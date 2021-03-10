Thời gian trước, bố Minh Minh phát hiện có một khối u ở bụng cậu bé, ông vội vàng đưa con đi khám. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé 6 tuổi có khối u ác tính giai đoạn 3 ở thận trái, Minh Minh cần được điều trị bằng hóa chất. Bác sĩ cho biết, mặc dù mối quan hệ giữa ung thư thận ở trẻ em và di truyền là tương đối lớn, nhưng việc cho trẻ uống đồ uống có đường trong thời gian dài là không đúng. Điều này khiến trẻ mắc bệnh béo phì và thận đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Cậu bé 6 tuổi Minh Minh vô cùng hoạt bát, dễ thương, thân hình hơi mập. Thường ngày Minh Minh rất thích uống đồ uống có vị ngọt. Vì được bố mẹ chiều chuộng nên Minh Minh uống những loại nước này thay cho nước.

Theo QQ, uống quá nhiều đồ uống có đường trước hết sẽ ảnh hưởng đến lượng đường huyết trong cơ thể. Một khi mắc bệnh tiểu đường sẽ ảnh hưởng đến thận. Bệnh tiểu đường phát triển theo từng giai đoạn, nếu tiến triển nặng sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho thận. Theo cách giải thích này, rõ ràng đồ uống có đường và nguy cơ mắc bệnh thận có liên quan đến nhau. Đặc biệt, ngày nay nhiều bạn trẻ uống đồ ngọt không kiểm soát, khiến nhiều người mắc bệnh tiểu đường khi còn quá trẻ, kéo theo đó là hàng loạt biến chứng xảy ra.

Thời gian trước đây, báo chí Trung Quốc từng đưa tin về một bệnh nhận chạy thận ở Huệ Châu. Bình thường người này rất thích uống nước ngọt, uống nước ngọt thay nước. Nhưng ở tuổi 24 anh bị nhiễm độc niệu giai đoạn cuối và phải chạy thận.

Đồ uống có đường và bệnh thận có liên quan đến nhau

4 hành vi gây tổn thương cho thận

Hút thuốc

Thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hai, những chất này có thể ảnh hưởng trực tiếp và đe dọa đến sức khỏe của thận. Đặc biệt, nicotine gây tổn thương cho thận, trong trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận cấp.

Lạm dụng thuốc

Thận là cơ quan chuyển hóa quan trọng của cơ thể, nhiều loại thuốc uống có thể sẽ gây tổn thương cho thận, tuy nhiên một số người lại uống thuốc bừa bãi, thậm chí lạm dụng thuốc. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây hại cho thận, nghiêm trọng có thể gây suy thận do thuốc.

Không thích uống nước

Nếu uống ít nước sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Trường hợp nhẹ sẽ gây viêm nhiễm hệ tiết niệu. Trường hợp nặng sẽ gây ra hàng loạt bệnh về thận như sỏi thận, nhiễm trùng thận. Một khi tình trạng viêm xảy ra ở thận sẽ dẫn đến những nguy cơ và tổn thương không thể phục hồi. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta phải đảm bảo uống ít nhất 1500ml nước.

Không uống đủ nước mỗi ngày sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho thận

Ăn quá nhiều thịt

Ngày nay điều kiện sống ngày càng được cải thiện, “hàm lượng thịt” trong bữa ăn cũng không ngừng tăng lên. Nếu ăn quá nhiều thịt làm sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp. Cao huyết áp sẽ làm cho mạch máu bị xơ cứng lâu dần dẫn đến giảm chức năng thận. Ngoài ra, chất purin trong thực phẩm từ thịt sẽ làm tăng axit uric máu, điều này không chỉ gây ra bệnh gút mà còn khiến thận bị tổn thương.