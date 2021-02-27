Nữ sinh đau bụng hai ngày tưởng bị cảm, đi khám mới biết mình đứng trước 'cửa tử'

Một sinh viên đại học 21 tuổi đau bụng 2 ngày nhưng cứ nghĩ rằng mình bị cảm, đến khi đi khám mới ngã ngửa vì tình trạng sức khỏe của mình.

Nhiều người thường nói vui với nhau rằng, muốn biết một bệnh viện tuyệt vời hay không thì hãy xem phòng cấp cứu của bệnh viện đó lớn mạnh thế nào. Không giống như những khoa khám bệnh khác, khoa cấp cứu chịu khá nhiều rủi ro, hầu hết tất cả các bệnh nhân nặng đều từng đến phòng cấp cứu. Cũng chính vì vậy mà bác sĩ khoa cấp cứu gặp được nhiều ca bệnh đặc biệt. Một bác sĩ khoa cấp cứu chia sẻ với Sohu rằng, 2 giờ sáng một sinh viên đại học 21 tuổi tên Tiểu Quyên đến khám bệnh vì đau bụng dữ dội. Tiểu Quyên nói với bác sĩ cô ấy bị cảm, đau liên tiếp ở bụng. Tại phòng y tế của trường Tiểu Quyên đã được tiêm một mũi nhưng những cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tiểu Quyên đau bụng 2 ngày nhưng vẫn nghĩ rằng mình chỉ bị cảm mà thôi Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như Tiểu Quyên nói. Cô gái trẻ liên tục kêu đau ở bụng, mặt xanh xao. Bác sĩ hỏi Tiểu Quyên: “Kinh nguyệt của cháu thế nào?”. Cô sinh viên trẻ nói rằng kinh nguyệt của mình không có gì bất thường, cô khẳng định rằng mình chỉ bị cảm mà thôi. Tiểu Quyên còn muốn bác sĩ kê cho mình chút thuốc kháng viêm là ổn. Vậy nhưng sau khi siêu âm bác sĩ phát hiện Tiểu Quyên có thai ngoài tử cung, đây là trường hợp cực kỳ nghiêm trọng trong cấp cứu sản phụ khoa. Một khi bị vỡ, rất dễ dẫn đến băng huyết, gây nguy hiểm tính mạng trong khoảng thời gian ngắn.

Mặc dù mang thai ngoài tử cung rất nguy hiểm nhưng lại khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Vì giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng gì nên chị em thường không chú ý. Theo thời gian, túi thai ngày càng lớn, các yếu tố gây nguy hiểm cũng tăng lên. Vậy nhưng cô gái 21 tuổi này lại không biết mình đang đặt chân vào "cửa tử". Cô sinh viên đại học 21 tuổi này đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi 'quan hệ không an toàn' với bạn trai Dù mang thai nhưng Tiểu Quyên vẫn có kinh nguyệt như trước đây. Vậy nhưng trên thực tế kinh nguyệt của cô gái này không bình thường. Mang thai ngoài tử cung gây xuất huyết nên khiến Tiểu Quyên tưởng mình “đến tháng”. Đến lúc này cô sinh viên 21 tuổi mới nói với bác sĩ rằng cách đây không lâu cô và bạn trai “quan hệ không an toàn”. Sau đó Tiểu Quyên uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cô không nghĩ mình lại có thai. Theo Sohu, tuốc tránh thai khẩn cấp không phải là thần dược, sau khi uống vẫn có thể mang thai, một khi có thai sẽ làm tăng nguy cơ có thai ngoài tử cung. Bác sĩ này cũng cho biết thêm, khoa cấp cứu thường gặp những bệnh nhân trẻ giống Tiểu Quyên. Vậy nên, nếu các bạn nữ bị đau bụng nhưng không rõ nguyên nhân thì phải đặc biệt cảnh giác với các bệnh phụ khoa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-dau-bung-hai-ngay-tuong-bi-cam-di-kham-moi-biet-minh-dung-truoc-cua-tu-397113.html