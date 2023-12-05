15 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc, mua lại từ bạn học cùng trường

Sức khỏe 05/12/2023 18:47

15 em học sinh Trường THCS thị trấn Núi Sập (tỉnh An Giang) sau khi ăn kẹo lạ, không rõ nguồn gốc được mua lại từ bạn học cùng trường đã có biểu chóng mặt, nôn mửa, nghi do ngộ độc.

 

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 5-12, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã có kết quả xét nghiệm 15 học sinh Trường THCS thị trấn Núi Sập bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

15 em là học sinh lớp 7A4, những em này mua kẹo của một nữ sinh cùng lớp bán lại với giá 500 đồng mỗi viên. Sau khi ăn xong, cả 15 em có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói, nên được nhà trường đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn sơ cứu.

15 học sinh bị ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc, mua lại từ bạn học cùng trường - Ảnh 1
Trường THCS thị trấn Núi Sập nơi xảy ra vụ 15 em học sinh ngộ độc do ăn kẹo lạ. Ảnh: VietNamNet. 

Theo VietNamNet đưa tin trước đó, vào sáng 2/12, Công an thị trấn Núi Sập tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo Trường THCS thị trấn Núi Sập về việc có 15 học sinh xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau bụng sau khi ăn kẹo lạ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tất cả 15 em nói trên đều là học sinh lớp 7, mua kẹo của một nữ sinh cùng trường bán với giá 500 đồng/viên. Sau khi ăn xong, các em có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói, được nhà trường đưa đến Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn sơ cứu.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định số kẹo nữ sinh bán cho bạn học do một người chị ruột cung cấp. Số kẹo trên được mua của người phụ nữ không rõ tên tuổi ở khu dân cư xã Định Thành (huyện Thoại Sơn) với số tiền 40.000 đồng (khoảng 200 viên).

Công an thị trấn Núi Sập đã thu giữ được 60 viên kẹo không rõ nguồn gốc. Đồng thời kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể 15 học sinh. Kết quả đều âm tính với các chất ma túy như MDMA (Ecstasy), THC (cần sa), Methamphetamine.

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11 học sinh (gồm 10 em lớp 6 và 1 em học lớp 7) trên đường đi đến trường mua loại kẹo (không rõ nguồn gốc, vỏ bao kẹo màu xanh, chữ nước ngoài) và cùng chia nhau ăn. 45 phút sau, các em mệt, đau đầu, buồn nôn.

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