Các khối u ác tính bắt nguồn từ phần biểu mô của thực quản được gọi là ung thư thực quản . Bệnh này thường xảy ra ở những người trung niên và cao tuổi, tỷ lệ nam giới nhiễm bệnh khá cao. Khi đã mắc bệnh, nếu được điều trị khoa học thì tỷ lệ sống của người bệnh trong 5 năm có thể lên tới hơn 90%. Vậy nhưng nếu khi phát hiện bệnh đã bước sang giai đoạn giữa hoặc cuối, thì tỷ lệ này sẽ thấp hơn 20%. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị sớm bệnh ung thư thực quản vô cùng quan trọng.

Cảm giác khó nuốt là triệu chứng đặc biệt rõ ràng sau khi mắc ung thư thực quản. Trong giai đoạn đầu, do các vùng niêm mạc thực quản bị sưng tấy, xung huyết hoặc bị tổn thương trên phạm vi nhỏ nên người bệnh sẽ gặp phải triệu chứng khó nuốt khi nuốt một số thức ăn cứng. Khi bệnh nặng hơn, bệnh nhân sẽ cảm giác khó nuốt ngay cả khi nuốt thức ăn lỏng.

Khó chịu ở cổ họng

Nếu khi nuốt thức ăn có cảm giác đau nhẹ ở cổ họng thì bạn hãy cảnh giác với bệnh ung thư thực quản. Bên cạnh đó, khi mắc bệnh, cổ họng của người bệnh còn có các triệu chứng khô cổ rất rõ ràng. Đồng thời người bệnh còn có thể bị khàn giọng và tiết ra nhiều dịch ở cổ họng.

Đau sau xương ức

Sau khi mắc bệnh ung thư thực quản, ở giai đoạn đầu, bệnh nhân sẽ có hiện tượng đau sau xương ức. Loại đau này thường giống như đau do bị bỏng hoặc châm cứu. Hiện tượng đau sau xương ức có liên quan đến tính chất của thức ăn mà người bệnh ăn vào. Nếu người bệnh nuốt phải một số thức ăn gây kích thích hoặc thức ăn cứng, thô, nóng thì cơn đau sẽ rõ ràng hơn. Đặc biệt khi nuốt một số thức ăn lỏng cơn đau sẽ thuyên giảm.

Đau mỏm mũi kiếm

Đau phần dưới mỏm mũi kiếm là một trong nhưng triệu chứng cảnh báo ung thư thực quản

Trong giai đoạn đầu của ung thư thực quản, hầu hết các bệnh nhân sẽ xuất hiện hiện tượng đau ở phía dưới mỏm mũi kiếm, thường là cảm giác nóng ran. Cơn đau này không đặc biệt rõ ràng nhưng nó diễn ra từng cơn và liên tục. Những cơn đau này không liên quan gì đến ăn uống. Ngoài bị đau ở phía dưới mỏm mũi kiếm, người bệnh cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng như sụt cân và thiếu máu. Nếu như không được điều trị, những cơn đau ở phía dưới mỏm mũi kiếm sẽ tăng dần lên, thậm chí phần xương bả vai của người bệnh cũng có cảm giác đau đớn.

Theo QQ, nếu mắc bệnh ung thư thực quản, ở giai đoạn đầu người bệnh sẽ có 4 triệu chứng rõ ràng như đã nói ở trên. Khi các triệu chứng này xuất hiện, nếu không được điều trị kịp thời, các tế bào ung thư sẽ lây lan nhanh chóng khiến người bệnh khó uống nước, khàn tiếng, nôn ói, có máu trong phân và nhiều triệu chứng khác. Nếu kéo dài sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh.