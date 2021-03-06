Kinh nguyệt có liên quan mật thiết với sức khỏe người phụ nữ, một cô gái 25 tuổi đã bị tổn thương tiền ung thư cổ tử cung vì ‘đến tháng’ 3 lần trong một tháng.

Theo QQ, đằng sau những bất thường về kinh nguyệt thường che giấu các vấn đề về sức khỏe. Tiểu Lâm, một cô gái 25 tuổi đến từ Vũ Hán có kinh nguyệt không đều từ nửa năm trước, đôi khi sau kỳ kinh nguyệt cô ấy lại ra máu trở lại. Ban đầu, Tiểu Lâm không chú ý đến nó và cũng không bao giờ đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra tình trạng của mình. Tiểu Lâm bị tổn thương tiền ung thư, nếu không được điều trị sẽ phát triển thành ung thư cổ tử cung Vậy nhưng, càng về sau tình trạng này càng nghiêm trọng hơn, một tháng Tiểu Lâm bị hành kinh 3 lần, kèm theo đó dịch tiết âm đạo ngày càng nhiều. Ngày 3/3, Tiểu Lâm Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán khám phụ khoa. Bác sĩ phát hiện một khối u nội biểu mô cổ tử cung độ 3, đây là tổn thương tiền ung thư tương đối nghiêm trọng, nếu phát triển thêm sẽ là ung thư cổ tử cung. Rất may là phát hiện kịp thời, nếu tiến hành phẫu thuật có thể đạt được hiệu quả điều trị rất cao.

Sau khi có kết quả, Tiểu Lâm vừa sợ hãi về bệnh tình vừa lo lắng về chi phí phẫu thuật. Hóa ra, gia đình Tiểu Lâm khá khó khăn, thu nhập của cô không cao mà còn gửi về chu cấp cho gia đình nên không dư dả về tài chính. Vậy nhưng, sau khi bàn bạc với bố mẹ, Tiểu Lâm đã nhập viện và tiến hành điều trị. Bác sĩ Trương Thuần công tác tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán cho biết: “Ung thư cổ tử cung đã trở thành căn bệnh ung thư nghiêm trọng thứ 2 đe dọa sức khỏe phụ nữ. Phụ nữ từ 40 tuổi đến 60 tuổi là độ tuổi phổ biến nhất với ung thư cổ tử cung, vậy nhưng những năm gần đây, số lượng bệnh nhân ngày càng trẻ hóa”.

Vị bác sĩ này cũng cho biết, những người quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình, sẩy thai nhiều lần, hút thuốc lá, cổ tử cung bị tổn thương và các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều là những nhóm có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung. Hiện nay, ung thư cổ tử cung là loại ung thư duy nhất có thể được ngăn ngừa thông qua vắc xin. Đã tiêm phòng ung thư cổ tử cung vẫn có khả năng mắc bệnh Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tiêm vắc xin ung thư cổ tử cung thì không phải lo lắng gì nữa nhưng không phải vậy. Tiêm phòng chỉ là biện pháp phòng ngừa giúp giảm tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung, việc tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên vẫn là điều cần thiết nhất. Bác sĩ Trương Thuần cũng cho biết thêm, phụ nữ đã quan hệ tình dục nên tầm soát ung thư cổ tử cung mỗi năm một lần. Khi chị em có các biểu hiện như chảy máu âm đạo bất thường, ra máu sau khi quan hệ… thì cần nên đặc biệt lưu ý. Hãy đi khám càng sớm càng tốt để phát hiện và điều trị kịp thời.

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