Trước khi phát hiện bệnh, cô thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ, khi nào đói thì sẽ gọi đồ ăn sẵn.

Trường hợp thứ ba đó là cô gái trẻ lần đầu làm mẹ tên Tiểu Vương, cách đây 4 tháng Tiểu Vương được chẩn đoán có khối u hắc tố ác tính. Vậy nhưng người mẹ trẻ này lại không điều trị kịp thời sau khi phát hiện bệnh. 4 tháng sau, các khối u phát triển nhanh, mỗi ngày đều chảy mủ và có mùi khó chịu khiến cô vô cùng khốn khổ.

Tại sao bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa?

Theo Sohu, sự hình thành ung thư có liên quan đến các yếu tố di truyền, môi trường sống, chế độ ăn uống… Nhiều bạn trẻ hiện nay có thói quen sinh hoạt thiếu tích cực, bên cạnh đó là việc tiêu thụ thường xuyên các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Dưới tác động của các yếu tố này, nguy cơ mắc bệnh ung thư của giới trẻ ngày càng cao.

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Môi trường sống và thói quen sinh hoạt thiếu tích cực là nguyên nhân khiến các bạn trẻ mắc ung thư nhiều hơn

8 dấu hiệu cảnh báo ung thư

Các chuyên gia đã tổng hợp một số đặc điểm chung của bệnh ung thư, nếu cơ thể bạn xuất hiện các dấu hiệu này thì cần phải đặc biệt chú ý.

Suy nhược cơ thể

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải dù đã ăn, uống, ngủ, nghỉ đầy đủ thì nên đi khám và điều trị kịp thời.

Chướng bụng và đau bụng

Nếu chướng bụng và đau bụng không rõ nguyên nhân thì bạn nên cảnh giác với ung thư buồng trứng. Ngoài ra u nang buồng trứng hoặc u xơ tử cung cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn chướng bụng, đau bụng. Nếu đau dạ dày và đau bụng không rõ nguyên nhân thì đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày.

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Khi có những dấu hiệu chướng bụng và đau bụng kéo dài, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe

Khó nuốt

Triệu chứng này phần lớn có liên quan đến ung thư thực quản và ung thư thanh quản. Đồng thời đây cũng là một trong những dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi.

Thay đổi ở đầu móng tay

Nếu trên móng tay xuất hiện những vệt sọc hoặc vết đốm màu nâu, đen thì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư da.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu bạn sụt cân bất thường mà không ăn kiêng hoặc thực hiện các biện pháp giảm cân khác thì chúng ta hãy cảnh giác với các bệnh ung thư.

Đại tiện bất thường

Số lần đại tiện tăng lên và dịch tiết ra không bình thường rất có thể là dấu hiệu của ung thư ruột. Trong giai đoạn đầu của ung thư tuyến tụy, khi đại tiện, phân sẽ có màu trắng và nặng mùi.

Vàng da

Da và lòng trắng của mắt bị vàng đột ngột có thể do những bất thường ở gan hoặc túi mật. Đây được xem là một trong những dấu hiệu phổ biến cho những bệnh liên quan đến gan.

Nổi cục bất thường

Nếu trên cơ thể xuất hiện hiện tượng nổi cục bất thường ở vú, tinh hoàn, bẹn thì chúng ta cần phải đi khám kịp thời.

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Từ khóa:   ung thư buồng trứng Ung thư dạ dày ung thư phổi

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