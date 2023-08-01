2 phương pháp '0 đồng' tái sinh làn da tuổi U40, chẳng tốn 'tiền tạ - tiền tấn' mà đẹp lên như gái 20

Theo Thanh Niên, sự thực là lão hóa da là quá trình tự nhiên mà chị em nào cũng lo lắng, sợ hãi, nhất là khi bước vào độ tuổi U40.

Bên cạnh đó, giai đoạn 35 - 40 tuổi cũng là lúc cơ thể bị suy giảm nội tiết tố nữ estrogen, khiến quá trình thất thoát collagen diễn ra nhanh. Kéo theo các dấu hiệu tuổi tác trên da như: Nếp nhăn, vết chân chim, da chùng nhão, kém đàn hồi…

Khi bước vào độ tuổi này, không chỉ cơ thể có nhiều thay đổi, mà cấu trúc da của chị em cũng “xuống cấp” nhanh. Các tế bào biểu bì bị suy giảm, làn da trở nên mỏng yếu, nên rất dễ bị thô ráp, sần sùi, bong tróc, thiếu sức sống.

Càng nhiều tuổi, quá trình trao đổi chất của cơ thể càng chậm lại, cơ thể dần mất đi sức lực. Mong muốn ăn mặc làm sao để vẫn giữ được nét tươi trẻ cũng vô cùng khó khăn khi đi qua tuổi U30. Vậy đâu là bí quyết giữ dáng, nhan sắc?

Sự thay đổi của phụ nữ. Ảnh: Đời sống gia đình

2 bí quyết '0 đồng' giữ dáng, đẹp da

Theo trang Đời sống gia đình, bí quyết giữ dáng, đẹp da siêu tiết kiệm cho chị em, nhất là những chị em sau 30, chỉ gói gọn trong 2 nguyên tắc: giảm lượng đường và chăm chỉ tập thể dục.

Theo nghiên cứu của nhà sinh hóa, tác giả sách sức khỏe - Jessie Inchauspe, dưới đây là những quy tắc trong ăn uống hàng ngày, góp phần ổn định chỉ số đường huyết, bảo vệ sức khỏe cũng như làn da, vóc dáng.

1/ Không làm tăng chỉ số đường huyết vào buổi sáng, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát việc thèm ăn trong suốt cả ngày. Để đạt được điều này, cách lý tưởng là ăn sáng. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với hàm lượng chất xơ cao vừa giúp ích cho hệ tiêu hóa, lại no lâu, hạn chế được liều lượng thực phẩm trong các bữa kế tiếp.

Bí quyết giữ dáng, đẹp da. Ảnh: Internet

Luôn ăn rau trước: Vì chất xơ có khả năng làm chậm tốc độ hấp thụ glucose nên chuyên gia khuyến khích ăn rau trong mọi bữa ăn và xem đây như món khai vị.

Ăn các loại rau củ giàu chất xơ trước, tiếp đến là thịt cá, chất béo, tinh bột, đường sẽ giúp giảm 50-70% lượng glucose trong máu.

Kiểm soát lượng carb vào cơ thể bằng cách đếm lượng carb và hiểu rõ nhu cầu cơ thể. Ngoài ra, cuộc nghiên cứu về hiệu quả của việc đếm carb ở bệnh tiểu đường loại 1 cũng cho rằng cách này còn giúp bạn có khẩu phần hợp lý và cải thiện chỉ số đường huyết.

Phụ nữ U40 trẻ đẹp. Ảnh minh họa: Internet

2/ Tập thể dục

Theo các chuyên gia, tập thể dục giúp làm tăng độ nhạy insulin, giúp các tế bào sử dụng insulin để hấp thụ glucose trong máu. Tập thể dục còn giúp các tế bào cơ co lại có thể hấp thụ glucose ngay cả khi không có insulin.

Tập thể dục còn có tác dụng giảm các triệu chứng viêm và tạo điều kiện cho máu lưu thông tới da nhiều hơn, sâu hơn, làm da sáng rạng ngời và đều màu hơn. Đặc biệt việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa vì nó thúc đẩy cơ chế sản sinh collage

Bài tập phụ nữ U40 có thể áp dụng

Theo Dân Việt, bước vào độ tuổi trung niên, nhiều chị em phụ nữ thường rất lo lắng vì những nếp nhăn, mỡ thừa có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Có một giải pháp giành cho các chị em để đánh bay những nỗi lo trước sự lão hóa của cơ thể đó chính là tập thể dục. Luyện tập thể dục mỗi ngày giúp chị em chống lão hóa và có thân hình săn chắc, gọn gàng hơn. Dưới đây là một số bài tập rất hữu ích cho các chị em phụ nữ ngoài 40.

+ Đạp xe:

Đạp xe còn là một bài tập tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi trung niên vì không có quá nhiều động tác nặng. Đạp xe rất tốt cho tim, giúp vận động toàn bộ nhóm cơ bụng, mông và đùi, giúp làm săn chắc các vùng này và không hề ảnh hưởng đến bàn chân và đầu gối như chạy bộ. Thêm vào đó, đây còn đơn giản là một thói quen rất thú vị.

+ Đi bộ hoặc chạy máy:

Tích cực đi bộ mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể bạn dẻo dai, săn chắc mà còn góp phần đánh tan mỡ, giảm cân, giữ gìn vóc dáng hiệu quả.

+ Plank:

Vấn đề của chị em phụ nữ tuổi 40 là vòng 2 không được thon gọn do quá trình sinh nở và tích mỡ. Sự đơn giản và nhẹ nhàng nhưng hiệu quả rõ rệt là những gì Plank mang lại. Động tác này không đòi hỏi quá nhiều sự chuẩn bị cũng như một cơ thể dẻo dai để tập luyện. Dành vài phút tập plank mỗi ngày là cách hữu hiệu nhất để có vòng eo săn chắc, bớt chảy xệ. Cố gắng thực hiện động tác trong 90 giây và mỗi ngày 1 lần.