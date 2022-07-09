Thứ nước uống thần kỳ mỗi sáng chưa đến 10 phút, đánh tan mỡ nội tạng, tăng cường trao đổi chất, U50 trẻ trung như tuổi 18

Sức khỏe 09/07/2022 16:17

Không mất nhiều thời gian để chế biến, một vài lát táo đơn giản cùng với loại gia vị quen thuộc giúp cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ mỡ nội tạng, giúp bạn sống thọ và kéo dài tuổi xuân.

Theo Boldsky, táo đem thái lát rồi ngâm cùng với quế sẽ tạo thành món nước thải mỡ nội tạng cực nhanh. Nó cũng giúp thanh lọc cơ thể, làn da trở nên căng hồng, khỏe đẹp hơn, cơ thể tràn đầy sinh lực. Nhất là ngay khi uống vào bữa sáng. Công thức này được chỉ ra rất đơn giản, bạn không cần phải chuẩn bị cầu kỳ, và áp dụng chưa đầy 10 phút mỗi ngày.

Bạn chuẩn bị:

- 2 quả táo

- 1 thanh quế

Thực hiện:

- Đun sôi 1 lít nước rồi để cho nước nguội đến khoảng 80 độ C.

- Thái 2 quả táo thành những lát mỏng.

- Cho táo và quế vào trong bình rồi từ từ đổ nước đun sôi bên trên vào.

- Ngâm táo và quế trong bình trong vòng 10 phút.

Thứ nước uống thần kỳ mỗi sáng chưa đến 10 phút, đánh tan mỡ nội tạng, tăng cường trao đổi chất, U50 trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 1
Ngâm táo cùng gia vị này để giảm mỡ nội tạng nhanh chóng. Ảnh: Internet

Cách dùng:

Khuấy hỗn hợp lên, lọc lấy nước và uống trong ngày. Chú ý mỗi ngày không uống quá 500ml. Công thức này dùng cho 2 lần, mỗi ngày 1 lần uống.

Theo Healthline, trong táo chứa rất nhiều chất chống oxy hóa polyphenol. Chất này giúp tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, đốt cháy chất béo cực kỳ tốt.

Chưa kể, táo còn có nhiều pectin là một chất xơ hòa tan trong nước. Khi liên kết với nước, nó sẽ phân hủy lượng chất béo mà tế bào của bạn có thể hấp thụ.

Theo bác sĩ Chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TP HCM trong vỏ, thịt táo đều chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Táo cung cấp nhiều vitamin và chất khoáng chất. Vitamin E, C, tiền vitamin A cũng như các chất khoáng canxi, selen, sắt, đồng... có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các yếu tố bên ngoài.

Trong khi đó, quế chứa cinnamaldehyd. Chất này không chỉ kích thích quá trình trao đổi chất mà còn giúp giảm mỡ nội tạng rất nhanh. Vitamin B và K và các chất chống ôxy hóa choline, beta-carotene, alpha-carotene, beta-cryptoxanthin, lycopene, lutein và zeaxanthin…có thể làm giảm stress ôxy hóa và có thể giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh đái tháo đường tuýp 2 và một số bệnh khác.

Thứ nước uống thần kỳ mỗi sáng chưa đến 10 phút, đánh tan mỡ nội tạng, tăng cường trao đổi chất, U50 trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 2
Thứ nước uống đốt mỡ, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ảnh: Internet

Khi kết hợp cả hai nguyên liệu trên, bạn sẽ có ngay một loại nước đốt mỡ thần tốc, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, tăng cường tuổi thọ và duy trì sức sống cho cơ thể.

Bạn có thể chọn ăn 200g trái cây táo và 400g rau mỗi ngày. Ăn táo vào buổi sáng là thời điểm tốt nhất, bởi ban đêm là lúc cơ thể tiêu hóa hết thức ăn. Việc ăn táo khi bụng đói vào buổi sáng giúp bạn bổ sung lượng đường đã bị mất trong cơ thể sau một đêm. Vì vậy, buổi sáng chính là thời điểm thích hợp nhất để ăn táo nếu muốn thu đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Thứ nước uống thần kỳ mỗi sáng chưa đến 10 phút, đánh tan mỡ nội tạng, tăng cường trao đổi chất, U50 trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 3
Ăn táo mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Không ăn táo giữa các bữa ăn. Điều này có thể khiến việc bổ sung chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng và từ đó làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Nếu vừa ăn táo, vừa ăn những món khác sẽ rất dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Ngoài ra, bạn cũng không ăn táo trước khi đi ngủ vào buổi tối: Vì táo là loại quả có tính axit nên ăn trước khi đi ngủ sẽ làm tăng tiết axit dịch vị, sinh ra cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu muốn ăn, tốt nhất bạn nên ăn trước khi đi ngủ 1 tiếng hoặc sớm hơn. Cố gắng không ăn nhiều táo vào buổi tối vì ăn đêm không tốt cho tiêu hóa và sẽ làm chuyển hóa các chất đường có nhiều trong táo thành chất béo, gây tích tụ trong cơ thể.

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