3 sai lầm khi uống vitamin khiến chị em dễ bị sỏi thận: tưởng phòng bệnh hóa ra chữa bệnh

Sức khỏe 11/07/2022 03:43

Thời gian gần đây, nhiều chị em lựa chọn vitamin C là một trong những món đồ uống không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe, tăng sức đề kháng và góp phần làm trắng da tự nhiên.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo, có 3 dấu hiệu khi sử dụng vitamin C sai cách dễ khiến chị em bị sỏi thận:

Uống vitamin C vào chiều tối

Việc uống vitamin C vào thời gian tối muộn dễ làm tăng nguy cơ sỏi thận. Bởi lẽ, vitamin C có thể kết tủa với ion canxi trong máu hình thành nên sỏi thận. Khi uống vitamin C vào buổi chiều, thời điểm này cơ thể không còn nạp thêm nhiều nước, do vậy càng làm tăng kết tủa khiến khả năng đào thải các sỏi oxalat kém đi, sỏi thận tăng lên. Do vậy, tuyệt đối không uống vitamin C vào thời gian muộn. Lời khuyên uống vitamin C thích hợp cho chị em là vào buổi sáng sớm sau khi ăn.

3 sai lầm khi uống vitamin khiến chị em dễ bị sỏi thận: tưởng phòng bệnh hóa ra chữa bệnh - Ảnh 1
Các lưu ý để uống vitamin C không bị sỏi thận. Ảnh: Internet

Không bổ sung thêm vitamin C tự nhiên

Việc suy nghĩ vitamin C tổng hợp có rất nhiều tác dụng, chị em mặc nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào món đồ uống này mà không bổ sung thêm vitamin C có thành phần tự nhiên cũng là một trong những nguy cơ gây hại cho cơ thể. Bởi lẽ, không có bất kì loại thuốc nào an toàn, hiệu quả và phù hợp tuyệt đối. Bạn cần có một liệu trình uống phù hợp và nhất là tham khảo thêm ý kiến bác sĩ.

Uống vitamin C nhiều hơn bình thường

Chuyên gia từng có lời khuyên, chỉ bổ sung viên uống vitamin C trong trường hợp cơ thể không được cấp đủ lượng khuyến cáo. Nhiều người cho rằng, càng uống nhiều vitamin C thì sẽ càng tăng tốc làm trắng da, làn da được cấp collagen nhanh nhất. Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm dễ dẫn đến nguy cơ mắc sỏi thận cao nhất, bạn nên cẩn trọng liều lượng vitamin C thích hợp cho cơ thể.

Đặc biệt, tránh uống vitamin C quá nhiều dễ khiến gan thận của bạn phải làm việc quá tải, nguy cơ tích tụ độc tố cao, đặc biệt là bệnh sỏi thận.

Ngoài vitamin C tổng hợp, lời khuyên từ chuyên gia tốt nhất là bạn nên bổ sung vitamin C từ tự nhiên. Vậy bạn có thể tìm kiếm nguồn vitamin C tự nhiên từ đâu?

Những loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, bưởi, chanh, kiwi..., các loại rau như ớt chuông, rau bina, bông cải xanh...chính là nguồn vitamin C dồi dào mà bạn có thể cung cấp cho cơ thể.

Bạn có thể chế biến đa dạng các món ăn như: luộc, hấp, xay sinh tố, làm nước ép, làm bánh, ăn kèm salad, giúp bạn chống ngán mà vẫn ăn ngon miệng.

3 sai lầm khi uống vitamin khiến chị em dễ bị sỏi thận: tưởng phòng bệnh hóa ra chữa bệnh - Ảnh 2
Các nguồn vitamin C tự nhiên bạn nên tận dụng thêm. Ảnh: Internet

Một số lưu ý khác:

Bạn nên uống nước đầy đủ mỗi ngày, ít nhất 1,5 lít hay theo thể trạng cơ thể. Đó là lời khuyên để bạn có được vẻ đẹp miễn phí và an toàn.

Bạn có thể duy trì tập thể dục để tăng cường loại bỏ độc tố: yoga, gym, chạy bộ, bơi lội, cầu lông giúp bạn ‘kích hoạt’ các vitamin và thực phẩm chức năng trong cơ thể hoạt động tốt nhất.

Ngoài ra, khi lựa chọn vitamin tổng hợp, bạn cần chú ý đến nguồn gốc, thời hạn sử dụng, bạn tránh lựa chọn các vitamin trôi nổi, chỉ vì ham rẻ mà dễ dẫn đến nguy hại cho bản thân.

Thứ nước uống thần kỳ mỗi sáng chưa đến 10 phút, đánh tan mỡ nội tạng, tăng cường trao đổi chất, U50 trẻ trung như tuổi 18

Thứ nước uống thần kỳ mỗi sáng chưa đến 10 phút, đánh tan mỡ nội tạng, tăng cường trao đổi chất, U50 trẻ trung như tuổi 18

Không mất nhiều thời gian để chế biến, một vài lát táo đơn giản cùng với loại gia vị quen thuộc giúp cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ mỡ nội tạng, giúp bạn sống thọ và kéo dài tuổi xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   Vitamin cho cơ thể cách uống vitamin C các thực phẩm giàu vitamin c

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm