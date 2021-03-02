Ung thư không đến đột ngột, 4 dấu hiệu ban đầu cảnh báo bệnh ung thư đang gõ cửa

Sức khỏe 02/03/2021 18:00

Hầu hết các bệnh nhân đều nghĩ rằng bệnh ung thư xuất hiện đột ngột, nhưng trên thực tế, trước đó cơ thể đã gửi đi rất nhiều dấu hiệu cảnh báo.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu hiện nay đối với con người. Khi bệnh ung thư phát triển đến giai đoạn nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh và gây khó khăn cho việc điều trị. Vì vậy, chúng ta cần phát hiện và điều trị căn bệnh này càng sớm càng tốt.

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Bệnh ung thư là một căn bệnh được đánh giá là nguy hiểm nhất hiện nay

Nhiều trường hợp cho thấy, chỉ khi có những triệu chứng rõ rệt, người bệnh mới đi khám, nhưng lúc này bệnh ung thư đã ở giai đoạn nặng. Vì vậy, hầu hết các bệnh nhân đều nghĩ rằng, bệnh ung thư đột ngột xuất hiện. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, trước đó, cơ thể đã gửi đi khá nhiều dấu hiệu cảnh báo nhưng chúng ta không chú ý đến.

Theo Sohu, bệnh nào cũng có thời gian và giai đoạn phát triển nhất định, bệnh ung thư cũng không phải ngoại lệ. Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng của bệnh ung thư không rõ ràng nhưng đây lại là thời điểm điều trị tốt nhất nếu phát hiện kịp thời.

Những dấu hiệu ban đầu cảnh báo bệnh ung thư

Khối u cứng và sưng

Khối u cứng và sưng là một trong những biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư. Nguyên nhân là do các tế bào ung thư không ngừng tăng lên. Khi nó tăng đến một giai đoạn nhất định thì sẽ hình thành các cục u rõ ràng. Những khối u này có tính chất hoàn toàn khác so với các cơ quan khác nên có thể dễ dàng phát hiện. Ở giai đoạn đầu, các khối u sẽ không gây khó chịu cho cơ thể, nhưng nếu kiểm tra sức khỏe, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra chúng. 

Nốt ruồi và nốt ban trắng thay đổi

Sự thay đổi màu da là một trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo bệnh ung thư, ví dụ như ung thư da hoặc ung thư miệng. Khi trên da xuất hiện nốt ruồi hoặc nốt ban trắng bất thường thì chúng ta nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Nốt ban trắng thường xuất hiện trong khoang miệng, những người hút thuốc lá lâu ngày cần đặc biệt chú ý đến dấu hiệu này. Nếu màu sắc của nốt ruồi ngày càng đậm hơn và hơi ngứa thì chúng ta cũng cần chú ý vì đây cũng là một trong những dấu hiệu ban đầu cảnh báo bệnh ung thư.

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Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Suy dinh dưỡng

Nếu bạn bị suy dinh dưỡng mà không rõ nguyên nhân thì nên cảnh giác với bệnh ung thư. Vì ở giai đoạn đầu, tế bào ung thư cạnh tranh dinh dưỡng với tế bào bình thường nên dinh dưỡng bổ sung luôn thiếu dẫn đến suy dinh dưỡng ở người bệnh. Suy dinh dưỡng do ung thư thường rất khó kiểm soát. Vì vậy nếu cơ thể bạn gặp phải tình trạng trên thì nên đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

Khó chịu kéo dài

Ở giai đoạn đầu, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư gan… thường sẽ gây ra các tổn thương và khó chịu cục bộ cho cơ thể. Nếu tình trạng khó chịu kéo dài và các triệu chứng ngày càng trầm trọng hơn thì tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện để thăm khám vì đây cũng là dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh ung thư.

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Từ khóa:   Ung thư dạ dày ung thư gan Ung thư da

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