Thương tâm: Bé gái đang điều trị phổi thì tím tái, tử vong sau 1 ngày tại bệnh viện

Sức khỏe 27/06/2022 18:25

Gia đình vô cùng đau đớn sau khi kết quả điều trị phổi của bệnh viện khiến bé tử vong, cố gắng cứu chữa vẫn không qua khỏi.

Trưa 27/6, Sài gòn giải phóng đưa tin ông Hà Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xác nhận bệnh nhi 4 tháng tuổi vừa tử vong trong quá trình điều trị viêm phổi tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 24-6, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà (20 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đưa cháu Tạ Ngọc H. (sinh ngày 9-2-2022, con của chị Hà) đến Bệnh viện để điều trị.

Thương tâm: Bé gái đang điều trị phổi thì tím tái, tử vong sau 1 ngày tại bệnh viện - Ảnh 1
Bé gái tử vong sau khi điều trị phổi tại bệnh viện. Ảnh: Sài gòn giải phóng

Theo chị Hà, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 26-6, sức khỏe của cháu đã bình thường, bú, ngủ đúng giờ. Tuy nhiên, đến 13 giờ 40 cùng ngày, trong lúc cháu H. đang ngủ thì điều dưỡng vào bắt thở khí dung. Chỉ ít phút khi lắp bộ thở vào miệng, cháu H. khóc ré lên, mặt tím tái nên chị Hà đã gỡ bộ thở ra, bế con chạy ra ngoài thì bị nhân viên y tế kéo lại yêu cầu tiếp tục thở khí dung.

Theo Người lao động đưa tin, gia đình bệnh nhân đã vô cùng bức xúc. Người nhà yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc bởi vì trước đó bé đã có dấu hiệu ổn định lại. Mẹ bé đau đớn cho hay: “Hôm 26.6, khi con tôi đang ngủ thì có điều dưỡng tới đánh thức, cho thở khí dung. Sau lần thở đó, sức khỏe con tôi xấu đi, nhiều bác sĩ tới hỗ trợ, cấp cứu cũng không được nữa. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ vụ việc, không để con tôi chết oan ức vậy được”.

Thương tâm: Bé gái đang điều trị phổi thì tím tái, tử vong sau 1 ngày tại bệnh viện - Ảnh 2
Người nhà yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc bởi vì trước đó bé đã có dấu hiệu ổn định lại. Ảnh: Người lao động.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Văn Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, cho biết sức khỏe của cháu H. tiến triển tốt sau 2 ngày điều trị. Tuy nhiên, đến chiều 26-6, cháu bất ngờ diễn biến xấu đi. Trước tình hình trên, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn xe cộ và được người nhà đồng ý chuyển cháu H. xuống TP.HCM cấp cứu.

Cũng theo Thanh niên, sau khi tham vấn nhiều ý kiến chuyên môn và nhận thấy sức khỏe cháu bé không đảm bảo, có thể xảy ra sự cố dọc đường, bệnh viện đành để cháu H. ở lại và tập trung toàn bộ nhân lực để hỗ trợ cấp cứu.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực hỗ trợ cấp cứu nhưng tình hình sức khỏe cháu H. ngày càng xấu. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 27.6, cháu H. đã tử vong tại bệnh viện.

Thương tâm: Bé gái đang điều trị phổi thì tím tái, tử vong sau 1 ngày tại bệnh viện - Ảnh 3
Gia đình vô cùng đau đớn, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh nhi tử vong. Ảnh: Người lao động

Theo ông Tuấn, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh nhi tử vong. Theo nhận định ban đầu, có thể cháu bé đã gặp phản ứng bất lợi của thuốc. “Nguyên nhân cụ thể là gì thì phải chờ đánh giá chuyên môn, bệnh viện chưa kết luận. Hiện người thân của cháu đang rất đau buồn. Nếu làm được gì để giảm bớt nỗi đau cho gia đình cháu thì bệnh viện sẽ cố gắng”, ông Tuấn chia sẻ.

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