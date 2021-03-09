Giảm cân bằng việc không ăn tối, ngoài việc gầy đi sẽ mang đến 3 điều tiêu cực này

Sức khỏe 09/03/2021 18:00

Hiện nay, nhịn ăn là phương pháp giảm cân được rất nhiều người lựa chọn, vậy nhưng ngoài việc giảm cân, nhịn ăn bữa tối còn mang đến nhiều tác hại cho cơ thể.

Bình thường mỗi ngày chúng ta sẽ có ba bữa chính, nhưng vì để giữ dáng và muốn giảm cân nên nhiều người lựa chọn không ăn bữa tối. Việc làm này có thể giúp bạn giảm cân nhưng cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn.

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Không ăn tối là phương pháp giảm cân được nhiều người áp dụng

Đối với những người mong muốn giảm cân, việc không ăn tối sẽ có một vài tác dụng nhất định. Vậy nhưng phương pháp giảm cân này lại gây tổn hại không hề nhỏ đến sức khỏe con người mà ít ai để ý.

Nếu không ăn tối trong một thời gian dài sẽ gây ra 3 tác hại dưới đây:

Mất ngủ

Chắc chắn nhiều người đã từng trải qua cảm giác đói bụng vào ban đêm, không ăn bữa tối sẽ khiến bụng đói cồn cào, nó sẽ khiến bạn mất ngủ. Khi không ngủ đủ giấc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

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Đi ngủ với cái bụng 'trống rỗng' sẽ khiến chúng ta mất ngủ vì đói

Tăng nguy cơ sỏi mật

Nếu không ăn tối, suốt một đêm dạ dày của chúng ta sẽ ở tình trạng “trống rỗng”, không có thức ăn để tiêu hóa. Thời gian bụng đói càng lâu, dịch mật tiết ra càng ít. Hàm lượng axit mật giảm trong khi đó hàm lượng cholesterol lại tăng cao. Nếu tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến hình thành sỏi mật. Trên thực tế điều này cũng giống như trường hợp không ăn sáng sẽ làm tăng nguy cơ sỏi mật vậy.

Tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm dạ dày

Dạ dày là nơi tiêu hóa thức ăn, có thức ăn hay không có thức ăn, dạ dày của chúng ta vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Khi không có thức ăn để tiêu hóa, axit trong dạ dày sẽ khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ gây khó chịu và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm dạ dày.

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Không ăn tối thường xuyên sẽ gây khó chịu, có thể làm tăng nguy cơ bị viêm dạ dày

Ngoài 3 tác hại trên, không ăn tối trên thực tế có thể giúp chúng ta giảm cân trong một thời gian. Vậy nhưng sau khi phục hồi lại chế độ ăn uống bình thường, cân nặng của bạn cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Chính vì vậy, nếu bạn muốn giảm cân, phương pháp tốt nhất là ăn ít cơm và ăn nhiều đồ ăn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có một chế độ tập luyện phù hợp giúp cơ thể khỏe mạnh.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, đừng vội uống nước, hãy ăn một vài hạt đậu phộng khi bụng đói, bạn sẽ gặt hái được 3 lợi ích tuyệt vời

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, đừng vội uống nước, hãy ăn một vài hạt đậu phộng khi bụng đói, bạn sẽ gặt hái được 3 lợi ích tuyệt vời

Đậu phộng là loại thực phẩm rất phổ biến, nó có thể được sử dụng như một món ăn nhẹ hoặc một món chính, vậy nhưng ít ai biết đến những tác dụng mà đậu phộng mang lại cho sức khỏe con người.

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