Suy tim gây mệt mỏi ra sao và bạn cần làm gì để tăng năng lượng của mình?

Mệt mỏi là một vấn đề phổ biến trong bệnh suy tim. Nó ảnh hưởng đến bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu bảo tồn (HFpEF), nhưng có xu hướng tồi tệ hơn ở những bệnh nhân suy tim với phân suất tống máu giảm (HFrEF).

"Hầu hết bệnh nhân của chúng tôi đều mệt mỏi". Bác sĩ chuyên khoa suy tim David Taylor cho biết.

Tuy nhiên, có những lý do khác khiến bệnh nhân suy tim có thể cảm thấy mệt mỏi: Thuốc chẹn beta được sử dụng để điều trị suy tim là một nguyên nhân phổ biến.

Tiến sĩ Taylor cho biết: "Những bệnh nhân này có cung lượng tim thấp hơn, có nghĩa là không có nhiều oxy và máu đến não và cơ".

Suy nhược, trầm cảm, ngủ không ngon và chế độ ăn uống thiếu chất cũng có thể gây ra mệt mỏi. Ông nói: "Tất cả những vấn đề này phải được giải quyết".

Lý do 1: Thuốc chẹn beta có làm bạn mệt mỏi không?

Tác dụng kháng adrenaline của thuốc chẹn beta - chính chất lượng khiến chúng có giá trị trong điều trị suy tim có thể khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi.

Hầu hết bệnh nhân không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhưng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi sau khi bắt đầu dùng thuốc, điều quan trọng là phải làm hai điều: Tiếp tục dùng thuốc và báo cáo các triệu chứng của bạn với bác sĩ. Nếu bạn dừng thuốc đột ngột, bạn có thể có nguy cơ bị tác dụng phụ trở lại.

Theo Tiến sĩ Taylor, hiểu lý do tại sao phải dùng thuốc chẹn beta thường xuyên sẽ giúp bạn dễ dàng đối phó với tác dụng phụ này hơn. Ông nói: "Một khi bệnh nhân biết loại thuốc này sẽ cải thiện chức năng tim của họ, giúp họ không phải nhập viện và sống lâu hơn, thì hầu hết đều sẵn sàng chấp nhận với một chút mệt mỏi".

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Bạn và bác sĩ của bạn có thể cố gắng tìm hiểu xem các triệu chứng có thực sự là một tác dụng phụ hay do vấn đề về tim của bạn hoặc thậm chí có thể do một tình trạng không liên quan như ngưng thở khi ngủ. Thông thường, bác sĩ sẽ điều chỉnh liều lượng thuốc hoặc chuyển sang một loại thuốc thay thế và kiểm tra xem các tác dụng phụ có biến mất theo thời gian hay không.

Nếu bác sĩ có thể ngừng thuốc cho bệnh nhân, và tình trạng mệt mỏi vẫn là một vấn đề, thì thuốc chẹn beta không đáng trách.

Lý do 2: Bạn đang bị trầm cảm?

Trầm cảm có thể là một phản ứng để chẩn đoán suy tim, nhưng nó cũng có thể được kích hoạt bởi thuốc chẹn beta.

Tiến sĩ Taylor cho biết: "Khi điều này xảy ra, chúng tôi chuyển đổi thuốc chẹn beta để xem liệu chúng tôi có cải thiện được hay không hoặc điều trị chứng trầm cảm bằng thuốc chống trầm cảm".

Lý do 3: Bạn có thể thiếu sắt

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Không hiếm trường hợp bệnh nhân suy tim bị thiếu máu. Thuốc bổ sung sắt hoặc một loại thuốc giúp cơ thể hấp thụ sắt có thể được sử dụng để phục hồi lượng sắt trong máu và cải thiện mức năng lượng.

Lý do 4: Bạn ngủ không ngon

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Nếu bạn cảm thấy kiệt sức sau một đêm tồi tệ, bạn sẽ tưởng tượng rằng mỗi đêm là một đêm rất kinh hoàng. Có lẽ như thế bạn sẽ biết những người bị ngưng thở khi ngủ cảm thấy như thế nào mỗi ngày.

Chứng ngưng thở khi ngủ khiến mọi người thức giấc hàng trăm lần mỗi đêm, khiến họ không thể có được giấc ngủ sâu và phục hồi. Chứng ngưng thở khi ngủ thường gặp ở người suy tim. Sau khi được chẩn đoán, sử dụng mặt nạ áp suất dương liên tục vào ban đêm có thể khôi phục thói quen ngủ bình thường và tăng năng lượng ban ngày.

Khi suy tim tiến triển, một số bệnh nhân có thể không thở được khi nằm thẳng. Điều này có thể cản trở giấc ngủ bình thường. Bác sĩ chuyên khoa suy tim có thể chỉ cho bạn một số tư thế ngủ có thể giúp thở và ngủ dễ dàng hơn.

Lý do 5: Trái tim của bạn cần được tập thể dục

Bản năng của bạn có thể là "cưng chiều" một trái tim bị tổn thương do suy tim, nhưng sự thật thì ngược lại.

"Tập thể dục nhịp điệu tăng cường tất cả các cơ trong cơ thể, bao gồm cả tim", Giám đốc Phục hồi chức năng Tim Erik Van Iterson, cho biết.

"Tim bơm mạnh hơn sẽ làm tăng việc cung cấp máu có oxy đi khắp cơ thể, thứ mà cơ thể bạn cần để tạo ra năng lượng và chống lại sự mệt mỏi. Bạn thực sự có thể khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn bằng cách không làm gì cả".

Một chương trình phục hồi chức năng tim và liệu pháp tập luyện có hướng dẫn có thể đưa bạn đi đúng hướng, cả về thể chất và tinh thần. Ông nói: "Tất cả bệnh nhân suy tim đều cần phục hồi chức năng tim".

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Nếu bạn không được lớn lên trong một nền văn hóa đề cao việc tập thể dục, bạn có thể thấy khái niệm này thật đáng sợ. Tiến sĩ Van Iterson nhấn mạnh rằng bất kỳ bài tập nào bạn làm đều sẽ có lợi. "Tập thể dục có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Không có một mô hình phù hợp với tất cả mọi người để theo", ông nói.

Tham gia một chương trình phục hồi chức năng tim cho phép bạn được đánh giá về loại bài tập an toàn dựa trên tuổi tác, kinh nghiệm, tình trạng tổng thể và tình trạng của tim bạn. Tiến sĩ Van Iterson nói: "Bạn có thể chưa bao giờ nghĩ rằng đi dạo quanh khu phố của mình sẽ có lợi, nhưng nếu bạn ở độ tuổi ngoài 70, bị suy tim và chưa bao giờ tập thể dục trước đây, bạn sẽ thấy tai hại ra sao".

Hãy kiên nhẫn và duy trì động lực. Bạn sẽ không cảm thấy tốt hơn chỉ sau một đêm. Có thể mất vài tuần hoặc vài tháng tập luyện liên tục để cảm nhận sự khác biệt.

Lý do 6: Thời điểm và những gì bạn ăn rất quan trọng

Không có gì bí mật khi suy tim có thể đánh cắp sự thèm ăn của bạn. Lựa chọn thực phẩm cũng như thói quen ăn uống của bạn có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng và chất lượng cuộc sống của bạn.

Dưới đây, chuyên gia dinh dưỡng tim mạch phòng ngừa Julia Zumpano đưa ra 8 lời khuyên để áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim:

Hạn chế muối. Thực phẩm không lành mạnh sẽ khiến cảm giác của bạn trở nên tồi tệ hơn. Bạn muốn theo một chế độ ăn ít muối. Muối gây ra hiện tượng giữ nước, và tình trạng mệt mỏi của bạn sẽ trở nên trầm trọng hơn.

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Loại bỏ đường. Nếu bạn đang hạn chế ăn mặn, hãy đảm bảo rằng bạn đang ăn các loại carbohydrate chất lượng cao, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt. Loại bỏ đường thêm vào dưới dạng đồ uống có đường, thạch, xi-rô, kẹo, bánh nướng và món tráng miệng. Thật hấp dẫn khi ăn những món có đường để lấy năng lượng nhanh chóng, nhưng về lâu dài, chúng sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống và bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn.

Nếu bạn đang hạn chế ăn mặn, hãy đảm bảo rằng bạn đang ăn các loại carbohydrate chất lượng cao, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt. Loại bỏ đường thêm vào dưới dạng đồ uống có đường, thạch, xi-rô, kẹo, bánh nướng và món tráng miệng. Thật hấp dẫn khi ăn những món có đường để lấy năng lượng nhanh chóng, nhưng về lâu dài, chúng sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống và bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn. Ăn nhiều trái cây và rau. Ăn nhiều trái cây và rau quả. Chúng chứa chất xơ, giúp giải độc cơ thể và giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa.

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Từ bỏ các loại thực phẩm đựng trong hộp, túi hoặc lon. Thực phẩm đã qua chế biến có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Thực phẩm đã qua chế biến có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Cẩn thận với caffeine. Vì caffein làm mất nước, dẫn đến mệt mỏi, hãy để ý lượng caffein bạn uống. Thay thế đồ uống có chứa caffein bằng nước lọc, nước có ga có hương vị hoặc trà thảo mộc.

Vì caffein làm mất nước, dẫn đến mệt mỏi, hãy để ý lượng caffein bạn uống. Thay thế đồ uống có chứa caffein bằng nước lọc, nước có ga có hương vị hoặc trà thảo mộc. Ăn sớm. Ăn phần lớn lượng calo của bạn vào ban ngày. Đặt lịch ăn sớm trong ngày. Ít nhất 75% nhu cầu dinh dưỡng của bạn nên được đáp ứng trước bữa tối.

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Nhận trợ giúp, nếu cần thiết. Nếu bạn không có năng lượng để nấu ăn hoặc cần hỗ trợ theo một chế độ ăn uống lành mạnh để chống suy tim và mệt mỏi, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng.

Theo Cleverland Clinic