Thời gian gần đây, nhiều chị em lựa chọn vitamin C là một trong những món đồ uống không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe, tăng sức đề kháng và góp phần làm trắng da tự nhiên.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo, có 3 dấu hiệu khi sử dụng vitamin C sai cách dễ khiến chị em bị sỏi thận: Uống vitamin C vào chiều tối Việc uống vitamin C vào thời gian tối muộn dễ làm tăng nguy cơ sỏi thận. Bởi lẽ, vitamin C có thể kết tủa với ion canxi trong máu hình thành nên sỏi thận. Khi uống vitamin C vào buổi chiều, thời điểm này cơ thể không còn nạp thêm nhiều nước, do vậy càng làm tăng kết tủa khiến khả năng đào thải các sỏi oxalat kém đi, sỏi thận tăng lên. Do vậy, tuyệt đối không uống vitamin C vào thời gian muộn. Lời khuyên uống vitamin C thích hợp cho chị em là vào buổi sáng sớm sau khi ăn.

Các lưu ý để uống vitamin C không bị sỏi thận. Ảnh: Internet Không bổ sung thêm vitamin C tự nhiên Việc suy nghĩ vitamin C tổng hợp có rất nhiều tác dụng, chị em mặc nhiên phụ thuộc hoàn toàn vào món đồ uống này mà không bổ sung thêm vitamin C có thành phần tự nhiên cũng là một trong những nguy cơ gây hại cho cơ thể. Bởi lẽ, không có bất kì loại thuốc nào an toàn, hiệu quả và phù hợp tuyệt đối. Bạn cần có một liệu trình uống phù hợp và nhất là tham khảo thêm ý kiến bác sĩ. Uống vitamin C nhiều hơn bình thường Chuyên gia từng có lời khuyên, chỉ bổ sung viên uống vitamin C trong trường hợp cơ thể không được cấp đủ lượng khuyến cáo. Nhiều người cho rằng, càng uống nhiều vitamin C thì sẽ càng tăng tốc làm trắng da, làn da được cấp collagen nhanh nhất. Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm dễ dẫn đến nguy cơ mắc sỏi thận cao nhất, bạn nên cẩn trọng liều lượng vitamin C thích hợp cho cơ thể.

Đặc biệt, tránh uống vitamin C quá nhiều dễ khiến gan thận của bạn phải làm việc quá tải, nguy cơ tích tụ độc tố cao, đặc biệt là bệnh sỏi thận. Ngoài vitamin C tổng hợp, lời khuyên từ chuyên gia tốt nhất là bạn nên bổ sung vitamin C từ tự nhiên. Vậy bạn có thể tìm kiếm nguồn vitamin C tự nhiên từ đâu? Những loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, bưởi, chanh, kiwi..., các loại rau như ớt chuông, rau bina, bông cải xanh...chính là nguồn vitamin C dồi dào mà bạn có thể cung cấp cho cơ thể. Bạn có thể chế biến đa dạng các món ăn như: luộc, hấp, xay sinh tố, làm nước ép, làm bánh, ăn kèm salad, giúp bạn chống ngán mà vẫn ăn ngon miệng. Các nguồn vitamin C tự nhiên bạn nên tận dụng thêm. Ảnh: Internet Một số lưu ý khác: Bạn nên uống nước đầy đủ mỗi ngày, ít nhất 1,5 lít hay theo thể trạng cơ thể. Đó là lời khuyên để bạn có được vẻ đẹp miễn phí và an toàn. Bạn có thể duy trì tập thể dục để tăng cường loại bỏ độc tố: yoga, gym, chạy bộ, bơi lội, cầu lông giúp bạn ‘kích hoạt’ các vitamin và thực phẩm chức năng trong cơ thể hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, khi lựa chọn vitamin tổng hợp, bạn cần chú ý đến nguồn gốc, thời hạn sử dụng, bạn tránh lựa chọn các vitamin trôi nổi, chỉ vì ham rẻ mà dễ dẫn đến nguy hại cho bản thân.

