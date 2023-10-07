3 thực phẩm tự nhiên giúp giảm sưng và xoa dịu vết muỗi đốt, loại thứ 3 đơn giản dễ dùng bếp nhà nào cũng có

Khi bị muỗi đốt, nếu gãi liên tục vì ngứa thì có thể xảy ra vấn đề lớn như vết đốt trở nên to hơn hoặc bị viêm. Giới thiệu đến bạn 3 thực phẩm tự nhiên giúp giảm sưng và xoa dịu vết muỗi đốt đơn giản dễ dùng bếp nhà nào cũng có.

Còn điều gì khó chịu hơn bị muỗi đốt trong những ngày nóng nực? Muỗi đốt không chỉ làm mất ngủ mà còn gây ra các bệnh như viêm não, sốt rét. Vùng bị muỗi đốt nhanh chóng trở nên đỏ, sưng tấy và thậm chí ngứa ngáy. Tuy nhiên, nếu bạn gãi liên tục vì ngứa thì có thể xảy ra vấn đề lớn như vết đốt trở nên to hơn hoặc bị viêm. Vì sao không nên bôi nước bọt lên vết muỗi đốt? Vết muỗi đốt quá nhiều sẽ làm suy yếu thành mạch máu. Lúc này, hemosiderin trong máu thấm vào mô da, để lại vết thâm. Không giống như sắc tố, những vết sẹo này không biến mất theo thời gian. Sẹo thường hình thành ở những vùng da khô và dễ bị trầy xước như tay, chân, tốt nhất bạn không nên gãi ngay từ đầu vì có thể phải điều trị chuyên nghiệp.

Một số người khi bị muỗi đốt sẽ bôi nước bọt trước nếu không có thuốc. Trong nước bọt có tính kiềm nên giúp trung hòa chất gây ngứa hiệu quả nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu trong nước bọt có liên cầu khuẩn và tụ cầu khuẩn có thể khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn. Ảnh minh họa: Internet 3 thực phẩm tự nhiên giúp giảm sưng và xoa dịu vết muỗi đốt Vì vậy, khi bị muỗi đốt, tốt nhất nên rửa kỹ dưới vòi nước rồi chườm túi nước đá để giảm lưu thông máu hoặc chườm nước amoniac pha loãng, dung dịch kiềm. Prevention.com giới thiệu 3 thực phẩm tự nhiên giúp giảm sưng và xoa dịu vết muỗi đốt đơn giản dễ dùng bếp nhà nào cũng có.

Ảnh minh họa: Internet 1. Baking soda Baking soda có chứa hợp chất kiềm giúp trung hòa làn da bị axit hóa. Trộn baking soda với nước lạnh và bôi lên vùng bị muỗi cắn trong 15 phút để giảm viêm. Ảnh minh họa: Internet 2. Lô hội Giống như đá, lô hội có tác dụng làm mát nhờ đặc tính lạnh của nó, vì vậy lô hội giúp giảm ngứa và giảm sưng tấy nhờ tác dụng làm dịu. Ảnh minh họa: Internet 3. Quả chanh Quả chanh như một chất kháng khuẩn tự nhiên và giúp giảm ngứa. Chanh còn tạo ra mùi hương mà côn trùng không thích, giúp dễ dàng ngăn chặn muỗi đến gần. Vắt nước cốt chanh tươi pha loãng với nước rồi bôi lên vùng muỗi đốt để giảm ngứa. Tuy nhiên, không sử dụng trên vùng mặt và chỉ nên sử dụng trong nhà, nơi có bóng râm vì có thể gây phồng rộp ở những nơi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vì sao cùng ở một điểm người bị muỗi đốt người lại không? Trên thực tế, khoảng 20% ​​số người bị muỗi thu hút đặc biệt. Những người này có làn da tươi hơn và máu ngọt hơn? Hay họ là nhóm máu O được cho là phổ biến nhất trong loài muỗi?

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