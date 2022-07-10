4 gia vị này quen thuộc nhưng tránh dùng nhiều: đường huyết tăng vọt, tự rước bệnh vào người

Sức khỏe 10/07/2022 08:51

Để việc ăn uống tránh nguy cơ bị tăng đường huyết và các bệnh liên quan đến việc tăng lượng đường trong máu, cần tránh các loại gia vị này.

Các gia vị cần tránh

Sốt cà chua

Mặc dù cà chua giàu lycopene, vitamin C và rất nhiều khoáng chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường lại nên tránh xa vì loại gia vị này có chứa đường tạo vị. Việc chế biến sốt cà chua theo phương pháp công nghiệp chứa lượng muối và các chất bảo quản không hề nhỏ. Điều đó dẫn đến việc giảm chức năng hoạt động của insulin, tích trữ muối trong người dẫn đến phù nề và cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Vì điều đó, cách tốt nhất mà người tiểu đường có thể dùng cà chua là sử dụng các loại quả tươi, chế biến theo phương pháp tự nhiên.

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Sốt cà chua chứa nguyên liệu và các chất phụ gia dễ tăng nguy cơ tiểu đường. Ảnh: Internet

Tương ớt

Tương ớt là một trong những gia vị kích thích vị giác, tăng cường cảm giác thèm ăn cũng như giúp món ăn dậy hương vị thơm ngon hơn. Tuy nhiên, những người bị tiểu đường hay những ai cần phòng tránh căn bệnh này cần tuyệt đối loại bỏ gia vị này trong bữa ăn hàng ngày. Tương ớt có thể làm rối loạn chức năng đường ruột, khó kiểm soát được lượng đường huyết cũng như khiến lượng đường tăng gấp bội. Đặc biệt, cần tránh các loại tương ớt không rõ nguồn gốc, chứa nhiều chất phụ gia.

Nước tương

Nước tương là một trong những gia vị phổ biến, quen thuộc với mọi gia đình. Loại gia vị này cũng được sử dụng trong nhiều món ăn kích thích vị giác. Tuy nhiên, theo Sohu, nước tương chứa rất nhiều muối, trong 6ml xì dầu chứa đến 1g muối khiến cho bệnh tiểu đường, cao huyết áp hay bệnh tim, gan chịu ảnh hưởng lớn. Loại gia vị này nếu không chứa nhiều các chất điều vị hay ớt và muối thì có thể sẽ thích hợp với người tiểu đường hơn. Tốt nhất, nên hạn chế sử dụng thường xuyên khiến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng vọt.

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Nước tương dùng phổ biến trong các món ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Dầu hào

Dầu hào được sử dụng để xào, nấu, chế biến hải sản và đặc biệt cũng được rất nhiều người ưa thích. Chỉ cần nêm một chút dầu hào là sẽ khiến hương vị thơm ngon hơn. Tuy nhiên, dầu hào có rất nhiều muối, sẽ dẫn đến mất kiểm soát đường huyết, vì vậy người bệnh tiểu đường cũng nên tránh ăn.

Một số loại gia vị giúp giảm nguy cơ đường huyết, cân bằng cơ thể

Lá húng quế

Húng quế thường được dùng trong xà lách, súp… Theo một nghiên cứu, húng quế có tác dụng thêm hương vị hàng đầu, đặc biệt húng quế làm giảm lượng đường trong máu.

Rau thì là

Cả lá và hạt thì là đều chứa các chất phòng chống tiểu đường. Chất Anethole có trong thì là ngăn chặn sưng viêm trong cơ thể, chống lại bệnh ung thư.

Tỏi

Tỏi rất tốt cho tim mạch, giúp phòng chống ung thư, cũng như hành tây, hẹ. Tỏi có tính chất kháng viêm mạnh nhất trong số này, giúp giảm thiểu các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Tỏi còn giúp giảm đường huyết, lopid, protein C-reactive gây sưng viêm.

Gừng

Gừng là loại thảo mộc lý tưởng để chống tiểu tường và lượng lipid cao trong máu, vì nó tác động tới tiểu đường ở nhiều mặt, thậm chí giúp giảm cân.

Một nghiên cứu đã cho thấy người dùng thức uống có gừng trong bữa sáng đốt cháy thêm 43 calo, ít có cảm giác đói hơn sau đó. Theo nghiên cứu khác, người dùng 3 gram bột gừng trong 30 ngày cũng giảm glucose trong máu tới 17%, triglyceride (9%), cholesterol tổng quát (8%), LDL (12%), và VLDL cholesterol (9%).

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Một số gia vị tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bạc hà

Bạc hà chứa những chất chống oay hóa tự nhiên giúp chống tiểu đường, bệnh tim mạch, lão hóa và ung thư. Bạc hà cũng làm lỏng các cơ thực quản đến bao tử nên người bị bệnh trào ngược nên tránh bạc hà.

Quế

Quế giảm đường trong máu, và theo một nghiên cứu mới nhất, nó không chỉ khiến đường huyết nhanh chóng giảm xuống đáng kể mà còn giảm kháng insulin. Một nghiên cứu khác phát hiện quế giúp giảm hemoglobin A1c. Ngoài ra, quế rất giàu dưỡng chất thực vật giúp giảm viêm, hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm cholesterol và thúc đẩy trao đổi chất.

Một số cách tăng cường sức khỏe, giúp kiểm soát lượng đường tốt

Tăng số lượng hoạt động

Tập thể dục rất có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu, có thể giảm cân, cải thiện độ nhạy insulin, giúp lượng đường trong máu được kiểm soát tốt. Người bệnh nên lựa chọn các bài tập tương ứng tùy theo thể trạng của mình như chạy bộ, đi bộ nhanh, chơi cầu lông ,… tập thể dục trên 30 phút mỗi ngày, kiên trì trong thời gian dài sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt.

Tránh thức khuya thường xuyên

Một số bạn thường xuyên thức đêm để làm thêm, hay thư giãn dễ dẫn đến rối loạn nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến đường huyết, và dẫn đến bệnh tiểu đường. Do đó, bạn nên sắp xếp thời gian ngủ đủ giấc, ngủ trong giờ giấc được bác sĩ khuyến cáo. Điều này giúp bạn giảm nguy cơ bệnh tật tốt hơn.

Nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng

Cơ thể bị stress hay áp lực cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cân nặng hay lipid máu sẽ tăng lên, do đó khả năng mắc bệnh tiểu đường cũng tăng lên rất nhiều. Bạn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi, tránh căng thẳng và áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe.

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