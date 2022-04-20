Xông hơi âm đạo là gì và có an toàn để phái đẹp thử không?

Tiến sĩ Crawford giải thích: "Xông hơi âm đạo bao gồm việc ngồi xổm hoặc ngồi trên một nồi nước nóng, nước xông hơi được ngâm với các loại thảo mộc. Một tấm chăn thường được quấn quanh phần thân dưới để ngăn hơi nước thoát ra ngoài".

Gần đây, xông hơi âm đạo đã được đưa vào trò chuyện. Nhưng thực tế này không phải là mới. Xông hơi âm đạo đã có từ nhiều thế kỷ trước và một số người nói rằng nó có thể giúp tăng cường năng lượng, giảm căng thẳng và cân bằng nội tiết tố. Vì vậy, câu hỏi triệu đô là có nên xông hơi âm đạo không? Tiến sĩ Crawford, chuyên gia sức khỏe tại Hoa kỳ sẽ đồng hành cùng bạn để giải đáp những thắc mắc liên quan chủ đề này.

Năm 2012, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát hành một nghiên cứu đa quốc gia nhằm xem xét kỹ hơn các phương pháp thu nhỏ âm đạo ở Indonesia, Mozambique, Nam Phi và Thái Lan. Nghiên cứu cho thấy rằng xông hơi âm đạo, hoặc hút thuốc, được một số phụ nữ thực hiện như một cách duy trì sức khỏe và sắc vóc của họ. Những phụ nữ khác đã làm điều đó trong một thời gian ngắn sau khi sinh con. Các lý do khác để xông hơi vùng kín bao gồm se khít âm đạo hoặc như một liệu pháp làm đẹp tổng thể.

Mặc dù phương pháp này mới hơn ở phương Tây, nhưng phương pháp xông hơi giải độc âm đạo có liên quan đến một phương pháp điều trị Hy Lạp cổ đại. Phương pháp này liên quan đến việc ngồi trên một lọ thảo mộc kín đã được làm nóng trong một cái hố trên mặt đất. Một cây sậy được sử dụng để chuyển khói từ bình vào âm đạo. Người Hy Lạp cổ đại tin rằng tử cung "đi quanh" cơ thể để tìm hơi ẩm. Khử trùng đã được thực hiện để giữ cho nó ở đúng vị trí. Tại sao? Bởi vì tử cung di chuyển, "khát nước" được cho là nguồn gốc của các tình trạng như vô sinh và rối loạn chuyển đổi (trước đây gọi là chứng cuồng loạn).

Lợi ích của việc xông hơi âm đạo có mục đích

Một số người nói rằng xông hơi âm đạo có thể dẫn đến:

Nội tiết tố cân bằng.

Giải độc cho tử cung.

Phục hồi nhanh hơn sau khi sinh con.

Khả năng sinh sản.

Giảm trĩ.

Tăng năng lượng.

Ít đau đầu hơn.

Giảm đau tổng thể.

Giảm căng thẳng hoặc trầm cảm.

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Tuy nhiên, Tiến sĩ Crawford nói rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh những tuyên bố này. Một điều cần lưu ý khác là hơi nước chỉ đến phần bên ngoài của âm đạo. Hơi nước không xâm nhập vào cổ tử cung và tử cung của bạn.

"Một số loại thuốc được hấp thu tốt qua đường âm đạo. Mặt khác, không có bất kỳ sản phẩm thảo dược nào được sử dụng trong quá trình xông hơi âm đạo đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, vẫn chưa biết liệu một lượng thích hợp các đặc tính hóa học của thảo mộc có được hấp thụ qua mô âm đạo để đến máu hay không", Tiến sĩ Crawford nói.

Xông hơi âm đạo có an toàn không?

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Tiến sĩ Crawford khuyên rằng việc xông hơi âm đạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Điều này là do da âm hộ của bạn rất mỏng và có thể bị bỏng. Tiến sĩ cũng nói rằng để âm đạo của bạn tiếp xúc với hơi nước và các loại thảo mộc có mùi thơm có thể làm thay đổi độ pH của nó và gây ra viêm âm đạo do vi khuẩn và nhiễm trùng nấm men.

Tiến sĩ Crawford cảnh báo: "Âm đạo là cơ quan tự làm sạch, vì vậy việc xông hơi, thụt rửa hoặc các chất làm sạch khác là không cần thiết hoặc được khuyến khích vì nó phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn tự nhiên".

Thiết bị được sử dụng cũng có thể gây ra sự cố. "Ngoài ra, ghế xông hơi âm đạo hoặc các thiết bị khác có thể tạo ra vi khuẩn có hại dẫn đến nhiễm trùng âm đạo nếu nó không được vệ sinh đúng cách".

Nếu bạn đang mang thai, Tiến sĩ Crawford nói hãy lưu ý thận trọng khi áp dụng phương pháp này vì nhiệt độ quá cao có thể gây ra các biến chứng hoặc thậm chí dị tật bẩm sinh.

Có lựa chọn thay thế cho xông hơi âm đạo không?

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Ngâm mình trong nước ấm cũng có thể làm bạn thư giãn hơn. Ngoài tác dụng giảm đau sau chấn thương âm đạo hoặc sinh nở, Tiến sĩ Crawford cho biết ngâm mình trong bồn tắm không có bất kỳ lợi ích nào được biết đến . Tuy nhiên, nếu bạn là người thích tắm, hãy tránh sử dụng các sản phẩm có mùi thơm vì chúng có thể phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn bình thường. Thường xuyên cọ rửa bồn tắm là điều cần thiết. Bởi vì nếu bồn tắm của bạn không được vệ sinh sạch sẽ, vi khuẩn trong đó có thể gây ra các vấn đề ở bên dưới.

Tiến sĩ Crawford khuyên: "Để âm đạo luôn khỏe mạnh, nó phải duy trì sự cân bằng của vi khuẩn tốt và xấu. Vì lý do này, làm sạch nó bằng xà phòng, thụt rửa hoặc dùng các sản phẩm có mùi thơm không được khuyến khích. Chỉ cần sử dụng nước".

Nếu bạn đang cảm thấy đau, tiết dịch, có mùi hoặc khô âm đạo, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì có thể có một vấn đề cơ bản cần được điều trị.

Theo Cleverland Clinic