Khi ấn huyệt cần lưu ý đến độ mạnh nhẹ và kỹ thuật xoa bóp phải chậm, liện tục, vừa có lực vừa nhẹ nhàng mới thẩm thấu được.

Nhưng đối với những người bình thường chúng ta, nếu muốn giữ gìn sức khỏe thông qua bài thuốc Đông y thì phải ghi nhớ những huyệt đạo rất quan trọng này, lúc rảnh rỗi có thể xoa bóp những huyệt đạo này để ngăn ngừa bệnh.

Công hiệu: xoa bóp huyệt túc tam lý có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các vấn đề về dạ dày. Thực tế, việc thường xuyên ấn huyệt túc tam lý không chỉ có tác dụng bổ tỳ, tráng dương mà còn chống lão hóa, điều hòa khí huyết, làm đẹp da, điều hòa miễn dịch của cơ thể, nâng cao sức đề kháng, có tác dụng chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, xoa bóp huyệt túc tam lý có thể đả thông kinh mạch, tán phong hàn, trừ ẩm, từ 7-9h sáng là lúc kinh mạch dạ dày hưng thịnh nhất, xoa bóp có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình tiêu hao mỡ trong cơ thể, có thể hỗ trợ cho mục đích giảm cân. Vào lúc 9-11 giờ tối, xoa bóp huyệt này khi kinh mạch tỳ vị thịnh nhất, tỳ vị làm nhiệm vụ vận chuyển, chuyển hóa, có thể chuyển hóa thức ăn, nước uống thành năng lượng và vận chuyển đến các cơ quan khác nhau để đạt được tác dụng bổ khí.

Vị trí: Ở mặt trước của bắp chân, cách khoảng 3 ngón tay bên dưới huyệt Độc Tỵ, quan ngang một ngón tay (ngón giữa) trước mào chày

Phương pháp xoa bóp: chọn một trong hai phương pháp

Ngồi thẳng lưng trên ghế dài, co bốn ngón tay, ấn vào bên ngoài bắp chân, ấn ngón tay cái vào huyệt túc tam lý và thực hiện các động tác nhấn, một lần nhấn và một lần thả, làm liên tục 36 lần. Xen kẽ hai bên. Ngồi thẳng lưng, hơi duỗi bắp chân về phía trước, giữ chân và ghế đẩu khoảng 120 độ, dùng ngón trỏ ấn vào huyệt túc tam lý, đặt ngón tay giữa lên đó để tạo áp lực, dùng hai ngón tay ấn và xoa vào huyệt túc tam lý, nhấn và xoa huyệt túc tam lý. Làm trong 1 phút. Xen kẽ hai bên.

Lưu ý: Xoa bóp phải có độ bền nhất định, xung quanh chỗ bóp đau là tốt, xoa bóp có thể kết hợp với cứu ngải, đốt moxa để đót huyệt túc tam lý, mỗi ngày một lần.

Huyệt dịch môn





Công hiệu: Giảm và điều trị nhức đầu, mắt đỏ, đau tai, điếc, ù tai, đau họng, sốt, v.v. Trong cuộc sống hàng ngày, khi nhìn vào điện thoại di động bị khô và mệt mỏi, có thể giải tỏa bằng cách ấn vào huyệt này.

Vị trí: Trên mu bàn tay, giữa các ngón thứ tư và thứ năm, tức là nơi giao nhau giữa ngón út và ngón đeo nhẫn trên mu bàn tay

Phương pháp xoa bóp: có thể chọn một trong hai phương pháp, lấy tay trái làm ví dụ

Đầu ngón tay trỏ bàn tay phải chạm vào huyệt bàn tay trái rồi xoa từ trái sang phải khoảng mười lần. Thực hiện thêm ba đến năm vòng, sau đó xoa bóp theo hướng ngược lại trong ba đến năm vòng. Mở năm ngón tay trái, xoa bóp bằng đầu ngón tay cái của tay phải, trước tiên lên xuống sau đó sang trái phải, thời gian là hai phút. Tay phải cũng vậy, tổng thời gian khoảng bốn phút. Ở mức độ đau nhức huyệt, bạn có thể nhắm mắt nhẹ nhàng xoa bóp, việc này cần kiên trì lâu dài.

Huyệt hợp cốc





Công hiệu: Ấn và xoa bóp huyệt hợp cốc có thể xua gió, trừ phong, thông phế, giảm đau. Có tác dụng giảm đau rất tốt đối với các chứng đau răng, đau họng, nhức đầu và đau bụng. Ngoài ra còn có thể trị cảm mạo, chóng mặt, buồn ngủ, ù tai, điếc tai và suy nhược thần kinh. Khi trẻ sợ gió, ấn huyệt này có tác dụng hồi dương cứu tà, xua tan hung khí, giải nhiệt. Ngoài ra, ấn và xoa huyệt hợp cốc còn có thể làm dịu chứng táo bón, say tàu xe và hạ huyết áp.

Vị trí: khi cầm cú lại, phần nhô cao nhất là huyệt hợp cốc, tức giữa ngón cái và ngón trỏ, Hoặc là dùng mắt tay trái nọ căn chỉnh phần lõm, trực tiếp ấn lên là huyệt cốc hợp

Phương pháp xoa bóp: Khi bấm huyệt, bạn nên ấn mạnh theo chiều ngón tay út, thay vì ấn lên xuống theo chiều dọc của mu bàn tay để phát huy tác dụng chữa bệnh của huyệt này tốt hơn. Ấn và xoa huyệt hợp cốc 100-200 lần bằng ngón tay cái, để điều trị đau bụng cấp và nhức đầu.

Cuối cùng, xin nhắc lại với mọi người rằng mặc dù bấm huyệt thường xuyên có nhiều lợi ích nhưng tùy cơ địa mỗi người mà điều chỉnh biện pháp. Thường xuyên ấn huyệt trong sinh hoạt hằng ngày có lợi để giải tỏa mệt mỏi, hồi phục cơ thể, nhưng mong mọi người đến bệnh viện khám chữa bệnh càng sớm càng tốt khi cơ thể có bệnh nặng, không xoa bóp huyệt đạo một cách mù quáng.

Do Sohu Health sản xuất

Nguồn: Qiao Lina, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Sơn Tây