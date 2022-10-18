Thêm 3 thứ gia vị này vào cà phê, bạn có ngay ‘thần dược' tăng cường miễn dịch, chống lão hóa, khỏe mạnh hơn 10 lần

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn tới 65%.

Cà phê có chứa caffeine là một chất kích thích thần kinh. Sau khi uống cà phê, caffeine sẽ được hấp thụ vào máu và từ đó di chuyển đến não. Trong não, caffeine ngăn chặn chất dẫn truyền thần kinh ức chế adenosine. Điều này giúp cải thiện mức năng lượng, tâm trạng và các chức năng của não bộ, mang lại cơ thể tràn đầy hứng khởi.

Trong một nghiên cứu của Harvard được công bố vào năm 2011, những phụ nữ uống 4 tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ bị trầm cảm thấp hơn 20%. Một nghiên cứu khác trên 208.424 người cho thấy những người uống 4 tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do tự tử thấp hơn 53%.

Cà phê có thể chống lại bệnh trầm cảm. Ảnh: Internet

Tăng cường xương khớp

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống một tách cà phê trước khi tập thể dục giúp kéo dài thời gian tập luyện. Siêu thực phẩm này giúp ngăn chặn các hóa chất khiến cơ bắp bị mỏi trong các hoạt động thể chất cường độ cao. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy có sự giảm nhức mỏi đáng kể khi tập thể dục, sau khi tiêu thụ cà phê.

Hỗ trợ cho người bệnh hen

Hoạt động như một chất làm giãn phế quản, caffeine có thể giúp người mắc bệnh hen dễ thở hơn trong một cuộc tấn công nhẹ. Nó tương tự như theophylline, một loại thuốc mở đường dẫn khí trong phổi.

Cà phê tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Chống lại ung thư

Cà phê được nghiên cứu có thể giúp chống lại các bệnh gan và ung thư. Vào tháng 5.2017 những nhà khoa học chỉ ra rằng những người uống một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn 20% và uống 2 tách mỗi ngày giúp giảm 35%.

Các nghiên cứu sâu hơn cho thấy chất chống oxy hóa tự nhiên này cũng có thể giúp giảm 50% nguy cơ ung thư miệng bằng cách bảo vệ chống lại các khối u trong miệng, đặc biệt ung thư đại trực tràng.

Giảm đau đầu

Nồng độ cà phê cao có thể giúp phụ nữ chịu đựng cơn đau nhiều hơn. Đặc biệt, sự kết hợp của caffeine và aspirin giúp mang lại hiệu quả khi caffeine giúp hấp thụ hầu hết các thuốc giảm đau nhanh hơn, điều này giải thích tại sao một số loại thuốc giảm đau kết hợp caffeine vào thành phần.

Gia vị thêm cùng cà phê mang lại lợi ích

Không phải uống cà phê không, một số gia vị này có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, kháng nấm, chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch.

Bột quế

Thay vì uống nước chanh, nhiều người khởi đầu ngày mới bằng một ly trà quế. Bạn cũng có thể bổ sung hương vị tuyệt vời này vào tách cà phê của mình để buổi sáng thêm hứng khởi.

"Bột quế chứa chất chống oxy hóa và đã được chứng nhận tăng cường hệ miễn dịch", ngài ra nó có khả năng làm giảm LDL cholesterol, kiểm soát lượng đường trong máu và chống viêm. Bạn có thể thêm bột quế để tăng hương vị của cà phê, đồng thời giúp bạn giữ gìn sức khỏe.

Bột quế tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Đinh hương

Là một trong những loại gia vị và thuốc quý. Theo y học cổ truyền, đinh hương có vị cay, tê, mùi thơm mạnh, tính ấm, có tác dụng kích thích, làm thơm, ấm bụng, chống nôn, giảm đau, sát khuẩn, làm săn, tiêu sưng.

Chỉ bỏ một chút đinh hương vào bột cà phê khi pha và không lạm dụng quá nhiều sẽ mang lại lợi ích hoàn hảo.

Gia vị Đinh hương. Ảnh: Internet

Một số lợi ích khác của đinh hương được kể ra như:

Chống hôi miệng

Chữa sai khớp, bong gân

Chữa đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thổ tả

Chữa răng bị sưng, đau, sâu răng

Chữa bệnh nội thương lâu ngày, sinh nấc nghẹn, nôn mửa, tức ngực, mạch chậm

Chữa viêm đường hô hấp

Chữa ngạt mũi, cảm cúm, nhức đầu

Chữa phong thấp, đau xương, nhức mỏi, chân tay lạnh

Gừng

Chỉ cần bỏ vài lát gừng vào bột cà phê trước khi pha hoặc nêm vào các món ăn, gừng sẽ làm tăng cường hệ miễn dịch và giúp bạn phòng chống các chứng bệnh theo mùa.

Thêm gừng vào thực phẩm hàng ngày của bạn sẽ không bao giờ là một sự thất vọng khi giúp ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường khả năng miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể.

Gia vị thêm cùng cà phê tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Trong hàng ngàn năm, các nhà thảo dược đã sử dụng rễ của cây gừng để làm giảm các vấn đề về dạ dày. Với tác dụng chống viêm tự nhiên, gừng cũng thường được sử dụng trong một số bệnh như viêm khớp, cholesterol cao, đau bụng kinh và các tình trạng sức khỏe khác.

Thời điểm uống cà phê thích hợp

Giữa buổi sáng

Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng 1 ly cà phê ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bạn nên lùi thời điểm uống cà phê đến giữa buổi sáng.

Thời điểm thích hợp hơn là vài giờ sau khi bạn thức dậy, từ khoảng 9 - 11 giờ. Lúc này, nồng độ hormone cortisol có xu hướng giảm đi, do đó, uống vào thời điểm này đem lại cảm giác tỉnh táo tự nhiên hơn.

Trước khi tập thể dục

Uống cà phê trước khi tập thể dục là biện pháp đơn giản để cung cấp năng lượng, cải thiện khả năng tập trung và phối hợp khi tập luyện. Cà phê còn có thể giúp giảm cơn đau cơ bắp sau buổi tập. Vì vậy, có thể uống cà phê trước buổi tập khoảng 30 phút để tận hưởng các lợi ích trên của cà phê đối với việc tập luyện nâng cao sức khỏe.

Sau khi bị mất ngủ

Nếu bạn mất ngủ cả đêm và cần tập trung học tập, làm việc vào buổi sáng hôm sau, hãy thử uống cà phê. 1-2 tách cà phê lúc này sẽ giúp đạt được trạng thái tỉnh táo như thể bạn đã có một đêm ngon giấc. Lưu ý, đây chỉ là giải pháp tạm thời và không nên lạm dụng thường xuyên.