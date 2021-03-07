Ba bí quyết giúp kéo dài tuổi thọ, thứ ba đi bộ, thứ hai uống nước, điều số 1 ít người làm được

Hiện nay do môi trường sống ô nhiễm cùng với những thói quen xấu của con người khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều căn bệnh quái ác, đặc biệt là bệnh ung thư . Ai cũng mong muốn có thể kéo dài tuổi thọ của mình, vậy nhưng những điều thật đơn giản giúp sống lâu lại rất ít người thực hiện.

Có một thái độ sống tích cực là điều cần thiết để trì hoãn quá trình lão hóa . Nếu chúng ta luôn sợ già, lo lắng bệnh ung thư thì lâu ngày cũng sẽ thành bệnh, sao có thể trường thọ được. Chúng ta cần phải biết rằng, mỗi ngày đều có thiên tai và những căn bệnh, khối u đột biến xảy ra, tất cả chúng đều có thể uy hiếp tính mạng con người. Cuộc sống của bất kỳ ai cũng có thể kết thúc ngay ở giây tiếp theo. Vì vậy nếu muốn có một sức khỏe tốt, muốn sống lâu chúng ta nên học cách khống chế cảm xúc của bản thân. Duy trì một thái độ tích cực với mọi sự việc xảy ra chính là điều quan trọng nhất giúp kéo dài tuổi thọ.

Uống nhiều nước

Nước là một loại thực phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chúng ta. Sự hiện diện của nước giúp cơ thể con người giải độc và hạ nhiệt, giúp dưỡng ẩm cho tế bào và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chúng ta cần uống đủ lượng nước mỗi ngày, không uống quá nhiều và cũng không uống quá ít. Khi uống nước chúng ta nên uống thành nhiều lần, mỗi lần uống một lượng nhỏ, cố gắng uống chậm. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nên duy trì thói quen uống nước tích cực, mỗi ngày ít nhất nên uống đủ 8 ly nước.

Giữ thái độ tích cực là một trong những bí quyết quan trọng nhất giúp kéo dài tuổi thọ

Đi bộ nhiều hơn

Tập thể dục thường xuyên là khẩu hiệu chúng ta thường nghe, nhiều người biến nó thành hiện thực nên cơ thể rất khỏe mạnh. Những người khỏe mạnh và ít bệnh tật đương nhiên sẽ sống lâu hơn những người không chịu vận động. Đi bộ đúng cách được nhiều chuyên gia y tế đánh giá là bài tập tốt nhất cho cơ thể. Đi bộ có thể ngăn ngừa và cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe như: béo phì, mất ngủ, ung thư, huyết áp cao, tiểu đường và loãng xương…

Những hành vi gây hại cho sức khỏe

Thức đêm ngủ muộn

Ngày nay, áp lực công việc của con người ngày càng tăng cao nên nhiều người đã quen với việc thức khuya làm việc. Thực ra đây là một cách làm sai lầm, nếu kéo dài tình trạng này sẽ làm giảm khả năng miễn dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân. Chính vì vậy mọi người nên rèn cho mình thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, cố gắng đi ngủ sớm, dậy sớm, đặc biệt không nên thức đêm.

Thường xuyên thức đêm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta

Ăn uống quá nhiều

Đây là một thói quen rất không tốt cho sức khỏe, ăn quá no có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa và tăng lipid máu dẫn tới béo phì, gan nhiễm mỡ và gây ra các bệnh nguy hiểm khác. Vì vậy chúng ta cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống của mình để có được một sức khỏe tốt nhất.

Muốn sống lâu chúng ta đừng nói suông mà cần phải hành động, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đặc biệt mọi người nên chú ý đến chế độ ăn uống và phải giữ được thái độ sống lạc quan. Để đạt được mục tiêu sống lâu, chúng ta hãy làm cho bản thân ngày càng khỏe mạnh, tránh xa những phiền muộn của bệnh tật.