Lời khẳng định của chuyên gia về việc sơn móng tay có thể gây ung thư, tổn thương thận và mất thính giác

Sức khỏe 28/07/2023 14:38

Trong sơn móng tay có rất nhiều hóa chất cần tránh, trong đó ba hóa chất chính có hại khi sử dụng lâu dài là formaldehyde, toluene và phthalates là nguyên nhân tiềm ẩn gây ung thư, ảnh hưởng trí nhớ, tổn thương thận và mất thính giác.

Theo Bác sĩ Tạ Tùng Duy, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam chia sẻ trên Báo VnExpress, Formaldehyde có tác dụng làm cứng móng tay, nhưng khiến móng tay giòn và yếu hơn. Khi formaldehyde tiếp xúc với da, chất này có thể gây kích ứng và ngấm vào máu. Khi hít phải, formaldehyde có thể gây tổn thương đường hô hấp trên. Các nhà khoa học cũng đã công nhận đây là nguyên nhân tiềm ẩn gây ung thư.

Toluene là một dung môi có trong sơn bóng, là chất làm cứng và tẩy sơn móng tay. Hiện nay chất này không còn được sử dụng vì các tác hại nghiêm trọng được chứng minh. Hít phải toluene với nồng độ thấp trong thời gian ngắn cũng có thể gây đau đầu, chóng mặt và suy nhược. Tiếp xúc trong thời gian dài, toluene có thể gây tổn thương hệ sinh sản nữ, sảy thai, ảnh hưởng trí nhớ, tổn thương thận và mất thính giác.

Lời khẳng định của chuyên gia về việc sơn móng tay có thể gây ung thư, tổn thương thận và mất thính giác - Ảnh 1
Sơn móng tay có ảnh hưởng như thế nào? Ảnh: Internet

Phthalates là một nhóm hóa chất có tác dụng ngăn ngừa sự nứt vỡ của sơn. Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của phthalates với con người. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu trên động vật gần đây, phthalate được phát hiện là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về khả năng sinh sản, như dậy thì sớm, phá vỡ hệ thống nội tiết và gây ra khuyết tật sinh sản.

Cũng theo Dân Trí, Mỹ đã từng cảnh báo, những người thường xuyên sơn móng, tuy thời gian sử dụng đèn hong khô móng là khá ngắn, nhưng tia UV của đèn mạnh gấp 4 lần so với ánh nắng mặt trời và chúng có thể tích lũy trong thời gian dài, nguy hại đến sức khỏe của da. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, khi sử dụng máy hong móng tay với tia UV từ 8-208 lần (tùy thuộc loại máy) có thể phá hủy các thế bào da theo hướng làm tăng nguy cơ ung thư. Những điều đó có nghĩa là để có một bộ móng đẹp, bạn phải đánh đổi lại da tay sẽ nhanh bị nhăn nheo, lão hóa. Những người thường xuyên đi làm móng, nhiều lần ghé tiệm nail hàng tháng sẽ đối diện nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc liên tục với UVA.

Lưu ý sơn móng tay an toàn

Theo thông tin từ Bệnh viện Vinmec, để làm đẹp an toàn cho sức khỏe, trước khi sơn móng tay bạn cần chú ý một vài vấn đề quan trọng sau:

+ Theo khuyến cáo, chỉ nên sơn móng tay từ 5-6 lần/năm là hợp lý. Đây cũng như là cách để giúp móng tay được khỏe hơn.

+ Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai không nên sơn móng tay.

+ Nên lựa chọn các sản phẩm sơn móng tay có thành phần tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng.

+ Không nên sử dụng sản phẩm có chứa các chất gây hại như dibutyl phthalate, toluene, formaldehyde.

+ Đeo găng tay, đeo khẩu trang khi phải xúc thường xuyên với sơn móng tay.

+ Để bảo vệ móng tay khỏe mạnh, nên thoa kem dưỡng ẩm sau khi tẩy móng

+ Thoa dầu dừa hàng ngày để giúp nuôi dưỡng móng. Nếu móng tay bị ố vàng có thể dùng chanh để chà rửa cho trắng.

Lưu ý thêm: Chị em khi đi làm nail thì nên dùng găng tay không móng để che toàn bộ da tay của bạn khỏi tia UV. Hoặc biện pháp khác là dùng kem chống nắng che phần da tay. Thoa kem chống nắng rồi lại chờ 20 phút mới làm móng. Điều đặc biệt lưu ý là: Kem chống nắng không được phê duyệt sử dụng nếu có sự hiện diện của các loại đèn LED. Do tất cả các loại kem chống nắng đều được thử nghiệm bên dưới ánh sáng tương tự loại phát ra từ mặt trời. Nhưng lượng tia UVA phát ra từ các đèn LED cao hơn rất nhiều so với từ mặt trời. Do đó, chưa có đánh giá cụ thể liệu thoa kem chống nắng khi làm móng thì có tác dụng bảo vệ gì không?

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