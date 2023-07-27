Trẻ không kém gái đôi mươi ở tuổi 41, Kim Hiền tận dụng 2 món nước 'dưỡng nhan' dễ tìm mà vô cùng công hiệu này!

Sức khỏe 27/07/2023 12:15

Ở tuổi 41, Kim Hiền sở hữu làn da căng bóng, vẻ ngoài xinh đẹp chẳng kém gái đôi mươi. Cô thường xuyên tận dụng 2 món nước uống này!

Bén duyên với nghệ thuật từ năm 9 tuổi, diễn viên Kim Hiền trở thành khuôn mặt quen thuộc của khán giả Việt. Sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói truyền cảm và lối diễn xuất tự nhiên, Kim Hiền góp phần tạo nên thành công của hàng loạt bộ phim như: Cát Bụi Hè Đường, Cánh Chim Mặt Trời, Dốc Tình, Ngũ Quái Sài Gòn, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật...

Dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Kim Hiền là khi cô đảm nhận vai diễn Út Ráng trong phim truyền hình Hương Phù Sa vào năm 2006. Thời điểm này, tên tuổi nữ diễn viên sinh năm 1982 lên như "diều gặp gió" và được khán giả đón nhận nhiệt tình.  

Trẻ không kém gái đôi mươi ở tuổi 41, Kim Hiền tận dụng 2 món nước 'dưỡng nhan' dễ tìm mà vô cùng công hiệu này! - Ảnh 1
Nhan sắc của Kim Hiền ở tuổi 40. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam ở tuổi 41, nhan sắc nữ diễn viên ngày càng thăng hạng. Kim Hiền được nhận xét trông trẻ trung và có sức sống hơn hẳn so với nhiều năm trước. Trên trang cá nhân, "Út Ráng" thường xuyên đăng ảnh khoe mặt mộc và vẻ ngoài tươi tắn.

Giống như nhiều chị em có lối sống lành mạnh, Kim Hiền khởi đầu ngày mới bằng một ly nước chanh ấm. Đây là loại nước giúp cô thanh lọc cơ thể, duy trì đường ruột sạch khỏe mỗi ngày, đồng thời đào thải mỡ đọng lại sau những bữa ăn. Phương pháp này rẻ tiền, dễ làm, dễ kiếm nhưng đem lại hiệu quả cao trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, làn da mịn màng, trẻ hóa từ bên trong.

Trẻ không kém gái đôi mươi ở tuổi 41, Kim Hiền tận dụng 2 món nước 'dưỡng nhan' dễ tìm mà vô cùng công hiệu này! - Ảnh 2
Kim Hiền có làn da căng bóng. Ảnh: Internet

 

Các nhà dinh dưỡng khuyên bạn sử dụng từ 2-3 trái chanh (khoảng 4-6 muỗng canh nước cốt chanh) trong ngày nếu không có bệnh lý cần hạn chế. Khi uống nước chanh nên pha loãng với nước ấm nhưng không quá 1,5 lít nước chanh mỗi ngày và uống rải rác trong ngày, xen kẽ với nước lọc và các loại đồ uống lành mạnh khác.

Chuyên gia khuyên, bạn nên uống nước chanh ấm sau khi đã ăn lót dạ. Nguyên nhân bởi, chanh chứa nhiều axit, nhất là axit citric. Khi uống nước chanh vào buổi sáng, lúc dạ dày đang rỗng sẽ dẫn tới tình trạng tăng lượng axit, bào mòn tế bào niêm mạc ruột.

Nếu duy trì thực hiện uống nước chanh mỗi sáng khi bụng rỗng đều đặn, bạn sẽ không tránh khỏi nguy cơ niêm mạc bị tổn thương, dẫn đến viêm loét dạ dày, đau dạ dày mãn tính.

Trẻ không kém gái đôi mươi ở tuổi 41, Kim Hiền tận dụng 2 món nước 'dưỡng nhan' dễ tìm mà vô cùng công hiệu này! - Ảnh 3
Nước yến được chưng kĩ. Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ hình ảnh những mẻ yến do chính tay mình làm, trông rất ngon và bổ dưỡng. Mỗi khi đi làm, cô đều để yến ra một ly nhỏ, mang theo uống trong ngày.

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, trong yến sào chứa nhiều threonie. Đây là chất bổ sung quan trọng để hình thành nên collagen và elastine. Khi làn da được tăng cường 2 chất này, tế bào da mới, non trẻ sẽ hình thành nhiều hơn, nhanh hơn. Những tế bào bị tổn thương cũng phục hồi nhanh chóng, ngăn ngừa lão hóa da.

Nước yến chính là một trong những loại nước phòng chống lão hóa da rất tuyệt vời. Không chỉ tăng sinh collagen cho da, chúng còn cải thiện độ đàn hồi của da - 2 thứ quan trọng nhất cho một làn da trẻ trung hơn tuổi thật. Mặc dù vậy, giới chuyên gia khuyến cáo cần sử dụng đúng cách. Nếu không, món ăn bổ dưỡng này lại có thể trở thành có hại cho sức khỏe của bạn.

Phụ nữ ngoài 30 tuổi nên giữ gìn sắc đẹp thế nào?

Theo VnExpress, thực tế, con người không thể sống mà quên đi tuổi tác của mình bởi vì quá trình lão hóa có thể đến bất cứ lúc nào, có thể là nếp nhăn, nám... xuất hiện trên gương mặt. Bước qua tuổi 30, bạn phải đối đầu với những nguy cơ lão hóa đó, nếu không được chú ý và chăm sóc đặc biệt bạn sẽ già trước tuổi.

+ Uống nhiều nước

Đây là một trong những bước không thể thiếu trong bí quyết làm đẹp của phụ nữ. Với chị em qua tuổi 30, bổ sung nhiều nước cho cơ thể là rất cần thiết. Nước làm đẹp làn da, chống lão hóa và giữ cho cơ thể hoạt động phù hợp.

+ Mặt nạ chống lão hóa

Ở độ tuổi này bạn nên sử dụng mặt nạ chống lão hóa. Bạn có thể tự làm mặt nạ này từ các nguyên liệu thiên nhiên để đảm bảo an toàn. Đắp mặt nạ lão hóa ít nhất 2-3 lần một tuần để giảm các dấu hiệu lão hóa và cải thiện kết cấu làn da, giúp bạn sở hữu làn da trẻ trung hơn.

+ Tẩy da chết thường xuyên

Đây cũng là một bước quan trọng trong việc làm đẹp. Loại bỏ tế bào da chết từ làn da của bạn và cũng để thông thoáng lỗ chân lông. Bạn có thể lựa chọn các thành phần tự nhiên như đường, chanh hoặc mật ong và sử dụng một pad chà để làm quá trình này.

+ Giữ gìn sức khỏe

Sức khỏe có vấn đề sẽ bộc lộ ra vẻ ngoài, đặc biệt là làn da. Để đẹp, trước hết bạn phải khỏe. Chính vì vậy, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh giúp bạn giữ gìn nhan sắc dài lâu.

+ Dùng kem chống nắng

Vào mùa hè, đừng bao giờ ra ngoài mà không bôi kem chống nắng. Tia UV có thể làm hại làn da và bạn sẽ mất rất lâu để phục hồi lại nó, thậm chí là không thể.

+ Kem dưỡng ban đêm

 + Luôn giữ ẩm cho da

Giữ ẩm cho da rất quan trọng, nhất là phụ nữ ở độ tuổi 30 vì họ dễ gặp phải các vấn đề về da khô và bong tróc.

 

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