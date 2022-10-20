3 thói quen trước lúc ngủ giúp phụ nữ trẻ mãi không già, tăng cường tuổi thọ mà chẳng hề tốn kém: tiết kiệm 10 năm thanh xuân

Một trong những thói quen trước khi đi ngủ dễ giúp phụ nữ thực hiện nhiều điều cho nhan sắc và sức khỏe . Nếu có thể làm đều đặn, bạn còn tiết kiệm khối chi phí và cả tuổi thanh xuân của mình.

Chống lão hóa vốn là một trong những việc làm mà phụ nữ luôn đầu tư cho bản thân. Thông qua nhiều cách có thể, họ tận dụng các phương pháp để có thể ngăn ngừa những tác nhân gây hại, cải thiện nhan sắc ngày một tươi tắn, trẻ trung hơn.

Nói chẳng ngoa bởi lẽ, không chỉ riêng phụ nữ mà nam giới cũng dễ có nguy cơ biểu hiện lão hóa trên cơ thể sau đây:

Nếu như tuổi thọ là một trong những tiêu chí mà con người luôn hướng tới, tương đương với việc nhan sắc trẻ trung hơn, sức khỏe dẻo dai hơn thì con người lại thường xuyên phải đối mặt với những điều ngược lại.

Nhiều khuyết điểm trên da

Chúng có thể ở dạng các mảng da, mụn cóc, các mảng màu nâu hoặc đổi màu trên da, các nốt mụn thường gặp ở người lớn tuổi. Nếu không được kiểm tra, chúng có khả năng dẫn đến ung thư da. Ngoài ra, biểu hiện của việc da mất khả năng phục hồi khi bạn già đi.

Da bắt đầu có những khuyết điểm. Ảnh: Internet

Nếp nhăn nhẹ

Nói đến lão hóa, nếp nhăn chính là “chìa khóa” dễ dàng nói lên rằng làn da của bạn đã thật sự bước vào hành trình chống lão hóa. Các nếp nhăn sẽ thường xuất hiện ở các vị trí như trán, khóe miệng, lông mày, đuôi mắt…

Đây là những dấu hiệu này chứng tỏ lượng collagen và elastin của mô liên kết bị giảm, khiến làn da mất đi tính đàn hồi. Bạn có thể kiểm chứng việc này chính xác hơn bằng cách lấy hai ngón tay kẹp 1 vùng da trong vài giây rồi thả ra. Trường hợp làn da cần nhiều thời gian để trở về trạng thái ban đầu, thì có nghĩa là bạn đang gặp tình trạng lão hóa sớm.

Da mặt lỏng lẻo

Da mất độ đàn hồi dẫn đến da quanh mắt, má và vùng mắt chùng nhão, từ đó làm cho các nếp nhăn và đường cười rõ nét hơn.

Sức đề kháng yếu và nguy cơ dẫn đến nhiều loại bệnh tật

Các loại bệnh có thể kể tên như bệnh xương khớp, bệnh suy giảm trí nhớ, bệnh về mắt, bệnh gan, thận… và các vấn đề khác như tiểu đường, các vấn đề tim mạch. Một số người có thể phát triển các vết thương mãn tính như loét chân, tĩnh mạch,... Những hiện tượng này gây khó chịu và có thể gây đau liên tục.

3 thói quen tăng cường tuổi thọ trước khi đi ngủ

Con người chúng ta dành 1/3 thời gian cuộc đời cho việc ngủ để cho các bộ phận cơ thể, đặc biệt là não bộ được nghỉ ngơi. Trong đó, giấc ngủ đêm luôn chiếm nhiều thời gian nhất, vì vậy, những việc bạn làm trước khi đi ngủ vào ban đêm có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Nếu bạn thực hiện những hoạt động giúp giấc ngủ trở nên sâu và ngon hơn thì sức khỏe tổng thể của cơ thể sẽ được nâng cao, cải thiện sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ.

Chải tóc bằng 10 đầu ngón tay

Một trong những cách đơn giản nhất giúp chị em trẻ mãi không già lại giảm bệnh tật và tăng cường sức khỏe đó chính là dùng 5 đầu ngón tay của mình làm lược chải tóc. Chúng ta biết rằng, phần đầu tập trung một số huyệt quan trọng của cơ thể người, thông qua kích thích trong quá trình chải đầu, có thể có tác dụng massage.

Động tác này giúp lưu thông máu não, giúp não nhận được đầy đủ ôxy. Từ đó đạt được hiệu quả nâng cao trí nhớ, bảo vệ chân tóc, củng cố nang tóc, tiêu trừ mệt mỏi cho đầu óc.

Ngoài ra, phương pháp kể trên có thể giúp làm giảm hoặc tiêu trừ triệu chứng của các bệnh: thần kinh yếu, đau đầu do mất ngủ hoặc suy nghĩ căng thẳng; cao huyết áp, xơ cứng động mạch.

Lợi ích của việc chải tóc. Ảnh: Internet

Theo y học hiện đại, sự cọ xát nhiều lần giữa răng lược (hoặc ngón tay) và da đầu khi chải tóc sẽ tạo ra những phản ứng điện, kích thích lên thần kinh ngọn của da đầu và các mao mạch. Nhờ đó, thần kinh được thư giãn, sự tuần hoàn máu được thúc đẩy.

Phương pháp này thích hợp trước khi đi ngủ, buổi sáng thức dậy hoặc đối với người làm việc thường xuyên, dễ bị stress.

Số lượt chải tóc bằng tay hợp lý theo các chuyên gia là lặp đi lặp lại khoảng 30 lần trở lên, đến khi cảm thấy da đầu tê tê thì dừng lại.

Uống nửa cốc nước ấm

Khi một người bước vào giấc ngủ, cơ thể sẽ đi vào trạng thái hoạt động sửa chữa và cần nhiều nước để thực hiện chuyển hóa. Đó là lý do tại sao nhiều người cảm thấy miệng khô sau khi thức dậy vào ngày hôm sau. Do đó việc uống một cốc nước trước khi đi ngủ là điều vô cùng cần thiết, nhất là đối với những người bị máu đặc và các bệnh tim mạch, mạch máu não.

Đối với người bình thường điều này cũng quan trọng không kém. Nó giúp bổ sung nước, giúp tránh mất quá nhiều nước trong quá trình bạn ngủ, từ đó giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, bạn không cần uống quá nhiều, khoảng 100ml là đủ để giúp bổ sung nước cho cơ thể, tốt nhất là uống nước ấm để cơ thể dễ hấp thụ và bổ sung độ ẩm cho tế bào.

Tập thở

Sau một ngày dài bận rộn với các hoạt động, cơ thể sẽ mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc này, các bài tập hít thở sâu có thể giúp cơ thể hoàn toàn thư giãn. Ngoài ra, các bài tập thở cũng giúp cải thiện chức năng tim, phổi, giúp điều hòa huyết áp. Thực hiện các bài tập thở mỗi tối trước khi đi ngủ có thể giúp cơ thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Một trong những phương pháp tập thở hiệu quả với giấc ngủ là phương pháp thở 4 - 7 - 8 được giới thiệu bởi Andrew Weil - tiến sĩ y khoa của Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ông cho rằng căng thẳng, lo âu khiến cơ thể sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn. Lúc này, chúng ta có thể áp dụng các bài tập thở nhẹ nhàng và dài để giúp cơ thể bình tĩnh, thư thái hơn, từ đó sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Tập thở đều đặn trước khi ngủ. Ảnh: Internet

Phương pháp thở 4 - 7 - 8 gồm có 4 bước:

- Bước 1: Đầu tiên hãy đặt đầu lưỡi áp sát vào hàm trên, đồng thời thở hết hơi ra bằng miệng.

- Bước 2: Hít chậm bằng mũi, đếm thầm trong vòng 4 giây, sau đó nín thở 7 giây.

- Bước 3: Cuối cùng, từ từ thở hết không khí ra trong vòng 8 giây.

- Bước 4: Đóng miệng, hít nhẹ nhàng, lặp lại toàn bộ quá trình trong vòng 1 phút.

Bác sĩ Weil cho biết thêm trong 4 giây đầu của chu kỳ thở, cơ thể sẽ được nạp thêm oxy. 7 giây tiếp theo của bài tập thở, oxy sẽ được đưa vào máu. Và 8 giây thở ra cuối cùng sẽ giúp điều hoà nhịp tim, giúp phổi thải ra khí CO2. Hơn nữa, bài tập thở cũng giúp giảm mức độ kích thích của hệ thần kinh giao cảm, giúp cơ thể dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tập luyện bài tập thở trước khi ngủ hàng ngày sẽ giúp tăng chất lượng giấc ngủ.

Một số lưu ý cần tránh trước khi đi ngủ

Những thói quen xấu trước khi đi ngủ khiến cơ thể già nua, giảm tuổi thọ, bỏ nhanh còn kịp

Xem điện thoại

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại có thể gây ra rối loạn giấc ngủ. Theo đó, ánh sáng xanh ức chế sự tiết melatonin từ cơ thể con người, khiến não ảo tưởng rằng đó là ban ngày, dẫn đến não vẫn ở trạng thái tỉnh táo. Tốt nhất bạn nên tắt máy tính và điện thoại trước khi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Mặc đồ quá bó

Ngủ trong khi vẫn mặc nguyên đồ lót sẽ làm tăng gánh nặng lên ngực và cản trở sự phát triển tự nhiên của bầu ngực. Khi bạn ngủ, cơ thể bạn sẽ chịu áp lực của áo ngực trong trạng thái cài khuy thật chặt.

Trước khi đi ngủ, nên tháo đồ trang sức như bông tai, đồng hồ, dây chuyền, v.v. và để làn da của bạn có thể thư giãn hoàn toàn trong khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp lưu thông máu và giúp bạn ngủ ngon hơn

Ngủ ngược gió

Lúc ngủ thì khả năng thích nghi với những thay đổi môi trường của bạn sẽ giảm nên dễ bị cảm lạnh. Vì vậy nên để nhiệt độ ở mức thích hợp, không ngủ ngược chiều gió. Nơi ngủ nên tránh gió, cách giường ra khỏi cửa sổ, cửa ra vào một khoảng nhất định.

Thức khuya

Việc thức khuya đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ. Đa phần mọi người đều nhận thức được việc thức khuya thường xuyên là có hại cho sức khỏe như làm suy giảm trí nhớ, suy giảm hệ miễn dịch, khiến da lão hóa nhanh chóng và ngoài ra, khi thức khuya, cơ thể bạn sẽ trở nên căng thẳng và hoạt động kém hiệu quả. Do đó, nó dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, béo phì,…