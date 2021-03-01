Gia đình 4 người bị ung thư và cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh được mệnh danh là ‘kẻ giết người thầm lặng’

Sức khỏe 01/03/2021 18:00

Bốn người trong một gia đình đều mắc bệnh ung thư buồng trứng, một căn bệnh được mệnh danh là ‘kẻ giết người thầm lặng’.

Theo các chuyên gia, ung thư buồng trứng là một trong ba loại ung thư có tỷ lệ mắc nhiều nhất đối với phụ nữ. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân khi mắc bệnh này cũng đứng hàng đầu. Khoảng 70% bệnh nhân ung thư buồng trứng được phát hiện mắc bệnh khi đã ở giai đoạn cuối. Do đó ung thư buồng trứng còn được gọi với cái tên “kẻ giết người thầm lặng”.

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Ung thư buồng trứng thường đến âm thầm, chính vì vậy nó được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng'

Mỗi lần nói chuyện với mọi người, bà Cao, 59 tuổi sống tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc đều cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn sống sau 15 năm phát hiện mắc ung thư buồng trứng. Những người phẫu thuật cùng bà năm đó hầu hết đều đã qua đời.

Theo Sohu, tháng 7/2006, khi đi xe đạp điện qua một đoạn đường gồ ghề, bà Cao cảm thấy hơi khó chịu ở bụng dưới. Khi trở về nhà, bà Cao sờ thấy một cục u to bằng quả bóng bàn ở bụng dưới nhưng không đau, không ngứa. Bà Cao nói cho chồng biết tình trạng của mình và ngay ngày hôm sau đã đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy bà Cao bị ung thư buồng trứng, bác sĩ phụ trách đã nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật và điều trị cho bà.

Bà Cao cho biết thêm, mẹ bà phát hiện bị ung thư buồng trứng khi 70 tuổi, lúc này bệnh tình đã ở giai đoạn nặng nên bà mất sau đó 8 tháng. Bà Cao nói với phóng viên rằng, gia đình bà có 5 chị em gái, một người chị và một cô em gái của bà cũng bị ung thư buồng trứng. Hiện nay, ba chị em bà Cao thường xuyên động viên nhau và luôn hợp tác với bác sĩ điều trị tích cực căn bệnh này.

Bác sĩ Từ Chính Dương, chủ nhiệm Trung tâm Hóa trị và Xạ trị Ung thư, Bệnh viên Nhân dân Đại học Ninh Ba cho biết, ung thư buồng trứng nhìn chung rất khó phát hiện, đa số khi phát hiện các bệnh nhân đều ở giai đoạn nặng. Điều này liên quan đến vị trí của buồng trứng, do buồng trứng nằm trong khoang chậu và có kích thước nhỏ nên ở giai đoạn đầu, hầu hết các bệnh nhân đều không có triệu chứng và dấu hiệu nhận biết điển hình, rất khó phát hiện.

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Nếu được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân ung thư buồng trứng có khả năng chữa khỏi rất cao

Bác sĩ Từ Chính Dương cũng cho biết thêm, nếu được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân ung thư buồng trứng có tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt tới 90%. Chị em phụ nữ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày, không thức khuya, không tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Kiên trì luyện tập và giữ tâm trạng vui vẻ là điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra, chị em phụ nữ  cũng không nên lạm dụng các loại thuốc nâng ngực, thuốc giảm cân…

Nếu trong gia đình có người bị ung thư buồng trứng thì bạn nên làm xét nghiệm gen BRCA để phòng bệnh. Phụ nữ trên 30 tuổi nên quan tâm hơn đến sức khỏe buồng trứng của mình. Một khi bị chướng bụng nhiều lần, bụng to, kinh nguyệt không đều, sụt cân… thì cũng nên đi khám kịp thời.

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