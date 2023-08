Cũng theo Dân Trí, Mỹ đã từng cảnh báo, những người thường xuyên sơn móng, tuy thời gian sử dụng đèn hong khô móng là khá ngắn, nhưng tia UV của đèn mạnh gấp 4 lần so với ánh nắng mặt trời và chúng có thể tích lũy trong thời gian dài, nguy hại đến sức khỏe của da. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, khi sử dụng máy hong móng tay với tia UV từ 8-208 lần (tùy thuộc loại máy) có thể phá hủy các thế bào da theo hướng làm tăng nguy cơ ung thư. Những điều đó có nghĩa là để có một bộ móng đẹp, bạn phải đánh đổi lại da tay sẽ nhanh bị nhăn nheo, lão hóa. Những người thường xuyên đi làm móng, nhiều lần ghé tiệm nail hàng tháng sẽ đối diện nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc liên tục với UVA.

Lưu ý sơn móng tay an toàn

Theo thông tin từ Bệnh viện Vinmec, để làm đẹp an toàn cho sức khỏe, trước khi sơn móng tay bạn cần chú ý một vài vấn đề quan trọng sau:

+ Theo khuyến cáo, chỉ nên sơn móng tay từ 5-6 lần/năm là hợp lý. Đây cũng như là cách để giúp móng tay được khỏe hơn.

+ Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai không nên sơn móng tay.

+ Nên lựa chọn các sản phẩm sơn móng tay có thành phần tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng.

+ Không nên sử dụng sản phẩm có chứa các chất gây hại như dibutyl phthalate, toluene, formaldehyde.

+ Đeo găng tay, đeo khẩu trang khi phải xúc thường xuyên với sơn móng tay.

+ Để bảo vệ móng tay khỏe mạnh, nên thoa kem dưỡng ẩm sau khi tẩy móng

+ Thoa dầu dừa hàng ngày để giúp nuôi dưỡng móng. Nếu móng tay bị ố vàng có thể dùng chanh để chà rửa cho trắng.

Lưu ý thêm: Chị em khi đi làm nail thì nên dùng găng tay không móng để che toàn bộ da tay của bạn khỏi tia UV. Hoặc biện pháp khác là dùng kem chống nắng che phần da tay. Thoa kem chống nắng rồi lại chờ 20 phút mới làm móng. Điều đặc biệt lưu ý là: Kem chống nắng không được phê duyệt sử dụng nếu có sự hiện diện của các loại đèn LED. Do tất cả các loại kem chống nắng đều được thử nghiệm bên dưới ánh sáng tương tự loại phát ra từ mặt trời. Nhưng lượng tia UVA phát ra từ các đèn LED cao hơn rất nhiều so với từ mặt trời. Do đó, chưa có đánh giá cụ thể liệu thoa kem chống nắng khi làm móng thì có tác dụng bảo vệ gì không?