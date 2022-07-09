3 món nước uống ngay khi vừa thức dậy: quý hơn cả nhân sâm, tăng cường thể chất, nâng cao sức đề kháng và chống lão hóa thần diệu như tuổi 18

Sức khỏe 09/07/2022 05:08

Phụ nữ chúng ta rất dễ bị tác động bởi các yếu tố xung quanh, điều đó dẫn đến cơ thể ngày càng có nguy cơ giảm sút, kéo theo bệnh tật cũng như lão hóa khiến cho vẻ ngoài kém sức sống.

Trong việc thăm khám sức khỏe, lời khuyên từ bác sĩ dành cho các chị em thường nhấn mạnh đến việc bổ sung vitamin, các khoáng chất cho cơ thể, điều đó giúp duy trì sức khỏe và giữ mãi tuổi thanh xuân.

Có rất nhiều món nước uống có tác dụng tốt chị em có thể tận dụng cho mình. Vào buổi sáng mỗi khi thức dậy chỉ cần pha 1 ly, thưởng thức trước khi ăn sáng đã giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể chất và khỏe mạnh hơn sau những ngày làm việc. Chị em hãy vào bếp thực hiện ly nước sau nhé:

Công thức 1: Nước chanh ấm mật ong

Chuẩn bị:

1 cốc nước ấm (nước nóng pha loãng)

1 - 2 lát chanh mỏng

1 muỗng cà phê mật ong, điều chỉnh tùy thích

Thực hiện:

Rót cốc nước ấm vào ly, thêm 1 - 2 lát chanh mỏng và mật ong, khuấy đều sẽ có được ly nước uống thơm ngon và bổ dưỡng. Mật ong và chanh sẽ góp phần tăng cường trao đổi chất tốt hơn.

3 món nước uống ngay khi vừa thức dậy: quý hơn cả nhân sâm, tăng cường thể chất, nâng cao sức đề kháng và chống lão hóa thần diệu như tuổi 18 - Ảnh 1
Nước chanh ấm mật ong. Ảnh: Internet

Chanh vốn giàu vitamin C và mật ong chứa nhiều khoáng chất tự nhiên, đặc biệt có tác dụng kháng khuẩn, thải độc, được xem như một vị thuốc tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lão hóa và bệnh tật. Chanh và mật ong còn được xem như vị thuốc kháng sinh tốt nhất để ngăn ngừa virus, vi khuẩn, điều trị ho hay cảm lạnh tại nhà. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để ăn mật ong để tăng cường mức năng lượng và duy trì hoạt động cho cơ thể.

Công thức 2: Nghệ mật ong

Cách 1

Chuẩn bị

- 450ml Sữa tươi hoặc sữa hạt các loại 470ml

- 1 vài lát gừng tươi

- 1/2 thìa cà phê bột quế

- 1/2 thìa cà phê bột nghệ

- 1/8 thìa cà phê hạt tiêu đen

- 1 muỗng dầu dừa

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi vào nồi. Đun sôi nhỏ lửa. Bào nhỏ gừng. Cho gừng vào nồi sữa.

Thêm bột quế, bột nghệ, hạt tiêu đen. Thêm dầu dừa và một ít mật ong/syrup nếu muốn ngọt hơn. Khuấy đều tất cả. Đợi sữa sôi thì tắt bếp. Lọc qua rây mịn để loại bỏ cặn. Rót ra cốc và thưởng thức.

3 món nước uống ngay khi vừa thức dậy: quý hơn cả nhân sâm, tăng cường thể chất, nâng cao sức đề kháng và chống lão hóa thần diệu như tuổi 18 - Ảnh 2
3 món nước uống ngay khi vừa thức dậy: quý hơn cả nhân sâm, tăng cường thể chất, nâng cao sức đề kháng và chống lão hóa thần diệu như tuổi 18 - Ảnh 3
Nghệ mật ong. Ảnh: Internet

Cách 2

- 12gr tinh bột nghệ (2 thìa cà phê tinh bột nghệ)

- 6gr mật ong nguyên chất (1 thìa cà phê mật ong nguyên chất)

- Cùng với nước ấm (dưới 50 độ C, không sử dụng nước đun sôi hoặc nước nguội).

Hòa 2 nguyên liệu trên rồi sử dụng vào sáng sớm mỗi ngày.

Từ lâu, nghệ được nghiên cứu chứa chất chống oxy hóa, nhiều hoạt chất có thể ngăn ngừa các gốc tự do, phòng chống ung thư và đặc biệt thành phần curcumin có nhiều đặc tính giảm viêm, cải thiện trí nhớ, nhanh chóng làm lành cơ thể và các tổn thương tốt hơn.

Bột nghệ có thể làm giảm đau cơ sau khi hoạt động mạnh. Mật ong có thể làm dịu mức độ căng của các cơ khi chịu các tác động chấn thương một cách nhanh chóng. Món nước uống còn được xem như vị thuốc dành cho những người thường xuyên hoạt động về cơ bắp.

Nghệ và mật ong cũng có tác dụng phòng và giảm các triệu chứng bệnh như cảm lạnh và cảm cúm. Do đó, với những ai quan tâm về sức khỏe có thể tìm hiểu, thăm hỏi ý kiến bác sĩ để sử dụng món nước này.

Công thức 3: Nước ấm và gừng

Chuẩn bị:

1 nhúm gừng xắt sợi mỏng

1 cốc nước nóng

1 lát chanh tươi và mật ong

Thực hiện:

Cho gừng vào ly, thêm nước nóng vừa đủ và đậy nắp để 3 - 5p. Thêm chanh hoặc mật ong và thưởng thức ngay. Lưu ý: bạn nên pha loãng gừng với nước ấm.

3 món nước uống ngay khi vừa thức dậy: quý hơn cả nhân sâm, tăng cường thể chất, nâng cao sức đề kháng và chống lão hóa thần diệu như tuổi 18 - Ảnh 4
3 món nước uống ngay khi vừa thức dậy: quý hơn cả nhân sâm, tăng cường thể chất, nâng cao sức đề kháng và chống lão hóa thần diệu như tuổi 18 - Ảnh 5
Nước uống gừng mật ong. Ảnh: Internet

Theo Y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, vào 3 kinh phế, tỳ, vị, có tác dụng phát biểu, tán hàn, ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, giải độc. Ngoài ra gừng còn có rất nhiều tác dụng khác như: chóng mặt, hoa mắt, giúp làn da được tươi trẻ, làm mờ sẹo, giảm gàu và rụng tóc

Cho gừng vào nước nóng và để ra nước như pha trà, hiệu quả tuyệt vời khi dùng vào mỗi buổi sáng để tăng cường sức khỏe.

Một số lưu ý:

- Các công thức trên áp dụng tùy tình trạng cơ thể. Bạn có thể tham khảo thêm bác sĩ để sử dụng phù hợp mỗi ngày.

- Không nên lạm dụng các món nước uống này, bạn có thể chia các ngày trong tuần và nên để cơ thể có thời gian thanh lọc, nghỉ ngơi hợp lý.

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