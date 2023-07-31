Theo đó, bệnh nhân là bé V.M.Q. (5 tháng tuổi, ngụ tại Bình Thuận). Ở tháng tuổi thứ 5, cân nặng tiêu chuẩn của trẻ khoảng 6-7kg nhưng bé Q. đã đạt cân nặng 11 kg và rơi vào tình trạng dư cân.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhân nhũ nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng trên cơ địa thừa cân.

Tại đây, bệnh nhân có tình trạng bứt rứt, quấy khóc, da nổi bông tím, mạch quay nhẹ, chi mát, huyết áp không đo được, nổi chấm xuất huyết ở chân tay, bụng. Bé được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và được điều trị chống sốc theo phác đồ. Vì trẻ có cơ địa dư cân béo phì khiến việc tiếp cận đường truyền khó khăn nên trẻ đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bệnh nhi nhập viện vào ngày bệnh thứ 4 trong tình trạng sốc da nổi bông. Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bị sốt cao liên tục 3 ngày, ngày thứ 4 trẻ bớt sốt ói ra dịch lợn cợn nâu, bụng chướng, nổi chấm xuất huyết trên da nên người nhà đưa trẻ đến bệnh viện địa phương.

Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, tình trạng bệnh của bệnh nhi diễn tiến rất phức tạp. Trẻ có biểu hiện sốc kéo dài, suy hô hấp, tổn thương gan, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết tiêu hóa, bầm vết chích, toan chuyển hóa, hạ đường huyết. Trẻ được điều trị tích cực đổi sang dung dịch cao phân tử Dextran dựa theo cân nặng điều chỉnh để chống sốc, thở áp lực dương liên tục, điều trị hỗ trợ gan, điều trị rối loạn đông máu.

Bác sĩ khuyến cáo mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi nảy nở, làm lan truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo VnExpress, thông thường, trẻ dư cân béo phì dễ sốc sốt xuất huyết hơn so với trẻ có cân nặng bình thường, tiên lượng nặng nên phải nhập viện điều trị sớm. Nhóm trẻ này dễ bị rối loạn chuyển hóa dẫn đến nhiều biến chứng như suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan thận... Các kỹ thuật cấp cứu, hồi sức khác cũng khó thực hiện hơn.

"Giai đoạn hết sốt, nhiều nhất là ngày 4-5, là thời điểm nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết", bác sĩ cho biết. Khoảng 10-20% bệnh nhân hết sốt nhưng mệt mỏi hơn, tay chân nổi ban, đau bụng bên phải, buồn nôn, nặng hơn là chảy máu răng, máu cam, nôn ra máu, đi cầu ra máu, tay chân lạnh... Đây là triệu chứng của sốc sốt xuất huyết - giai đoạn nguy hiểm. Nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, người bệnh có nguy cơ tử vong." Bác sĩ thông tin trên VnExpress.

Bác sĩ khuyến cáo mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi nảy nở, làm lan truyền bệnh sốt xuất huyết. Các gia đình diệt muỗi, loăng quăng, ngủ trong mùng cả vào ban ngày. Cần đến bệnh viện ngay khi trẻ sốt cao trên hai ngày, có một trong các dấu hiệu gồm: quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Từ đầu năm đến nay, TP HCM ghi nhận gần 9.800 ca sốt xuất huyết. Tuần qua, số ca mắc tăng hơn 12% so với trung bình tháng trước. Các bệnh viện đang điều trị 158 trường hợp, trong đó 13 ca nặng, 8 ca đang thở máy xâm lấn, hai ca lọc máu. Ngành y tế dự báo thành phố đang vào mùa cao điểm bệnh này, kéo dài đến hết tháng 10.